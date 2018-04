Börse Handelsstreit eskaliert - Dax taucht ab

Im Handelsstreit zwischen den USA und China geht es jetzt Schlag auf Schlag. Aktionäre befürchten, dass sich der Streit letztlich auch auf deutsche Konzerne negativ auswirken wird. Der Dax baut seine Verluste am späten Vormittag aus. Autoaktien, die im frühen Geschäft noch zu den größten Gewinnern zählten, geben im Schnitt nun mehr als 1 Prozent nach.

Der Dax hat am Mittwochvormittag nicht von der deutlichen Erholung der Wall Street profitieren können. Der deutsche Leitindex notierte zuletzt 1,1 Prozent niedriger bei 11.867 Punkten, nachdem er am Vortag nur mit Ach und Krach über der Marke von 12.000 Zählern geschlossen hatte. Der MDax der mittelgroßen Werte sank um 0,67 Prozent. Der Technologieindex TecDax büßte ebenfalls gut 1 Prozent ein. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,7 Prozent nach unten.

Auf die Marktstimmung drückten Händlern zufolge die jüngsten Ereignisse im Handelsstreit zwischen den USA und China. Die US-Regierung hatte eine Liste chinesischer Hightech-Produkte veröffentlicht, die mit Strafzöllen belegt werden sollen. Peking kündigte daraufhin eigene Sonderabgaben auf Einfuhren aus den Vereinigten Staaten an. Wie das Staatsfernsehen berichtete, werden zusätzliche Zölle auf 106 Waren wie Sojabohnen, Autos und Chemieprodukte aus den USA verhängt.

Der anhaltende Handelsstreit zwischen den USA und China verhindere eine Erholung. "Solange dieser Konflikt schwelt, kommen die Börsen nicht zur Ruhe", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Niemand weiß, wer als nächstes welche Karte ausspielt."

Hatten am Morgen nach guten US-Absatzzahlen zu den gefragtesten Werten am deutschen Aktienmarkt noch Autowerte gezählt, notierte Aktien von BMW Börsen-Chart zeigen, Daimler Börsen-Chart zeigenund Volkswagen Börsen-Chart zeigen am späten Vormittag jeweils mit mehr als 1 Prozent im Minus. Sie profitierten wie ihre asiatischen Konkurrenten vom kräftigen Wachstum des US-Automarktes im März. VW und Audi Börsen-Chart zeigenhätten überdurchschnittlich profitiert, so ein Händler

DieWall Street schloss am Vorabend mit deutlichen Kursgewinnen. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen und der marktbreite S&P 500 konnten dank einer deutlichen Reaktion auf den Kursrutsch vom Ostermontag ihre 200-Tage-Linien verteidigen. Der Durchschnitt gilt als längerfristiges Trendbarometer. Positiv war der erfolgreiche Handelsstart der Aktien des Musik-Streamingdienstes Spotify Börsen-Chart zeigen.

An der Nasdaq Börsen-Chart zeigen erholten sich auch die angeschlagenen Tech-Werte. Die Stimmung war zuletzt durch einen Bericht weiter getrübt worden, wonach Apple Börsen-Chart zeigen ab dem Jahr 2020 eigene Prozessoren in seinen Mac-Computern einsetzen will. Gerade Papiere aus der Halbleiterbranche wie Infineon Börsen-Chart zeigen oder Dialog Semiconductor Börsen-Chart zeigen hatten daher am Dienstag auch in Europa einen schweren Stand und könnten sich nun wie die US-Kollegen wieder erholen.

In Tokio zog der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Mittwoch um 0,4 Prozent auf 21.381 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,7 Prozent auf 3158 Punkte.

Euro kaum verändert

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Mittwoch nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2276 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag etwas höher auf 1,2308 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem zunächst impulsarmen Handel am Devisenmarkt. Im weiteren Tagesverlauf könnten neue Konjunkturdaten für mehr Bewegung sorgen. Am späten Vormittag stehen Kennzahlen zur Preisentwicklung in der Eurozone auf dem Programm. Es wird damit gerechnet, dass die Inflation im März wieder etwas gestiegen ist.

Damit dürfte sich die Teuerung im Währungsraum wieder ein Stück weit der Zielmarke der EZB von knapp 2 Prozent annähern, bei der die Notenbank die Stabilität der Preise als gewährleistet ansieht. Außerdem stehen am Nachmittag Daten vom US-Arbeitsmarkt auf dem Programm. Veröffentlicht wird die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft. Diese liefert Hinweise für den Arbeitsmarktbericht für März insgesamt, der am Freitag veröffentlicht wird.

Ölpreise schwächer

Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Auslieferung im Juni wurde am Morgen bei 67,90 US-Dollar gehandelt. Das waren 22 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Auslieferung im Mai fiel um 18 Cent auf 63,33 Dollar.

Am Ölmarkt zeigte die jüngste Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China vorerst keine größeren Auswirkungen. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte mit neuen Strafzöllen auf importierte Waren aus China den Handelskonflikt verschärft. Zuvor hatte die Sorge von den Folgen eines Handelskriegs für die Weltwirtschaft die Ölpreise zeitweise belastet.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern werden die Ölpreise durch einen Rückgang der Fördermenge der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) gestützt. Im März war die Produktion des Ölkartells auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr gefallen. Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg lag die Opec-Fördermenge im März bei durchschnittlich 32,04 Millionen Barrel pro Tag. Dies ist das niedrigste Volumen seit vergangenen April.

