Erholung an der Börse Dax über 13.000 Punkten - längste Gewinnserie seit 17 Monaten

Der Dax notiert wieder über der Marke von 13.000 Zählern. Nach sieben Wochengewinnen in Folge nimmt der deutsche Leitindex sein Rekordhoch vom Januar wieder in den Blick. Auch in Asien setzen die Börsen ihre Erholung fort.

Der Dax dürfte am Montag mit Kursaufschlägen in die neue Woche starten und sich damit erst einmal über der runden Marke von 13 000 Punkten behaupten. Gute Vorgaben aus den USA und Asien unterstützen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor der Eröffnung 0,2 Prozent höher auf 13 024 Punkten. Auch die Nebenwerte-Indizes MDax und TecDax werden im Plus erwartet.

Charttechnisch sieht es gut aus: Mit der 13. 000er-Marke und der 200-Tage-Linie bei 12 683 Punkten habe der Dax zwei wichtige Unterstützungen, kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Die Anleger schauten derzeit wieder deutlich optimistischer in die Zukunft.

Dax mit längster Gewinnserie seit 17 Monaten

Der Dax Börsen-Chart zeigen hat damit den siebten Wochengewinn in Folge geschafft. Das ist die längste Serie seit fast eineinhalb Jahren. Mit gut 13.000 Punkten fehlten ihm weniger als 600 Zähler bis zu einem neuen Rekordhoch.

Wall Street im Plus

Die Kurse an der Wall Street haben ihre jüngste Rally zum Wochenschluss fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial legte am Freitag um 0,37 Prozent auf 24 831,17 Punkte zu - und beendete so den siebten Handelstag in Folge mit positivem Ergebnis, was die längste Gewinnstrecke seit November bedeutet. Im Wochenvergleich hat der Leitindex damit um gut 2,3 Prozent zugelegt.

Asiens Börsen überwiegend mit Gewinnen

Im Sog der positiven US-Vorgaben und einem überraschend hohen Wachstum in Hongkong haben die Börsen in Asien größtenteils zugelegt. So legte der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt rund 0,40 Prozent auf 22 852 Punkte zu. Damit steuerte das wichtigste asiatische Kursbarometer wieder auf die Marke von 23 000 Punkte, unter die es Anfang Februar gerutscht und in der Folge bis auf 20 347 Punkte gefallen war, zu.

Auch an den anderen Märkten ging es größtenteils nach oben - dabei verzeichnete der Hang Seng-Index in Hongkong mit rund 1,5 Prozent die höchsten Kursgewinne. In der chinesischen Sonderverwaltungszone ist die Wirtschaft zuletzt so stark gewachsen wie seit vielen Jahren nicht mehr.

Euro weiter über 1,19 Dollar

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Montag weiter deutlich über der Marke von 1,19 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1960 US-Dollarund damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1934 Dollar festgesetzt.

Der Wochenbeginn fällt zumindest seitens der Konjunkturdaten ruhig aus. Es stehen kaum nennenswerte Zahlen auf dem Programm. Allerdings werden sich im Laufe des Tages zahlreiche Notenbanker zu Wort melden, darunter der Chefvolkswirt der EZB, der Belgier Peter Praet.

Aus den USA tritt mit James Bullard der Chef der regionalen Notenbank von St. Louis ans Mikrofon. Bullard hat bis zuletzt immer wieder vor zu raschen Zinsanhebungen durch die US-Notenbank gewarnt, weil er in schnell steigenden Kurzfristzinsen ein konjunkturelles Risiko sieht. Hintergrund sind die in den vergangenen Wochen deutlich gestiegenen Kapitalmarktzinsen in den USA, die dem US-Dollar erheblichen Rückenwind verliehen haben.