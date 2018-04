Börse Dax baut Verluste aus - Angst vor Handelskrieg

Abwärts: Der Dax startet mit Verlusten in die verkürzte Handelswoche

Der Dax taucht erneut ab, nachdem Dow Jones und Nasdaq am Ostermontag ihren Kursrutsch fortgesetzt haben. Anleger fürchten einen Handelskrieg zwischen USA und China. Die Deutsche Bank Aktie droht unter die Marke von 11 Euro zu fallen.

Anleger bringen Geld in Sicherheit: Der Dax Börsen-Chart zeigen hat am Dienstag nach dem langen Osterwochenende seine Verluste ausgebaut. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex Dax 30 mit 1,4 Prozent im Minus bei 11.930 Punkten. Auch die Nebenwerteindizes MDax und TecDax gaben deutlich nach.

Zu den größten Verlierern im Dax zählten erneut die Aktien der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen, die ihre Verluste am Vormittag auf knapp 2 Prozent ausbauten. Zuletzt notierte das Papier noch bei 11,13 Euro und damit auf dem tiefsten Niveau seit 18 Monaten.

Anlass für die Verluste ist der Kursrutsch am Vortag in den USA. Dow Jones Börsen-Chart zeigen und Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen hatten am Ostermontag deutlich nachgegeben, da Anleger einen Handelskrieg zwischen USA und China fürchten. China hatte am Wochenende mit Zöllen auf 128 US-Produkte auf die von Trump verhängten Strafzölle auf chinesischen Stahl und Aluminium reagiert. Das brachte die Kurse ins Rutschen. "Die Euphorie von Gründonnerstag ist schon wieder Vergangenheit", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Dabei ist die Reaktion von China noch verhalten. Zwei Wochen nach Inkrafttreten der umstrittenen US-Zölle auf Stahl und Aluminium belegte China 128 US-Produkte mit Zöllen zwischen 15 und 25 Prozent - allerdings liegt das Volumen, auf das sich die Strafzölle addieren, bei lediglich 3 Milliarden Dollar. Trump dagegen hat Zölle im Gesamtvolumen von 60 Milliarden Dollar erhoben. China kann also noch deutlich nachlegen, zumal Donald Trump offenbar neue Strafzölle erarbeiten lässt, die diesmal Technolgieprodukte aus China treffen sollen.

Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen war am Montag letztlich um fast 2 Prozent gefallen. Der Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen baute seine Verluste am Montag auf knapp 3 Prozent aus.

"Dazu kommt auch noch die Unruhe, die letzte Woche durch den Ausverkauf der Technologiewerte nach dem Facebook -Datenskandal ausgelöst wurde", ergänzte die LBBW in ihrem Tagesausblick. Für massiven Verkaufsdruck vor allem im Halbleiterbereich sorgt nun nochmals ein Bericht, wonach Apple Börsen-Chart zeigen ab dem Jahr 2020 eigene Prozessoren in seinen Mac-Computern einsetzen will.

Die Aktien von Intel Börsen-Chart zeigen hatten daraufhin am Vorabend in New York mehr als 6 Prozent eingebüßt, europäische Branchenwerte könnten dem nun folgen. Aus dem TecDax Börsen-Chart zeigen etwa büßten Dialog Semiconductor vorbörslich etwa 5 Prozent ein. Im Dax wurde außerdem Infineon Börsen-Chart zeigen von der negativen Branchenstimmung in Mitleidenschaft gezogen. Auf der Handelsplattform Tradegate fielen sie um rund 3 Prozent gegenüber ihrem letzten Xetra-Schlusskurs und waren so das Schlusslicht im Dax.

Deutsche Bank und Technologiewerte im Fokus

Kursbewegendes zu Einzelwerten war ansonsten am Morgen Mangelware. Im Dax hatten sich vorbörslich fast alle Werte mehr oder weniger der negativen Markttendenz angesclossen. Aktien der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen jedoch zeigten sich vorbörslich relativ stabil. Hier hält die Diskussion um die Führung der verlustreichen Bank unvermindert an. Wie Bloomberg auf Wochenende unter Bezug auf Insider berichtete, soll der frühere Merrill-Lynch-Manager John Thain im Mai in den Aufsichtsrat der Bank einziehen.

Auf Konjunkturseite dürften am Dienstag einige Fundamentaldaten aus Europa ins Blickfeld rücken. Im frühen Handel werden dort diverse Einkaufsmanagerindizes für März veröffentlicht. In den Augen der Experten von der Privatbank Donner & Reuschel malen diese aber ein wenig freundliches Bild. "In Deutschland wird der Index für das verarbeitende Gewerbe rückläufig prognostiziert", sagte Kapitalmarktexperte Martin Utschneider.

Euro-Kurs steigt leicht

Der Kurs des Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen ist am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,2310 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte sie noch unter der Marke von 1,23 Dollar notiert. Am Ostermontag war der Euro trotz schwacher US-Konjunkturdaten etwas unter Druck geraten.

Im weiteren Handelsverlauf könnten noch Zahlen zu den deutschen Einzelhandelsumsätzen den Markt bewegen. In der Eurozone stehen die endgültigen Zahlen zu den Einkaufsmanagerindizes für die Industrie an. Aus den USA werden keine wichtigen Konjunkturdaten erwartet.