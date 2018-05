Von Adidas bis Vonovia Sechs Dax-Konzerne legen Zahlen vor

Der Dax fällt nach der Kursrally vom Vortag wieder unter die Marke von 12.800 Punkten zurück. Der Euro stabilisiert sich nach seiner Talfahrt. Im Dax legen Adidas, Bayer, Fresenius, FMC, Infineon und Vonovia Zahlen vor.

Dem Dax Börsen-Chart zeigen stehen am Donnerstag nach seinen kräftigen Vortagesgewinnen leichte Verluste ins Haus. Kurz vor Handelsauftakt deutet der X-Dax als Indikator für den Leitindex auf einen um 0,3 Prozent tieferen Start bei 12.760 Punkten hin.

Dank des schwachen Euro Börsen-Chart zeigen und einer guten Stimmung unter Technologie-Aktien nach starken Zahlen von Apple hatte der Dax Börsen-Chart zeigen am Mittwoch um 1,5 Prozent zugelegt. Dabei war es ihm nach vorangegangenen wochenlangen Versuchen endlich auch wieder geglückt, die wichtige 200-Tage-Linie zu überwinden. Sie gilt als Indikator für den längerfristigen Trend.

Das löste Anschlusskäufe aus, so dass der Dax Börsen-Chart zeigen auf den höchsten Stand seit Anfang Februar klettern konnte. "Ob sich diese Impulsbewegung als nachhaltig erweisen wird, müssen die nächsten Handelstage zeigen", bleibt Analyst Christian Schmidt von der Helaba vorerst vorsichtig.

Da es zur Entscheidung der Fed über die Leitzinsen in den USA und das weitere Vorgehen am Vorabend keine Überraschungen gab, stehen an diesem Morgen in erster Linie Quartalsberichte im Fokus.

Sechs Dax-Unternehmen mit Zahlen

So legten bereits sechs Dax-Unternehmen ihre Zahlen vor: Adidas Börsen-Chart zeigen , Bayer Börsen-Chart zeigen , Fresenius und ihre Dialyse-Tochter FMC, Infineon Börsen-Chart zeigen sowie Vonovia.

Ebenso stehen zahlreiche Unternehmen aus der zweiten Reihe mit Zahlen auf der Agenda, unter ihnen etwa Compugroup , MTU , Pfeiffer Vaccum , Siemens Healthineersoder Xing . Am Nachmittag stehen dann vor allem US-Konjunkturdaten wie die Handelsbilanz oder der Auftragseingang der Industrie an.

Der Sportartikelhersteller Adidas Börsen-Chart zeigen machte beim Gewinn wieder einmal einen großen Sprung nach vorn. Dagegen wuchs der Umsatz wegen des starken Euro im ersten Quartal nur moderat. Vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate reagierte die Aktie allerdings nicht und zeigte sich im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag unverändert.

Bayer nach Zahlen unter Druck - Euro belastet

Beim Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer Börsen-Chart zeigen drückte ebenfalls der Eurokurs, so dass nun vorsichtiger in die Zukunft geschaut wird. Bayer senkte sein Jahresumsatzziel auf das untere Ende seiner Prognosespanne, hält aber unter Ausklammerung des Euro-Effektes an seinen Prognosen fest. Auf Tradegate sackte der Bayer-Kurs daraufhin um rund 2 Prozent ab.

Fresenius und FMC nach Zahlen kaum verändert

Der Gesundheitskonzern Fresenius und auch die Tochter Fresenius Medical Care (FMC) litten unter Wechselkurseffekten. Dem Dialyse-Spezialisten machten zudem Änderungen im US-Gesundheitssystem zu schaffen. Vorstandschef Rice Powell sieht das Unternehmen dennoch auf Kurs zu einem weiteren Rekordjahr. Die Umsatzprognose für 2018 hatte FMC bereits im April gesenkt. Der Mutterkonzern wuchs in allen Regionen und Sparten weiter und hielt so unverändert Kurs auf die Jahresziele. Vorbörslich gaben beide Papiere in gleichem Umfang nach, sie verloren jeweils moderate 0,3 Prozent.

Infineon steigert Gewinn, Aktie steigt

Der Chiphersteller Infineon legte in seinem zweiten Geschäftsquartal im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu, weshalb er sich für das Gesamtjahr wieder etwas optimistischer gab. Auch für das laufende dritte Geschäftsquartal erwarten die Münchener weiteres Wachstum und gehen dabei von einem Euro/Dollar-Verhältnis von 1,25 aus. Anleger honorierten dies bereits vorbörslich. Die Aktie gewann 1,4 Prozent.

Vonovia kaum verändert

Auch bei Vonovia gab es - wie bei Adidas - keine vorbörsliche Kursreaktion. Deutschlands größter Immobilienkonzern hob nach der erfolgreichen Übernahme des österreichischen Konkurrenten Buwog sein Jahresziel an. Zudem will das Unternehmen in den schwedischen Markt einsteigen und bietet für den Konkurrenten Victoria Park insgesamt knapp 9,6 Milliarden schwedische Kronen (rund 900 Mio Euro) in bar

Wall Street: Dow klar im Minus

Sorgen vor unerwartet schnell steigenden Zinsen haben die Wall Street am Mittwoch belastet. Auslöser dafür waren Aussagen der US-Notenbank (Fed), wonach sich die Teuerung in den USA nahe an die Zielmarke von 2 Prozent bewegt habe.

Auch mittelfristig dürfte sie sich in der Nähe des Inflationsziels bewegen, bei dem die Währungshüter die Stabilität der Preise als gewährleistet ansehen. Der Leitzins bleibt gleichwohl erst einmal in einer Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent.

Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen Jones Industrial fiel nach einem durchwachsenen Handelsverlauf um 0,72 Prozent auf 23 924 Punkte. Am Dienstag war der US-Leitindex zeitweise um bis zu knapp anderthalb Prozent abgerutscht, hatte dann aber nur mit einem moderaten Minus geschlossen. Für den breit gefassten S&P 500 ging es am Mittwoch um 0,72 Prozent auf 2635,67 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 Börsen-Chart zeigen verlor 0,56 Prozent auf 6644 Punkte.

Asiens Börsen überwiegend leichter

Vor den geplanten Gesprächen zwischen den USA und China zum Handelsstreits fassen Anleger asiatische Aktien nur mit spitzen Fingern an. Die Börsen in Hongkong, Taiwan und Singapur verloren jeweils mehr als ein Prozent. Der Leitindex in Shanghai hielt sich dagegen 0,6 Prozent im Plus.

Die japanischen Finanzmärkte blieben wegen eines Feiertages geschlossen. Im Tagesverlauf soll eine US-Delegation um Handelsminister Wilbur Ross und Finanzminister Steven Mnuchin mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsident Liu He zusammentreffen. Mit einem Durchbruch rechneten Experten allerdings nicht. Wahrscheinlich werde man sich nur darauf einigen, im Gespräch zu bleiben.

Euro knapp über 1,20 US-Dollar

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat seine Talfahrt der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Nachdem die Gemeinschaftswährung in der Nacht zum Donnerstag noch zeitweise bis auf 1,1938 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Januar gefallen war, erholte sich der Kurs bis zum Donnerstagmorgen auf 1,1986 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,2007 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem der Euro in den vergangenen zwei Wochen mehr als drei Prozent an Wert verloren hatte. Am Mittwochabend hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins wie erwartet nicht weiter erhöht.

Die amerikanischen Währungshüter machten in der Stellungnahme zur Zinsentscheidung deutlich, dass sie die Zinsen weiterhin eher langsam anheben werden. Am Devisenmarkt wird der nächste Zinsschritt der Fed im Juni erwartet. Die robuste konjunkturelle Entwicklung in den USA und die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen hatten dem Dollar zuletzt Auftrieb verliehen und den Euro im Gegenzug belastet.