Nach Oster-Rally an der Börse Dax-Anleger schöpfen wieder Hoffnung

Zur Großbildansicht DPA Kräftiger Sprung: An der Börse vollzogen die Indizes vor Ostern einen Satz nach vorn. Nun beginnt die Diividendensaison in Europa

Der Dax hat vor Ostern zur Erholung angesetzt - und Anleger hoffen, dass der Start ins zweite Quartal erfreulicher verläuft als der Börsenmonat März. In Asien halten sich Anleger zurück, und in Deutschland beginnt mit der Hauptversammlung von Daimler die HV- und Dividendensaison.

Erholung in Europa, Abwarten in Asien: Die japanischen Börsen sind am Ostermontag mit leichten Verlusten in das neue Quartal gestartet. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen seine zwischenzeitlichen Gewinne wieder ab und beendete den Tag 0,3 Prozent im Minus bei 21.388 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,4 Prozent auf 1708 Zähler. Dagegen stieg der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans um 0,1 Prozent.

An der Wall Street und in Europa hatten sich die Anleger vor der Osterpause in Kauflaune gezeigt: Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss am Donnerstag 1,1 Prozent höher auf 24.103 Punkten.

Am Ostermontag bleiben die Börsen unter anderem in Frankfurt, Zürich und London geschlossen, so dass dort das neue Quartal erst am Dienstag beginnt.

In den USA wird dagegen schon ab Ostermontag wieder gehandelt. Sollten Dow Jones und Nasdaq ihre Erholung fortsetzen, dürfte auch der Dax am Dienstag mit Gewinnen in das neue Quartal starten.

In Deutschland beginnt mit der Hauptversammlung von Daimler am Donnerstag (5. März) die HV- und Dividendensaison. Die Dividende wird in der Regel einen Tag nach der Hauptversammlung ausgeschüttet. Daimler bietet aktuell eine Dividendenrendite von rund 5 Prozent und schüttet die höchste Dividendensumme der 30 Dax-Werte aus.

Der deutsche Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen war am Gründonnerstag in Folge einer Erholung an der Wall Street um 1,3 Prozent gestiegen und hatte auf Xetra nur knapp unter 12.000 Punkten geschlossen. Vor allem die Autowerte Volkswagen Börsen-Chart zeigen , BMW Börsen-Chart zeigen und Daimler Börsen-Chart zeigen verzeichneten deutliche Kursgewinne zwischen 3 und 4 Prozent, da die Fusionsgerüchte zwischen Renault und Nissan den Autosektor europaweit beflügelten. Die Aktie von Renault legte in Paris zeitweise um mehr als 8 Prozent zu.

Einem Bericht von Bloomberg zufolge verhandeln der französische Autobauer Renault Börsen-Chart zeigen und sein japanischer Partner Nissan Börsen-Chart zeigen über einen Zusammenschluss. Ziel der Gespräche sei die Fusion der beiden bereits über gegenseitige Beteiligungen verflochtenen Firmen zu einem gemeinsamen Unternehmen, berichtete Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Die Aktie von Renault legte war zuletzt so teuer wie seit Dezember 2017 nicht mehr.

Euro zum Dollar kaum verändert

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen zeigte sich am Montag im fernöstlichen Devisenhandel wenig verändert. Ein Euro wurde mit 1,2326 Dollar bewertet. Der Dollar wurde mit 106,36 Yen gehandelt.

An der Wall Street hatten sich die Anleger vor der Osterpause in Kauflaune gezeigt. Der Dow Jones.DJI schloss am Donnerstag 1,1 Prozent höher auf 24.103 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500.SPX erhöhte sich um 1,4 Prozent auf 2640 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq.IXIC verbesserte sich um 1,6 Prozent auf 7063 Punkte.