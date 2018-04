Börse Autobauer gefragt, Dax dreht ins Plus

Nach den Verlusten vom Vortag startet der Dax auch am Donnerstag schwach in den Handel. Der Gewinneinbruch bei der Deutschen Bank belastet den Leitindex. Neben dem Geldinstitut legen auch die Lufthansa und die Deutsche Börse heute Zahlen vor. Gespannt wird auch die EZB-Sitzung am Nachmittag erwartet.

Eher negativ aufgenommene Unternehmenszahlen haben beim Dax Börsen-Chart zeigen am Donnerstag einen zuvor erhofften Erholungsversuch verhindert. Einen schwächeren Start konnte er in den ersten Handelsminuten aber immerhin abschütteln: Zuletzt lag er fast unverändert bei 12 423,81 Punkten. Auf europäischer Bühne blieb es beim EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen bei einem knappen Abschlag.

In der zweiten deutschen Börsenreihe war die Tendenz uneinheitlich: Der Index der mittelgroßen Werte MDax Börsen-Chart zeigen fiel um 0,18 Prozent auf 25.491,11 Punkte. Eine Erholung verbuchte nur das Technologiewerte-Barometer TecDax Börsen-Chart zeigen für sich. Der Index legte um 0,40 Prozent auf 2576,95 Punkte zu.

Am Vorabend hatten die jüngsten Quartalszahlen von US-Unternehmen in New York dafür gesorgt, dass die Wall Street nach ihrem jüngsten Kursrutsch ein wenig Boden gutmachen konnte. Ein weiterer Renditeanstieg bei den US-Anleihen bremste dort aber weiterhin den Schwung - und so dürften Anleger den Rentenmarkt auch am Donnerstag weiter kritisch beäugen.

Der Dow-Jones-Index Börsen-Chart zeigen stieg um 0,2 Prozent auf 24.083 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 rückte ebenfalls um 0,2 Prozent auf 2639 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Börsen-Chart zeigen verringerte sich dagegen um 0,1 Prozent auf 7003 Punkte. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Donnerstag um 0,3 Prozent.

Gespannt wird an diesem Handelstag außerdem nach Frankfurt geblickt, wo der nächste Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank ansteht - auch wenn wesentliche Änderungen in der Kommunikationsweise als unwahrscheinlich gelten. Konkrete Aussagen, wie es mit den Anleihekäufen weiter geht, werden erst auf der nächsten Sitzung im Juni erwartet. Mit einer Abkehr von der Nullzinspolitik der EZB rechnen die Märkte frühestens im Herbst 2019.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax, Dow Jones und Nasdaq in Echtzeit

Bei den Unternehmen stach die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen heraus, deren Aktien nach einem Gewinneinbruch im ersten Quartal rund 3 Prozent abgaben. Die Bank stutzt unter ihrem neuen Chef Christian Sewing zudem das zuletzt schwächelnde Investmentbanking zurecht.

Auch bei der Lufthansa Börsen-Chart zeigen ging es 3,4 Prozent abwärts. Die Fluggesellschaft hat im reiseschwachen Winterquartal deutlich weniger Gewinn eingeflogen als von Analysten erwartet.

Gefragt waren hingegen die Autobauer. Chinas Regierung prüft Kreisen zufolge eine weitere Lockerung des heimischen Automarkts. So könnten die Importzölle auf Pkws um etwa die Hälfte gekürzt werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen

Anleger griffen nach einem optimistischem Ausblick auch bei Aixtron Börsen-Chart zeigen zu. Die Titel waren mit einem Plus von 6 Prozent Spitzenreiter im TecDax. Nach kräftig gestiegenen Bestellungen zum Jahresauftakt rechnet der Chipanlagenbauer damit, die Jahresziele am oberen Rand der Prognose zu erreichen.

Euro etwas höher

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Donnerstag leicht erholt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2175 US-Dollar. Am Vortag war sie mit 1,2160 Dollar auf den tiefsten Stand seit Anfang März gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,2185 Dollar festgesetzt.

Der Donnerstag steht klar im Zeichen der europäischen Geldpolitik. Am frühen Nachmittag wird die EZB nach einer Ratssitzung ihre Entscheidungen bekanntgeben. Fachleute rechnen nicht mit wesentlichen Neuigkeiten. Hinweise dazu, wie die Notenbank ab Herbst mit ihren Wertpapierkäufen weiter verfahren will, werden frühestens auf der kommenden Sitzung im Juni erwartet.

Mit Interesse dürften Anleger jedoch verfolgen, wie EZB-Präsident Mario Draghi die in den vergangenen Wochen veröffentlichten Konjunkturdaten bewerten wird. Nach einem starken Wachstum im vergangenen Jahr deutet sich im laufenden Jahr eine spürbare Wachstumsverlangsamung an. Ob dies Auswirkungen auf den EZB-Kurs haben könnte, dürfte eine der Fragen an Draghi während der Pressekonferenz sein.

Ölpreise nach Macron-Äußerung höher

Die Ölpreise haben am Donnerstag zugelegt. Händler begründeten die Entwicklung mit Äußerungen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zum Atomabkommen mit dem Iran. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im Juni kostete im frühen Handel 74,45 US-Dollar. Das waren 45 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Taxas Intermediate (WTI) stieg um 32 Cent auf 68,37 Dollar.

Abermals sorgten Befürchtungen, die USA könnten aus dem Atomabkommen mit Iran aussteigen, für einen Preisschub am Ölmarkt. Frankreichs Staatschef Macron vermutet, dass US-Präsident Donald Trump aus dem Abkommen, das das Atomprogramm des Iran unter Kontrolle halten soll, aussteigen werde. Fachleute gehen davon aus, dass in diesem Fall US-amerikanische Sanktionen wiederaufleben würden und dadurch die Ölausfuhr des Iran drastisch reduziert würde. Der Iran ist einer der wichtigsten Produzenten im Rohölkartell Opec.

mg/dpa-afx/rtr