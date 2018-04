Dax mit Gewinnen Börse hakt Militärschlag gegen Syrien ab

An der Börse macht sich Erleichterung breit: Die USA und ihre Verbündeten bezeichnen den Militärschlag gegen Syrien als einmalige Aktion. Der Dax legt am Montagmorgen zu, auch die Ölpreise sinken wieder. Nun konzentrieren sich Anleger wieder auf das Wirtschaftsgeschehen.

Nach dem nur begrenzten Angriff westlicher Alliierter unter Führung der USA auf Ziele in Syrien macht sich am Aktienmarkt eine gewisse Erleichterung breit. Der Dax Börsen-Chart zeigen steigt um 0,25 Prozent auf 12.474 Punkte. Am Freitag hatte er 0,2 Prozent auf 12.442,40 Punkte zugelegt.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax Börsen-Chart zeigen gewann 0,30 Prozent auf 25.706,74 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen legte um 0,14 Prozent auf 2623,78 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen hielt sich knapp in der Gewinnzone.

An den Finanzmärkten war mit einem militärischen Angriff gegen Syrien als Antwort auf einen vermeintlichen Giftgaseinsatz in dem Land gerechnet worden. US-Präsident Donald Trump hatte aber kurz nach den Militärschlägen mitgeteilt, dass die "Mission vollendet" sei. Auch der britische Außenminister Boris Johnson hatte die Militärschläge als eine einmalige Aktion bezeichnet. Die Gefahr einer Eskalation der Lage im Nahen Osten wird daher als gering eingeschätzt.

Wie viel Kraft der Dax nach der Erholung der vergangenen Wochen kurzfristig noch hat, bleibt Händlern zufolge aber abzuwarten. So war der Index bereits vor dem Wochenende am Widerstand um die 12.515 Punkten abgeprallt. Darüber läge dann bei der 200-Tage-Linie bei derzeit etwa 12.660 Zählern die nächste größere Hürde. Dieser 200-Tage-Durchschnittkurs gilt als ein Indikator für den längerfristigen Trend.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Verluste etwas ausgebaut. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 0,5 Prozent tiefer bei 24.360 Punkten. Der S&P500 fiel um 0,3 Prozent auf 2656 Zähler, während der Nasdaq Börsen-Chart zeigen 0,5 Prozent verlor.

In Tokio zog der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Montag um 0,2 Prozent auf 21.823 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 1,4 Prozent auf 3116 Punkte.

Auf der Unternehmensseite richten sich die Blicke auf die Software AG Börsen-Chart zeigen, die unerwartet schwach ins Jahr startete, aber an den Jahreszielen festhielt. Die Aktien fielen am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um fast 3 Prozent.

Für die Papiere der Start-up-Schmiede Rocket Internet Börsen-Chart zeigen ging es nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufs um 3,5 Prozent nach oben.

Der Autozulieferer und Industriekonzern Schaeffler Börsen-Chart zeigen legte derweil Pläne für eine Wandlung von Stammaktien in an der Börse handelbare Vorzugspapiere wegen des Widerstands vorerst aufs Eis. Schaeffler hatte im März angekündigt, sich mit der Umwandlung eines Teils seiner Stammaktien in leichter handelbare Vorzugsaktion mehr finanzielle Flexibilität verschaffen zu wollen. Die Papiere des MDax -Konzerns gewannen am morgen mehr als 1 Prozent.

Im Verlauf könnten noch die Bankenaktien einen Blick wert sein. Gegen Mittag werden Geschäftszahlen der Bank of America Börsen-Chart zeigen erwartet.

Euro kaum verändert

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Montag kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung wurde am Morgen bei 1,2331 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,2317 Dollar festgesetzt.

Die Militärschläge der USA, Frankreichs und Großbritanniens vom Wochenende gegen Ziele in Syrien zeigten im Devisenhandel keine größeren Auswirkungen. Russland, Verbündeter und Schutzmacht der syrischen Führung von Präsident Baschar al-Assad, drohte umgehend mit Konsequenzen. Befürchtet wird eine weitere Verschlechterung des Verhältnisses zwischen den USA und Russland.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt am Devisenmarkt. Am Morgen und am Vormittag stehen keine wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag könnten US-Konjunkturdaten für neue Impulse sorgen. Besonders im Fokus stehen Umsatzzahlen aus dem amerikanischen Einzelhandel.

Ölpreise sinken wieder

Die Ölpreise sind am Montag gesunken. Die Militärschläge der USA, Frankreichs und Großbritanniens gegen Ziele in Syrien vom Wochenende konnten den Notierungen keinen Auftrieb verleihen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Auslieferung im Juni kostete am Morgen 71,83 US-Dollar. Das waren 75 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai fiel um 60 Cent auf 66,79 Dollar.

Bereits kurze Zeit nach den Militärschlägen gegen Syrien hatte US-Präsident Donald Trump mitgeteilt, dass die "Mission vollendet" sei. Am Ölmarkt wird daher die Gefahr einer Eskalation der Lage im Nahen Osten als begrenzt eingeschätzt. Auch der britische Außenminister Boris Johnson hatte die Militärschläge als eine einmalige Aktion bezeichnet.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern überwiegt wieder die Sorge einer zu starken Ölförderung in den USA die Furcht vor einer Eskalation im Nahen Osten. In der vergangenen Woche hatten die geopolitischen Risiken die Ölpreise noch stark steigen lassen. So war der US-Ölpreis in den fünf Handelstagen bis vergangenen Freitag um mehr als 8 Prozent nach oben gesprungen.

mg/dpa-afx