Börse Anleger feiern T-Mobile-Deal

Der Dax nimmt in der kurzen Handelswoche erneut einen Anlauf auf die 12.600 Punkte. Besonders gefragt sind Aktien der Deutschen Telekom: Die US-Tochter T-Mobile hat nun endlich ihre Übernahmepläne für den Rivalen Sprint unter Dach und Fach gebracht.

Der Dax Börsen-Chart zeigen startet mit leichten Gewinnen in die durch den Maifeiertag verkürzte Handelswoche. Kurz nach Handelsbeginn notierte der deutsche Leitindex 0,24 Prozent höher bei 12.610 Punkten. Am Freitag hatte er dank eines schwächeren Euro 0,6 Prozent fester auf 12.580 Zählern geschlossen.

Seit Mitte April nahm der Dax bereits mehrfach Anlauf auf die Marke von 12.600 Punkten, konnte sie jedoch jeweils nur im Handelsverlauf kurzzeitig überwinden. Er blieb zudem knapp unter der 200-Tage-Linie, die aktuell bei 12.664 Punkten liegt.

An der Wall Street ging der Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Freitag unverändert bei 24.311 Punkten aus dem Handel. Der S&P500 rückte um 0,1 Prozent auf 2669 Zähler vor, während der Nasdaq Börsen-Chart zeigen ebenfalls unverändert bei 7119,80 Stellen schloss.Die Börsen in Tokio und Shanghai blieben am Montag wegen eines Feiertages geschlossen.

In Asien freuen sich die Anleger vor allem über Entspannung mit Nordkorea. Das isolierte Land will nach südkoreanischen Angaben auf seine Atomwaffen verzichten, sollten die USA einer Nichtangriffsvereinbarung zustimmen. Zudem habe der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un beim Gipfeltreffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-In am Freitag zugesagt, das Atomtestgelände Punggye-ri im Nordosten des Landes im Mai zu schließen.

Im Wochenverlauf richten die Anleger ihr Augenmerk auf die Sitzung der amerikanischen Notenbank Fed am Mittwoch und den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Zuletzt war die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erstmals seit mehr als vier Jahren wieder über 3 Prozent gestiegen - eine Entwicklung, die die Attraktivität von Aktien schrittweise verschlechtern kann.

Anleger erfreut über T-Mobile-Fusion mit Sprint

Unter den Einzelwerten standen Papiere der Deutschen Telekom Börsen-Chart zeigen mit einem vorbörslichen Plus von mehr als 3 Prozent klar im Fokus. Die Telekom-Tochter T-Mobile US schluckt nun doch den US-Rivalen Sprint Nextel Börsen-Chart zeigen. Am Sonntag sei eine verbindliche Einigung erzielt worden, um beide Unternehmen zusammenzuführen, hieß es in einer Mitteilung der Telekom. Es ist eine Milliarden-Hochzeit, die die Kräfteverhältnisse auf dem umkämpften amerikanischen Mobilfunkmarkt neu definieren könnte. Analyst Dhananjay Mirchandani von Bernstein Research lobte den für die Telekom attraktiven Deal. Einziger Haken sei eine steigende Verschuldung.

Im TecDax Börsen-Chart zeigen waren die Papiere des Bausoftwarespezialisten RIB Software nach Zahlen gefragt.

Euro kaum verändert

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Montag im frühen Handel kaum bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,2128 US-Dollar gehandelt. Damit lag der Euro ungefähr auf dem Niveau vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,2070 (Donnerstag: 1,2168) Dollar festgesetzt.

Der Euro hatte sich am Freitagnachmittag ein wenig von seinen jüngsten Verlusten zum Dollar erholt. Im weiteren Handelsverlauf am Montag könnten Konjunkturdaten aus Deutschland den Devisenmarkt bewegen. So werden vorläufige Daten zu den Verbraucherpreisen im April und den Einzelhandelsumsätzen im März veröffentlicht. Für die Eurozone wird die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Daten zur Geldmenge und Kreditvergabe im März veröffentlichen.

Ölpreise leichter

Die Ölpreise sind am Montag im frühen Handel etwas gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im Juni kostete 74,19 US-Dollar. Das waren 45 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 23 Cent auf 67,87 Dollar.

Befürchtungen, dass die USA aus dem Atomabkommen mit Iran aussteigen könnten, dominieren den Ölmarkt. Die iranische Regierung hat Forderungen der USA und Israels zurückgewiesen, das internationale Atomabkommen von 2015 aufzuschnüren und nachzubessern. Der Kontrakt sei "nicht neu verhandelbar" und sein Land werde keine darüber hinaus gehenden Verpflichtungen eingehen, stellte Präsident Hassan Ruhani am Sonntagabend klar. Zuvor hatte der neue US-Außenminister Mike Pompeo bei seinen Antrittsbesuchen in Israel und Saudi-Arabien klar Position gegen das Atomabkommen bezogen.

Iran ist einer der größten Produzenten im Rohölkartell Opec. Sollten die USA tatsächlich aus dem Atomabkommen mit dem Land aussteigen, dürften einstige Wirtschaftssanktionen wiederaufleben und die Rohölausfuhr des Iran erheblich verringern. Dies käme zu einem Zeitpunkt, zu dem das weltweite Ölangebot ohnehin geringer ausfällt als in den vergangenen Jahren.

mg/dpa-afx/rtr