Kurserholung an der Börse Dax gibt vor Fed-Entscheidung wieder nach

Der Dax steigt wieder über die Marke von 12.500 Punkten. Aktien von Volkswagen profitieren von möglichen Zoll-Erleichterungen in China. Die Aktien von Deutscher Bank und Lufthansa geraten unter Druck. In den USA legen Dow Jones und Nasdaq kräftig zu - vor allem Facebook ist gefragt.

Der Dax Börsen-Chart zeigen dürfte am Mittwoch etwas schwächer in den Handel starten und wieder unter die Marke von 12.600 Punkten fallen. Am Montag hatte er noch knapp über dieser Marke geschlossen. Verluste an den asiatischen Börsen, der weiter schwelende Handelsstreit zwischen Europa und den USA- US-Präsident Trump hat die Ausnahmeregelung von den Strafzöllen für die EU zunächst nur bis 1. Juni verlängert - lasten auf die Stimmung. Für Unterstützung im Dax sorgt jedoch der schwache Euro, der am Dienstag zeitweise auf den tiefsten Stand seit vier Monaten gefallen ist. Der Dax wird zum Handelsstart am Mittwoch bei 12.561 Punkten taxiert.

Bei der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch wird nicht mit einer Änderung der Geldpolitik gerechnet. Nahezu alle von der Nachrichtenagentur Bloomberg bis Montag befragten Analysten gehen davon aus, dass der Leitzins unverändert in der Spanne zwischen 1,50 und 1,75 Prozent bleiben wird. Auch in der Stellungnahme der Notenbank zur Zinsentscheidung werden keine wesentlichen Änderungen in den Formulierungen erwartet.

Zu Beginn der Handelswoche wurde die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed am Mittwoch um 0,25 Prozentpunkte auf etwa 34 Prozent eingeschätzt. Gemeinhin bereiten amerikanische Währungshüter die Finanzmärkte auf Zinsschritte vor. Erst wenn nahezu alle Analysten eine Änderung beim Leitzins erwarten, wird erfahrungsgemäß an der Zinsschraube gedreht.

Hinzu kommt, dass am Mittwoch keine Pressekonferenz der US-Notenbank im Anschluss an die Zinsentscheidung auf dem Programm steht. In der Regel werden Zinsschritte immer nur dann vorgenommen, wenn Notenbank-Chef Jerome Powell die Gelegenheit hat, die Entscheidung vor der Presse zu erläutern.

Jüngste Konjunkturdaten deuten darauf hin, dass sich die US-Wirtschaft weiter in einem robusten Aufschwung befindet. Im ersten Quartal war die Wirtschaftsleistung der größten Volkswirtschaft der Welt stärker als erwartet gewachsen. Außerdem lieferte die Preisentwicklung in den USA zuletzt keine größeren Überraschungen. Die Inflation liegt in etwa an der Zielmarke der Fed von zwei Prozent.

"Die Fed kommt ihren Zielen näher"

"Die Fed kommt ihren Zielen immer näher", kommentierte Experte Bernd Weidensteiner von der Commerzbank. In den USA herrsche nahezu Vollbeschäftigung und auch bei der Preisentwicklung sieht der Experte die US-Währungshüter auf der Zielgeraden.

"Ein höheres Tempo ist zurzeit nicht erforderlich", sagte Weidensteiner. Er geht davon aus, dass die US-Währungshüter am Mittwoch stillhalten werden und den nächsten Zinsschritt erst im Juni beschließen werden. Weidensteiner erwartet, dass die Fed die in Aussicht gestellten drei bis vier Zinsschritte gleichmäßig über das Jahr verteilen wird.

Ganz ähnlich wird dies auch vom Experten Seth Carpenter von der Schweizer Großbank UBS eingeschätzt. Er wies außerdem darauf hin, dass die amerikanischen Währungshüter zuletzt keinerlei Signale geliefert hätten, die auf eine schnelle Zinserhöhung in den USA hindeuten

Nikkei etwas schwächer

Die US-Absatzzahlen japanischer Autobauer haben am Mittwoch die Stimmung an der Tokioter Börse eingetrübt. Der Nikkei Börsen-Chart zeigen mit den 225 Standardwerten verlor bis zur Mittagspause 0,3 Prozent auf 22.436 Punkte, während der breiter aufgestellte Topix um 0,3 Prozent auf 1769 Zähler nachgab. Mehrere Autokonzerne mussten im April in den USA ein Absatzminus verbuchen. Dies betraf etwa Toyota. Die Aktie verbilligte sich um 0,7 Prozent. Bei Honda betrug das Minus 2,5 Prozent.Die Elektronikteilehersteller Murata Manufacuring und TDK legten um 1,7 Prozent beziehungsweise 0,3 Prozent zu, weil der iPhone-Hersteller Apple mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen von Analysten übertroffen hatte.

Auf dem Devisenmarkt kostete der Dollar im Vergleich zur japanischen Währung 109,67 Yen. Für einen Euro waren 1,2003 Dollar fällig. Der Schweizer Franken wurde im Vergleich zum Greenback mit 0,9958 und zum Euro mit 1,1954 bewertet.

Euro knapp über 1,20 US-Dollar und nahe 4-Monats-Tief

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Mittwochmorgen nur leicht von dem deutlichen Rückschlag am Dienstag erholt. Im frühen Handel notierte die europäische Gemeinschaftswährung knapp über der Marke von 1,20 US-Dollar. Zuletzt kostete ein Euro 1,2004 US-Dollar.

Am Dienstag war der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen bis auf 1,1982 US-Dollar gefallen und damit erstmals seit Mitte Januar unter die 1,20 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montag auf 1,2079 Dollar festgesetzt. Am Dienstag wurde wegen des Feiertages kein Referenzkurs ermittelt.

Der Dollar hatte am Dienstag zu allen wichtigen Währungen zugelegt. US-Präsident Donald Trump hatte die Schonfrist bei den US-Einfuhrzöllen auf Stahl und Aluminium für die EU-Staaten, Mexiko und Kanada bis zum ersten Juni verlängert.