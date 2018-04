Börse Gewinnmitnahmen nach größtem Dax-Gewinn seit einem Jahr

Der Dax gibt nach neuen Drohungen aus USA und China wieder nach. Am Vortag hatte der Dax noch den größten Tagesgewinn seit einem Jahr erzielt. Nun nehmen Anleger Gewinne mit.

Rauf und runter: Die wieder zunehmenden Spannungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China haben den deutschen Aktienmarkt am Freitag zurück ins Minus befördert. Nachdem der Dax Börsen-Chart zeigen am Vortag mit einem Plus von fast 3 Prozent noch den größten Tagesgewinn seit rund einem Jahr erzielt hatte, fiel er am Freitag Vormittag um 0,7 Prozent auf 12.215 Punkte zurück.

Negative Impulse kamen auch von konjunktureller Seite: In Deutschland ist die Produktion im verarbeitenden Gewerbe um 1,6 Prozent gesunken, während Analysten mit einem Zuwachs um 0,2 Prozent gerechnet hatten. Für Zurückhaltung unter den Anlegern sorgt auch, dass der US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag ansteht.

Der MDax Börsen-Chart zeigen, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, sank um 0,36 Prozent auf 25 587,58 Punkte. Der Technologieindex TecDax Börsen-Chart zeigen büßte 0,69 Prozent auf 2495,76 Punkte ein. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,5 Prozent nach unten.

China droht Trump mit Gegenwehr "um jeden Preis"

Nachdem es im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit am Vortag noch nach Entspannung ausgesehen hatte, scheint sich die Lage nun wieder in Richtung Eskalation zu entwickeln: US-Präsident Donald Trump lässt wegen "unfairen Vergeltungsmaßnahmen Chinas" zusätzliche Strafzölle auf chinesische Warenimporte im Volumen von 100 Milliarden US-Dollar prüfen.

Auf die Androhung weiterer Strafzölle durch US-Präsident Donald Trump hat die chinesische Regierung mit einer Kampfansage reagiert. Wenn die USA trotz der chinesischen und internationalen Kritik bei ihrem "Handelsprotektionismus" blieben, sei "China bereit, um jeden Preis bis zum Ende zu gehen", erklärte das chinesische Handelsministerium.

Bereits zuvor hatten sich beide Länder gegenseitig mit Importzöllen auf Waren im Umfang von 50 Milliarden US-Dollar überzogen.

Daimler ex Dividende

Mit Dividendenabschlägen wurden am Freitag die Aktien von Daimler Börsen-Chart zeigen (minus 5,6 Prozent) und Sartorius (minus 1 Prozent) gehandelt. Der Autobauer Daimler schüttet eine Dividende in Höhe von 3,65 Euro an seine Aktionäre aus - diese Summe wird heute vom Aktienkurs abgezogen. Doch auch nach Einbeziehung des Dividendenabschlags notierte Daimler wie die meisten Dax-Werte leicht im Minus.

Samsung nach Zahlenvorlage unter Druck

Bei den Sektoren standen am Freitag Technologiewerte im Fokus, nachdem die Aktien des südkoreanischen Elektronikkonzerns Samsung Börsen-Chart zeigen trotz starker Quartalszahlen klar ins Minus gerutscht waren. Ein Händler verwies auf Marktbefürchtungen, wonach der Boom im Halbleitersektor vor dem Ende stehe. Samsung gehört unter anderem zu den größten Herstellern von Speicherchips. Die Aktien von Infineon Börsen-Chart zeigen verbilligten sich um rund 1 Prozent. Siltronic-Papiere verloren 1,7 Prozent an Wert.

Lufthansa profitiert von Empfehlung

Unter den Einzelwerten stachen die Lufthansa-Aktien heraus. Sie profitierten von einer Kaufempfehlung der Schweizer Großbank UBS und stiegen an der Dax-Spitze um 1,7 Prozent. Die Kursverluste der Lufthansa-Papiere seit Jahresbeginn seien übertrieben, schrieb UBS-Analyst Jarrod Castle. In diesem Jahr dürfte die Fluggesellschaft höhere Gewinne erzielen und die Dividende erhöhen, glaubt der Experte.

Die Anteilsscheine von Wacker Chemie gewannen 1,3 Prozent und waren damit Spitzenreiter im MDax Börsen-Chart zeigen . Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hatte die Titel des auf die Solarindustrie spezialisierten Chemieunternehmens von "Reduce" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 124 auf 165 Euro angehoben. Die jüngste Erholung der Polysiliziumpreise dürfte sich in den kommenden Wochen fortsetzen, schrieb Analyst Martin Jungfleisch und erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2018 und 2019.

Euro kaum verändert

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Freitag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2241 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,2260 Dollar festgesetzt.

Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, zusätzliche Strafzölle auf chinesische Importe prüfen zu lassen, konnte zunächst nicht für stärkere Impulse am Devisenmarkt sorgen. Der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer solle untersuchen, ob zusätzliche Zölle angemessen seien, hieß es am Donnerstagabend in einer Erklärung Trumps.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern hielten sich die Anleger vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten aus den USA eher zurück. Am Nachmittag steht der Arbeitsmarktbericht für März auf dem Programm. In den USA spielen Kennzahlen vom Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Am Markt wird mit weiter robusten Arbeitsmarktdaten gerechnet.