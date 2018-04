Börse Bayer schiebt den Dax an, Tesla unter Druck

Der Dax startet am Dienstag mit Gewinnen in den Handel. Die Aktie von Dax-Schwergewicht Bayer ist gefragt - Investor Temasek erhöht seinen Anteil. Tesla bleibt unter Druck, während Netflix starkes Wachstum meldet.

Positive Wachstumssignale aus China sowie Kursgewinne des Schwergewichts Bayer Börsen-Chart zeigen haben den Dax Börsen-Chart zeigen am Dienstag angeschoben. Kurz nach Handelsstart verzeichnete der deutsche Leitindex Dax ein Plus von 0,3 Prozent auf 12.430 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte unterdessen kaum verändert.

Vor dem Hintergrund einer möglichen Eskalation im Handelsstreit mit den USA zeigt Chinas Wirtschaft robustes Wachstum: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legte die zweitgrößte Volkswirtschaft im ersten Quartal um 6,8 Prozent zu. Experten hatten mit einem Anstieg in dieser Größenordnung gerechnet.

Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel mahnte dennoch zur Vorsicht. "Die Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Gewinnmitnahmen ist durch die jüngsten Entwicklungen in Syrien nach wie vor vorhanden", erklärte er.

Bayer legt zu - Investor Temasek stockt Anteil auf

Die Anteilsaufstockung an Dax-Schwergewicht Bayer Börsen-Chart zeigen durch den Investor Temasek via einer Kapitalerhöhung kommt bei Anlegern gut an. Die Papiere gewannen am Dienstagmorgen mehr als 2 Prozent und näherten sich der Marke von 100 Euro. Der aus Singapur stammende Staatsfonds wird 31 Millionen neue Papiere zu einem Bruttoemissionspreis von insgesamt 3 Milliarden Euro kaufen. Der Anteil Temaseks am Pharma- und Agrarchemiekonzern soll dadurch auf 4 Prozent steigen.

Händler sehen in dem Schritt ein positives Signal dafür, dass der von Bayer Börsen-Chart zeigen angestrebte Kauf des US-Saatgutkonzerns Monsantobald über die Bühne gehen dürfte. Der letzte große Stolperstein ist die Zustimmung der US-Wettbewerbsbehörden. Hier hatte es zuletzt positive Signale gegeben.

Derweil blickt der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk nach einem durchwachsenen Jahresstart etwas vorsichtiger auf 2018. Die Profitabilität werde nun "vermutlich im unteren Bereich der prognostizierten Bandbreite liegen", hieß es.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax, Dow Jones und Nasdaq in Echtzeit

Wall Street schließt im Plus, Tesla bleibt unter Druck

Die New Yorker Börsen an der Wall Street legten am Montag zu. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 0,9 Prozent und der Nasdaq Stock Market Börsen-Chart zeigen 0,7 Prozent höher. Der S&P 500 stieg um 0,8 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei Börsen-Chart zeigen dagegen am Dienstag um 0,1 Prozent auf 21.814 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,6 Prozent auf 3093 Punkte.

Die Aktie von Tesla Börsen-Chart zeigen blieb unterdessen unter Druck. Obwohl Tesla Börsen-Chart zeigen bereits weit hinter dem eigenen Zeitplan liegt, werden bei dem Elektroautobauer nach einem Medienbericht für vier bis fünf Tage keine Model 3 vom Band rollen. Der vorübergehende Fertigungsstopp des Hoffnungsträgers der Firma von Tech-Milliardär Elon Musk sei der Belegschaft der Fabrik im kalifornischen Fremont ohne Vorwarnung mitgeteilt worden, berichtete die Newsseite "Buzzfeed" am Montagabend (Ortszeit) unter Berufung auf Mitarbeiter.

Netflix gewinnt 7,5 Millionen neue Kunden hinzu

Der Online-Videodienst Netflix Börsen-Chart zeigen wächst unterdessen weiter rasant - zu Jahresbeginn kletterten Nutzerzahlen, Umsatz und Gewinn stärker s erwartet. Im ersten Quartal stieg der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreszeitraum von 178 Millionen auf 290 Millionen Dollar (234 Mio Euro), wie das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse legten um gut 40 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar zu. Insgesamt gewann Netflix im Berichtszeitraum 7,4 Millionen Kunden dazu, davon 5,5 Millionen außerhalb des US-Heimatmarktes.

Damit brachte es der Video-Streaming-Marktführer Ende März insgesamt auf 125 Millionen Nutzer, davon knapp 119 Millionen zahlende Kunden. Die Quartalszahlen übertrafen die Prognosen der Analysten klar. Die Aktie schoss nachbörslich zunächst um über sieben Prozent nach oben. Seit Jahresbeginn hat der Kurs schon um über 60 Prozent zugelegt. Auch der mit Spannung erwartete Geschäftsausblick kam am Markt gut an. Im laufenden Vierteljahr will Netflix den Umsatz um 41 Prozent und die Gesamtzahl seiner Nutzer auf über 131 Millionen ausbauen.

Euro kaum verändert

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Dienstag nach den Kursgewinnen vom Vortag vorerst unterhalb der Marke von 1,24 US-Dollar stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2385 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,2370 Dollar festgesetzt.

Am Vortag hatte eine Nachricht von US-Präsident Donald Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter den Dollar zeitweise belastet und dem Euro Börsen-Chart zeigen im Gegenzug Auftrieb verliehen. Trump hatte Russland und China vorgeworfen, ihre Währungen gezielt abzuwerten, während die USA weiterhin ihre Zinsen erhöhen.

Am Morgen sprachen Marktbeobachter von einem eher impulsarmen Handel. Im Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten stärker in den Fokus rücken. Am späten Vormittag wird mit den Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) ein wichtiger Indikator für die weitere Entwicklung der deutschen Wirtschaft veröffentlicht. Am Nachmittag dürften die Anleger Daten zur Industrieproduktion in den USA im Blick haben.