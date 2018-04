Börse Dax kaum verändert, Chipwerte auf Talfahrt

Der Dax Börsen-Chart zeigen wird am Dienstag mit einem leichten Plus erwartet. Der Broker IG taxierte das deutsche Leitbarometer etwas weniger als zwei Stunden vor der Eröffnung 0,18 Prozent höher auf 12 595 Punkte. Zum Wochenstart hatte sich der Dax Börsen-Chart zeigen eher lethargisch gezeigt. Der Index versucht weiterhin, die Marke von 12 600 Punkten nachhaltig zu überschreiten.

Laut dem charttechnischen Analysten Martin Utschneider von Donner & Reuschel ist nun die Barriere bei 12 651 Punkten besonders wichtig. "Sollte diese nachhaltig überhandelt werden, dann ist das ein gutes Zeichen für weiter anziehende Kurse im Dax."

In Deutschland beginnt die Berichtssaison mit den Quartalszahlen des Software-Konzerns SAP . Veröffentlicht wird am Vormittag außerdem das Ifo-Geschäftsklima: Experten erwarten bei dem wichtigsten deutschen Konjunkturbarometer im April erneut einen Rückgang. Der Aufschwung dürfte weniger Dynamik erkennen lassen. Wegen der zuletzt weltweit angespannten Handelsbeziehungen im Zuge der von US-Präsident Donald Trump ausgerufenen Importzölle dürften zudem die Anleger dem Treffen zwischen Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und Donald Trump an diesem Dienstag besondere Aufmerksamkeit schenken. Am Freitag ist Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gast bei Trump.

SAP verdient deutlich mehr - aber Euro bremst

Europas größter Softwarehersteller SAP Börsen-Chart zeigen ist dank immer besser laufender Geschäfte mit Mietsoftware gut in das laufende Jahr gestartet. Sorge bereitet allerdings der starke Euro, der trotz der Fortschritte im Geschäft in der sogenannten Cloud für einen alles in allem stagnierenden Umsatz sorgte. In den ersten drei Monaten setzte der Dax-Konzern rund 5,26 Milliarden Euro um und damit etwas weniger als vor einem Jahr. Ohne Umrechnungseffekte infolge des starken Euro wäre der Erlös aber um neun Prozent gestiegen.

Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis sei währungsbereinigt um 14 Prozent auf knapp 1,24 Milliarden Euro gestiegen, teilte das teuerste börsennotierte Unternehmen Deutschlands am Dienstag in Walldorf mit. Die operative Marge legte dementsprechend auf 23,5 (Vorjahr: 22,7) Prozent zu. Damit fiel das operative Ergebnis und die Marge etwas besser als erwartet aus. Bei der Marge hatten einige Analysten wegen des starken Euro sogar mit einem Rückgang gerechnet. Der Umsatz lag im Rahmen der Prognosen der von Bloomberg befragten Analysten.

Chipwerte unter Druck - Apple-Sorgen bei AMS

Der schwache Ausblick des Halbleiterherstellers AMS befeuert am Dienstagmorgen die jüngsten Sorgen um die Branchengeschäfte mit Apple Börsen-Chart zeigen. Darunter leiden vorbörslich einmal mehr die Chipwerte mit Abgaben von 1 Prozent bei dem Dax -Mitglied Infineon und mehr als 2 Prozent bei Dialog Semiconductor aus dem TecDax .

Laut Händlern enttäuschte AMS nicht nur mit den Resultaten zum ersten Quartal, sondern auch mit dem Ausblick. Dies passe zu den flauen Umsatzerwartungen von Taiwan Semiconductor (TSMC) aus der Vorwoche, die bereits große Sorgen um die Smartphone-Nachfrage bei dem iPhone-Hersteller und seinen Lieferanten hervorgerufen hatten.

AMS stellte für das zweite Quartal wegen Sondereffekten einen Umsatzrückgang nebst operativem Verlust in Aussicht. Dabei sei dem österreichischen Unternehmen zufolge mit einer "signifikanten kurzfristigen Beeinträchtigung aus stark beschleunigten, kundengetriebenen Produktüberleitungen in grossen Smartphone-Programmen" zu rechnen

Euro kaum verändert

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen ist am Dienstag zeitweise unter die Marke von 1,22 US-Dollar gefallen. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,2185 Dollar. Das ist der tiefste Stand seit Anfang März. Zuletzt konnte sich der Eurowieder etwas erholen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch auf 1,2238 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag blicken die Anleger auf wirtschaftliche Stimmungsindikatoren aus den drei größten Euro-Volkswirtschaften Deutschland, Frankreich und Italien. Mit Spannung wird erwartet, ob sich die Wirtschaftsstimmung nach der Eintrübung in den vergangen Monaten etwas stabilisiert. Die zu Wochenbeginn veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes des Markit-Instituts deuten darauf hin.

Für das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer, ergibt sich eine Neuerung. Das Ifo-Institut hat seine Kennzahl überarbeitet. Unter anderem ändert sich das Basisjahr, und der große Dienstleistungssektor wird jetzt berücksichtigt. Das hat zur Folge, dass die neuen Indexwerte durchweg etwas tiefer liegen und der Indikator wohl etwas weniger schwanken wird