Börse Dax klettert weiter, Ölpreis nahe Dreijahreshoch

Nach den Kursgewinnen vom Vortag setzt der Dax am Mittwoch seine Erholung fort. Die Börse schiebt den Handelsstreit zwischen den USA und China genauso wie den Syrien-Konflikt vorerst beiseite. Vor allem die Aktien von RWE sind gefragt. Auch der Ölpreis steigt weiter.

Nach dem kräftigen Anstieg vom Dienstag hat der Dax Börsen-Chart zeigen zur Wochenmitte weiter zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg zuletzt um 0,3 Prozent auf 12.630 Punkte. Am Vortag war der Dax um 1,6 Prozent gestiegen. Zu den größten Gewinnern im Index zählten am Mittwoch die Aktien von Linde Börsen-Chart zeigen, HeidelbergCement Börsen-Chart zeigen und RWE Börsen-Chart zeigen, die an der Dax-Spitze ihre Gewinne auf rund 2 Prozent ausbauten.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax Börsen-Chart zeigengewann am Mittwochmorgen 0,39 Prozent auf 25.995,90 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigenlegte um 0,46 Prozent auf 2661,71 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen rückte etwas weniger deutlich vor.

"Sowohl der Syrien-Konflikt als auch der Handelsstreit zwischen den USA und China spielen zurzeit keine große Rolle", sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG Markets. "Allerdings stellt sich die Frage, wie lange die Freude darüber währen wird." Schließlich seien diese beiden Themen noch nicht vom Tisch.

"Der dynamische Anstieg über das Top vom März zeigte eindrucksvoll, dass der Markt noch nicht für eine Korrekturbewegung reif ist", schrieb Commerzbank-Anlagestratege Christoph Geyer in seinem Morgenkommentar. Er sieht nun das Februar-Hoch von 12.651 Punkten als nächste Herausforderung. Knapp darüber wartet die viel beachtete 200-Tage-Linie, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt. Geyer traut dem Dax nun aber durchaus den Vorstoß in Richtung 12.900 Punkte zu.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax, Dow Jones und Nasdaq in Echtzeit

Einen erneuten Schub erhoffen sich Anleger von der US-Bilanzsaison. Unter anderem legen die Großbank Morgan Stanley Börsen-Chart zeigen und der Kreditkartenanbieter American Express Börsen-Chart zeigen Geschäftszahlen vor. Daneben warten Börsianer gespannt auf den Konjunkturbericht der US-Notenbank Federal Reserve am Abend (20.00 Uhr MESZ). Von ihm erhoffen sie sich Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen.

Ölpreis nahe Dreijahreshoch

Ein Rückgang der US-Lagerbestände und die Furcht vor einer Eskalation des Syrien-Konflikts verteuern Rohöl erneut. Der Preis für die Sorte Brent aus der Nordsee stieg am Mittwoch um 0,9 Prozent auf 72,26 Dollar je Barrel und lag damit nur etwa 80 US-Cent unter dem Dreieinhalb-Jahres-Hoch der Vorwoche. "Da die Lagerbestände wieder ein normales Niveau erreicht haben, scheint die Ölschwemme der vergangenen Jahre vorüber", sagte Analyst William O'Loughlin vom Vermögensverwalter Rivkin.

Das liege nicht allein an der Förderbremse der großen Exportnationen. "Die Opec-Produktion ist derzeit geringer als erwartet. Das ist die Folge der rückläufigen Förderung in Venezuela wegen der sich verschlechternden wirtschaftlichen Lage dort." Nachfolgend die vom American Petroleum Institute (API) ermittelten US-Öllagerbestände vom Dienstagabend.

Wall Street erholt

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland noch etwas von ihren Gewinnen abgegeben. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 0,9 Prozent und der Nasdaq Börsen-Chart zeigen1,7 Prozent höher. Der S&P 500 stieg um 1,1 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Mittwoch um 1,5 Prozent auf 22.165 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,3 Prozent auf 3075 Punkte.

Zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt zählte Deutz Börsen-Chart zeigen mit einem Kursminus von 5 Prozent. Dem Motorenbauer drohen bei einem Joint Venture in China Abschreibungen im Volumen von bis zu 32 Millionen Euro.

Euro kaum verändert

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2374 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2357 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handelsauftakt beim Euro. Am späten Vormittag könnten Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone für mehr Bewegung sorgen. Trotz einer robusten konjunkturellen Entwicklung und einer weiter extrem lockeren Geldpolitik der EZB dürfte die Inflation im März weiterhin vergleichsweise schwach ausgefallen sein.

Kursverluste gab es hingegen am Morgen beim japanischen Yen Börsen-Chart zeigen, der im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen an Wert verloren hatten. Marktbeobachter erklärten die Verluste mit enttäuschenden Handelsdaten aus Japan. Im März waren die Ausfuhren der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt im Jahresvergleich deutlich schwächer gestiegen als erwartet.

mg/dpa-afx/rtr