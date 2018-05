Börse Euro stürzt auf 5-Monats-Tief

Der Dax pendelt weiter um die Marke von 13.000 Punkten. Die US-Börsen haben nachgegeben. Der Streit zwischen USA und Nordkorea belastet, jedoch hilft der schwache Euro dem Dax.

Die erneute Abwertung des Euro Börsen-Chart zeigen hat den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch gestützt. Wegen der drohenden Absage des Gipfels zwischen den USA und Nordkorea scheuten Anleger allerdings größere Käufe.

Der Dax lag zur Eröffnung am Mittwoch knapp im Plus bei 12.986 Punkten. Der Euro fiel auf ein Fünf-Monats-Tief von 1,1814 Dollar und verbesserte dadurch die Wettbewerbfähigkeit heimischer Firmen auf dem Weltmarkt. Zudem werden europäische Aktien durch die Euro-Abwertung für US-Investoren günstiger.

Treffen mit Trump: Nordkorea droht mit Absage

Wegen eines gemeinsamen Manövers der USA mit Südkorea sagte Nordkorea ein geplantes Treffen mit Vertretern der Regierung in Seoul ab. Außerdem stellte das Land das für den 12. Juni geplante Treffen zwischen dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump infrage. "Es zeigt sich wieder einmal, wie schwierig dieser Friedensprozess werden wird", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

In der deutschen Bilanzsaison ist nach dem ereignisreichen Vortag die Luft erst einmal raus: Quartalszahlen gibt es an diesem Mittwoch lediglich vereinzelt aus der zweiten und dritten Reihe.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen und Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen beendeten die Sitzung jeweils 0,8 Prozent tiefer.

In Tokio gab der Nikkei Börsen-Chart zeigen am Mittwoch um 0,4 Prozent auf 22.719 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,2 Prozent auf 3186 Punkte.

Leoni legt im Max Zahlen vor: Gewinn gesteigert

Unter anderem legten aus dem MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Unternehmen der Anlagenbauer Dürr sowie der Autozulieferer Leoni ihre Bilanzen für das erste Quartal vor; zudem hatte bereits am Dienstagabend der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilieninvestor Deutsche Euroshop Rechenschaft über seine Geschäftsentwicklung abgelegt. Aus dem Technologiewerte-Index TecDax berichtete der Zahlungsabwickler Wirecard .

Dürr litt erneut unter der Schwäche bei Lackieranlagen: Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel um gut 15 Prozent und der Umsatz um knapp 6 Prozent. Dank der Bestellungen aus der Auto- und der Möbelindustrie rechnet das Unternehmen aber weiter mit mehr Schwung für das Geschäft im weiteren Jahresverlauf. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Titel über 1 Prozent.

Dagegen konnte Leoni sein Nettoergebnis deutlich steigern, was der Aktie ein vorbörsliches Plus von fast 2 Prozent bescherte. Deutsche Euroshop profitiert weiter von seinen Zukäufen und einem günstigen Zinsumfeld. Der Umsatz, der sich überwiegend aus den Mieterlösen zusammensetzt, zog in den ersten drei Monaten des Jahres stark an. Analyst Andre Remke von der Baader Bank sprach von einer planmäßigen Geschäftsentwicklung. Auch der Ausblick auf 2018 und 2019 sei wie erwartet ausgefallen. Die Aktien gewannen über anderthalb Prozent.

Wall Street: Dow Jones und Nasdaq geben nach

Die steigenden Renditen am US-Rentenmarkt haben am Dienstag den Anlegern an der Wall Street zu schaffen gemacht. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen fiel ebenso wie der Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen um 0,7 Prozent.

Analyst Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets verwies in Frankfurt darauf, dass Investoren am US-Rentenmarkt bei bestimmten Anlagen mehr Zinsen erhielten als sie im S&P 500 Index an Dividendenrendite erwarten könnten. "Dieser Anstieg der Zinsen wird Vermögensverwalter, die bereits hohe Aktienquoten fahren, nicht dazu motivieren, selbige noch weiter zu erhöhen."

Der Anstieg der Einzelhandelsumsätze im April und der überraschend hohe Stand des Konjunkturindex der New Yorker Fed bestätigten die höheren Zinserwartungen.

Die Renditen der US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren zogen auf 3,058 Prozent an. Das war der höchste Stand seit Juli 2011. Zugleich stieg auch der Ölpreise auf ein frisches Dreieinhalb-Jahres-Hoch. Dies schürte Spekulationen, die Fed könnte stärker als gedacht an der Zinsschraube drehen.

Spannungen zwischen USA und Nordkorea

Die mögliche Absage des Gipfels zwischen Nordkorea und den USA bereitet Asiens Anlegern Kopfschmerzen. Wegen eines gemeinsamen Manövers der USA mit Südkorea sagte Nordkorea ein geplantes Treffen mit Vertretern der Regierung in Seoul ab. Außerdem stellte das Land das für den 12. Juni geplante Treffen zwischen dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump infrage. Sollten die Gespräche scheitern, bestehe das Risiko einer Verschärfung des Handelsstreites zwischen den USA und China, weil Trump dann nicht mehr auf die Regierung in Peking als Verbündeten in den Nordkorea-Verhandlungen angewiesen sei, warnten die Analysten der Bank JPMorgan.

Euro gibt weiter nach

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Mittwoch im frühen Handel an die deutlichen Vortagesverluste angeknüpft. In der Nacht erreichte der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,1816 US-Dollar einen neuen tiefsten Stand in diesem Jahr. Allerdings hielten sich die weiteren Verluste seit dem Vorabend in Grenzen.

Am Vortag hatte eine Dollar-Stärke den Euro stark unter Druck gesetzt. Die US-Währung konnte zu allen wichtigen Devisen der Welt zulegen, nachdem es zu einem starken Anziehen der Marktzinsen bei amerikanischen Staatsanleihen gekommen war. Wesentliche Gründe für den Zinsanstieg in den USA sind der starke Wirtschaftsaufschwung und steigende Inflationserwartungen im Zuge des jüngsten Ölpreisanstiegs. Beides lässt weitere Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed erwarten.