Nach Kursrutsch an der Börse Dax legt kräftig zu - Larry Kudlow lässt Anleger hoffen

Nach den jüngsten Verlusten startet der Dax am Donnerstag einen Erholungsversuch. Nach zunächst herben Verlusten waren die US-Indizes an der Wall Street am Vorabend ins Plus gedreht - Anleger hoffen auf einen baldigen Kompromiss im Handelsstreit.

Die Zeichen für den Dax stehen auf Erholung: Zum Handelsbeginn am Donnerstag legte der deutsche Leitindex Dax 30 Börsen-Chart zeigen um knapp 200 Punkte und notierte zuletzt bei 12.150 Punkten. Das ist ein Plus von 1,8 Prozent. Auch die Nebenwerte-Indizes MDax Börsen-Chart zeigen und TecDax Börsen-Chart zeigen legten deutlich zu.

Zu verdanken hat der Leitindex die positive Tendenz vor allem der Wall Street, die am Vorabend in der zweiten Handelshälfte ins Plus gedreht war. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen begann zwar mit herben Verlusten, startete dann jedoch durch und gewann letztlich fast einen Prozent.

Stützend für den Dax Börsen-Chart zeigen wirkt sich außerdem der schwache Euro aus, der sich nach seinen jüngsten Schwankungen über Nacht unter der Marke von 1,23 US-Dollar stabilisiert hat. Er kann so die Exportbedingungen für die europäischen Unternehmen erleichtern.

Handelsstreit: Wirtschaftsberater Kudlow setzt auf Verhandlungen

Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, hatte angedeutet, dass die geplanten Extrazölle auf chinesische Produkte Teil einer Verhandlungsstrategie sein könnten. Die US-Regierung hatte Sonderzölle in Höhe von 25 Prozent auf 1300 chinesische Produkte etwa aus den Bereichen Industrie, Technologie oder Verkehr angekündigt.

China erklärte daraufhin, man plane im Gegenzug Abgaben etwa auf Sojabohnen, Rindfleisch oder Autos aus den USA. Die Regierung in Peking betonte aber zugleich, dass Verhandlungen mit den USA weiterhin der bevorzugte Weg seien.

Wende an der Wall Street - Dow und Nasdaq schließen im Plus

Die Wall Street drehte am Mittwoch nach anfänglichen herben Verlusten ins Plus. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen legte bis Handelsschluss in den USA 1 Prozent auf 24.264 Punkte zu. Der Nasdaq Stock Market Börsen-Chart zeigen kletterte gar um 1,5 Prozent. Auch der marktbreite Index S&P 500 schloss in der Gewinnzone.

Die Zuspitzung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreithatte Europas Aktienmärkte am Mittwoch weiter belastet. Der zunehmende US-Protektionismus bleibe das größte Risiko für die Finanzmärkte und dürfte zunehmende Kursschwankungen nach sich ziehen, warnte Richard Turnill, globaler Chef-Anlagestratege beim Vermögensverwalter BlackRock.

Daimler im Blick: Hauptversammlung in Berlin

Auf der Unternehmensseite könnte die Hauptversammlung von Daimler im Fokus stehen. Themen dürften unter anderem der Einstieg des chinesischen Großaktionäres Geely oder die Folgen des Dieselskandals sein.

Auf der Konjunkturseite werden unter anderem der Wochenbericht vom US-Arbeitsmarkt und die amerikanische Handelsbilanz für Februar erwartet.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit

Asiens Börsen im Plus - Sorgen vor Handelskrieg lassen nach

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag von der Hoffnung profitiert, dass ein Handelskrieg zwischen den USA und China vermieden werden kann. Vor allem die Signale beider Seiten, offen für Verhandlungen zu sein, hoben die Stimmung bei den Investoren. "Ich denke, dass die Auswirkungen der Handelseinschränkungen deutlich geringer ausfallen als es zuletzt den Anschein hatte", sagte Jeffery Becker, Chef von Jennison Associates. Der Handel zwischen den USA und China habe in den vergangenen zehn Jahren deutlich zugenommen und die Abhängigkeit beider Seiten voneinander sei sehr groß. "Beide Länder haben viel zu verlieren, wenn sie den Handelskrieg anheizen."

Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen notierte am Mittag 1,6 Prozent fester bei 21.668 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 1,1 Prozent auf 1725 Zähler. Die Papiere von Pharmakonzernen, Feinmechanik-Unternehmen und Immobilienfirmen legten zu.

Sojasaucen-Hersteller Kikkoman klar im Plus

Die Aktien des Sojasaucen-Herstellers Kikkoman schnellten sogar um gut drei Prozent nach oben. Das Unternehmen hofft auf billigere Einfuhrpreise für Sojabohnen, nachdem der Preis für das Agrarprodukt nach der chinesischen Drohung mit Zöllen gefallen war. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte 0,54 Prozent zu.

Euro kaum verändert

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Donnerstag zunächst kaum verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2276 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag ebenfalls auf 1,2276 Dollar festgesetzt.

Der Eurokurs konnte sich vorerst stabilisieren, nachdem die Sorge vor einem Handelskrieg zwischen China und den USA am Vortag noch für deutliche Kursschwankungen gesorgt hatte. Im weiteren Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten wieder stärker in den Fokus der Anleger rücken und für neue Impulse im Handel am Devisenmarkt sorgen.

Am Vormittag stehen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone auf dem Programm, die am Markt in der Regel stark beachtet werden. Am Nachmittag könnten Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA für etwas Bewegung sorgen.

mit dpa und Reuters