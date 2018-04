Börse Dax-Anleger bleiben vorsichtig - Telekom im Blick

Der Dax gibt am Mittwoch leicht nach, trotz der Gewinne in den USA. Anleger warten auf US-Inflationsdaten. Zudem steht die Deutsche Telekom im Blick - diskutiert wird erneut über eine Fusion mit Sprint in den USA.

Atempause nach der Aufholjagd: Der Dax Börsen-Chart zeigen dürfte sich am Mittwoch wieder etwas schwächer zeigen. Zwar hat sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China entspannt und anders als jüngst befürchtet plant China auch keine Abwertung des Yuan, doch die Blicke der Anleger richten sich zur Wochenmitte nun auf die US-Inflationsdaten. Anleger befürchten einen Anstieg der Inflation in den USA, was die Fed zu einem schnelleren Tempo der Zinserhöhungen motivieren könnte.

Mit Blick auf die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten sagte Analyst Christoph Balz von der Commerzbank : "Die Inflation kommt." Die Teuerung im März dürfte dem Zielwert der US-Notenbank Fed entsprechen. "Damit verlieren die Gegner weiterer Zinserhöhungen ihr Hauptargument".

Auf der Unternehmensseite dürften sich die Blicke auf die Deutsche Telekom Börsen-Chart zeigen richten, denn deren Tochter T-Mobile US hat dem "Wall Street Journal" zufolge die Fusionsverhandlungen mit dem Rivalen Sprint wieder aufgenommen.

Die Analysten der US-Großbank JPMorgan Chase sehen bei einem möglichen Deal die Telekom klar im Vorteil. Auf der Handelsplattform Tradegate stieg die T-Aktie im Vergleich zum Haupthandelsschluss am Vortag um 2,4 Prozent.

Weiter im Fokus bleibt zudem der Autobauer Volkswagen Börsen-Chart zeigen . Vorstandschef Matthias Müller steht offenbar kurz vor seiner Ablösung. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen des Aufsichtsrates erfuhr, wird ihm intern Entscheidungsschwäche vorgeworfen. Die Aktien waren am Vortag um viereinhalb Prozent gestiegen und sanken nun auf Tradegate um marktkonforme 0,3 Prozent.

Die Lufthansa Börsen-Chart zeigen dürfte im Tagesverlauf mit ihren Verkehrszahlen für den Monat März Beachtung finden.

Euro steigt weiter, Ölpreise legen zu

Der Kurs des Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat am Dienstag im frühen Handel die kräftigen Gewinne vom Vortag weitgehend gehalten. Am Morgen wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,2315 Dollar gehandelt und damit nur leicht unter dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,2304 (Freitag: 1,2234) Dollar festgesetzt.

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Auslieferung im Juni wurde am Morgen bei 69,04 US-Dollar gehandelt. Das waren 39 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Auslieferung im Mai stieg um 39 Cent auf 63,81 Dollar.

Der Preisanstieg folgte unmittelbar auf Aussagen von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, der ein Entspannungssignal im zuletzt eskalierten Handelsstreit zwischen China und den USA setzte.