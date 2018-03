Börse VW, BMW und Daimler schieben Dax an

Daimler

Der Dax legt dank der Kursgewinne der Automobilwerte vor dem Osterwochenende zu und behält die Marke von 12.000 Punkten im Blick. Doch der Kursrutsch an der US-Technologiebörse Nasdaq bereitet Anlegern weiterhin Sorgen.

Leichte Erholung im Dax: Der deutsche Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen legte am Gründonnerstag im frühen Handel um 0,3 Prozent zu und nahm wieder die Marke von 12.000 Punkten ins Visier. Vor allem die Autowerte Volkswagen Börsen-Chart zeigen , BMW Börsen-Chart zeigen, Daimler Börsen-Chart zeigen und Continental Börsen-Chart zeigen verzeichneten Kursgewinne, da Anleger auf eine Entspannung im Handelsstreit mit den USA hoffen. Unter Druck gerieten am Dax-Ende dagegen die Energiewerte Eon Börsen-Chart zeigen und RWE Börsen-Chart zeigen.

Am letzten Handelstag des ersten Quartals - der Xetra-Handel wird erst nach dem Osterwochenende am Dienstag, 3. April, wieder aufgenommen - dürften sich viele Anleger am deutschen Aktienmarkt jedoch weiterhin bedeckt halten.

An der Wall Street hatte es im Technologiesektor erneut Kursverluste gegeben. Der Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen fiel um 0,8 Prozent auf 6949 Zähler. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss kaum verändert bei 23.848 Punkten, der S&P 500 gab 0,3 Prozent nach auf 2605 Punkte. Auch in New York bleiben die Börse am Karfreitag geschlossen. In Tokio trat der Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen am Donnerstag auf der Stelle.

Charttechnik: Dax-Erholung am Vortag "für die Bullen erfreulich"

Mit Blick zurück auf den Handel am Mittwoch sprechen die Analysten der Großbank HSBC von einer "für die Bullen eher erfreulichen Sitzung". Zwar habe der Dax am Ende leicht nachgegeben, im frühen Handel habe die Lage jedoch noch deutlich bedrohlicher ausgesehen. Der Leitindex war am Vortag um bis zu 1,7 Prozent gefallen, hatte sich anschließend aber wieder stabilisiert. Sollten sich die Kurse am Donnerstag weiter erholen, liege bei 12 200 bis 12 210 Punkten eine Widerstandszone.

Schon bei Kursen unter 11 787 Zählern dürften dagegen "die Bären kurzfristig wieder das Ruder übernehmen", schrieben die Chartanalysten. Denn der im Januar begonnene Abwärtstrend sei intakt, die nächste wichtige Unterstützungszone für den Dax Börsen-Chart zeigen liege bei 11 420 bis 11 400 Punkten. Dort verlaufe die untere Trendlinie des vor neun Jahren begonnenen Aufwärtstrends

Auf der Konjunkturseite werden die deutschen Inflationszahlen für März erwartet, die Aufschluss über den weiteren Kurs der EZB geben könnten. Allerdings dürfte die Teuerung in der Jahresrate weiter unter dem Ziel der Notenbank bleiben. Zudem stehen neben dem Wochenbericht vom US-Arbeitsmarkt die Statistik der Uni Michigan zum Verbrauchervertrauen und der Einkaufsmanagerindex aus Chicago auf den Terminkalendern.

Amazon und Tesla belasten Nasdaq

Vor allem die Verluste von Schwergewicht Amazon Börsen-Chart zeigen und Tesla Börsen-Chart zeigen fielen im Tech-Sektor ins Gewicht: Laut dem Online-Portal Axios will der US-Präsident die steuerliche Behandlung von Amazon ändern. "Trump hasst Amazon", hieß es. Bei Tesla setzte sich der Kursrutsch vom Vortag fort, nachdem die US-Verkehrsaufsicht nach dem tödlichen Unfall mit einem Model X eine Untersuchung angekündigt hatte.

"Da die Tech-Aktien einen großen Beitrag zur Aktien-Rally der vergangenen Jahre leisteten, hat eine Korrektur in diesem Sektor einen spürbaren Effekt auf die Märkte insgesamt", sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Handelshaus AxiTrader.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax, Dow, Nasdaq und andere Indizes in Echtzeit

Börsen in Asien etwas fester - Entspannung in Nordkorea

Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. Unterstützung erhielten die Kurse von Signalen der Entspannung im Nordkorea-Konflikt. Japan schlug einem Zeitungsbericht zufolge Nordkorea ein Gipfeltreffen vor. Auch im Zollkonflikt zwischen den USA und China hofften Investoren auf eine Entschärfung. "Die Angst vor einem weltweiten Handelsstreit hat sich verflüchtigt, es gibt aber immer noch Sorgen bezüglich des US-Technologiesektors", fasste Stratege Masahiro Ichikawa vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui zusammen.

An der Börse in Schanghai ging es ein Prozent aufwärts. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen um 0,6 Prozent auf 21.159,08 Zähler, der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent. Unter den Einzelwerten in Japan stand Takeda mit einem Abschlag von 7,4 Prozent im Mittelpunkt. Der Pharmakonzern erwägt eine Offerte für den in London gelisteten Rivalen Shire.

Euro legt zum Dollar wieder zu

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen hat am Donnerstag im frühen Handel einen Teil seiner deutlichen Vortagesverluste wieder ausgeglichen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2326 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2398 (Dienstag: 1,2376) Dollar festgesetzt.

Händler sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem der Dollar am Vortag durch robuste US-Wachstumsdaten Auftrieb bekommen und den Euro Börsen-Chart zeigen im Gegenzug unter Druck gesetzt hatte. Nach Regierungsangaben war die weltgrößte Volkswirtschaft im vierten Quartal 2017 stärker als angenommen gewachsen.

Im weiteren Tagesverlauf könnten Inflationszahlen aus Deutschland für Impulse am Devisenmarkt sorgen. Außerdem werden eine ganze Reihe von US-Daten veröffentlicht, darunter zum Konsum.