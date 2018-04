Börse Dax schwankt, Fresenius im Blick

Der Dax dürfte kaum verändert in die neue Woche starten. Im Blick steht Fresenius wegen des geplatzten Milliardendeals in den USA.

Der Dax Börsen-Chart zeigen dürfte nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche starten. Am Freitag hatte er 0,2 Prozent im Minus bei 12.540,50 Punkten geschlossen.

Neben der erneuten Flut von Firmenbilanzen richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Stimmungsbarometer der deutschen und europäischen Einkaufsmanager. Von Reuters befragte Analysten rechnen für April jeweils mit einem Rückgang um etwa einen halben Punkt auf 57,5 und 56,1 Zähler.

Im Blick haben Investoren auch den Gesundheitskonzern Fresenius. Er blies die zweitgrößte Firmenübernahme in seiner Geschichte ab - der US-Generikahersteller Akorn soll nun doch nicht aufgekauft werden.

An der Wall Street schloss der Dow Jones am Freitag 0,8 Prozent schwächer bei 24.462 Punkten. Der breiter gefasste S&P500-Index notierte mit 2670 Zählern 0,85 Prozent tiefer, der Index der Technologie-Börse Nasdaq verlor 1,3 Prozent auf 7146 Stellen.

In Tokio gab der Nikkei Börsen-Chart zeigen am Montag um 0,3 Prozent auf 22.098 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,2 Prozent auf 3064 Punkte.

Euro kaum verändert

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat zu Wochenbeginn weiter unter der Marke von 1,23 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2275 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,2309 Dollar festgesetzt.

Am Montag stehen sowohl im Euroraum Börsen-Chart zeigen als auch in den USA einige beachtenswerte Konjunkturdaten auf dem Programm. Das Institut Markit veröffentlicht diesseits wie jenseits des Atlantiks seine Einkaufsmanagerindizes. Die Stimmungsindikatoren weisen einen recht hohen Gleichlauf mit der tatsächlichen Wirtschaftsleistung auf und werden deshalb stets beachtet.

In den vergangenen Wochen hatten Wirtschaftsdaten aus den USA, erst recht aber aus Europa zumeist enttäuscht. Die Frage, ob es sich dabei nur um einen schwächeren Jahresstart handelt oder um einen weiterführenden Trend, ist unter Fachleuten noch nicht abschließend beantwortet. Erwartet wird jedoch zumeist, dass sich das starke Wachstum des vergangenen Jahres etwas abschwächt.

