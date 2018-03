Tesla, Facebook, Apple, Intel Tech-Aktien-Einbruch an Wall Street belastet Dax

Ob nun Facebook, Apple, Intel, Microsoft - in New York rauschten Technologiewerte in den Keller und dürften heute auch die Stimmung bei Anlegern in Deutschland belasten.

Hohe Kursverluste an der US-Technologiebörse Nasdaq dürften den Anlegern in Deutschland die Stimmung am Mittwoch schon wieder vermiesen. Nach der kräftigen Erholung des Dax am Vortag geht es nun erneut abwärts mit den Kursen. Knapp eine Stunde vor regulärem Handelsbeginn notierte der Dax 0,93 Prozent leichter im Vergleich zum Dax-Schluss des Vortags. Die Achterbahnfahrt geht also munter weiter.

Marktteilnehmer sorgten sich nun, dass die USA chinesischen Investitionen in wichtige Technologien einen Riegel vorschieben könnten, sagte Experte Michael McCarthy vom Broker CMC Markets. Der Schutz geistigen Eigentums könne der zentrale Punkt der von US-Präsident Donald Trump eingeschlagenen Handelspolitik sein.

McCarthys Kollege Michael Hewson wies zudem daraufhin, dass am US-Aktienmarkt die Gewinne der vergangenen 18 Monate größtenteils auf das Konto von Technologiewerten gegangen seien. Der Index Nasdaq 100 war am Vortag um mehr als 3 Prozent gefallen.

Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen war 1,4 Prozent tiefer auf 23.857 Punkten aus dem Handel gegangen. Der Index der Technologiebörse, der Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen verringerte sich um 2,9 Prozent auf 7008 Punkte.

Bei den Einzelwerten warfen die Anleger weiterhin Facebook Börsen-Chart zeigen wegen der Datenaffäre aus ihren Depots. Die Aktien verloren fast 5 Prozent. Nach wachsendem Druck auf Facebook ist Konzernchef Mark Zuckerberg offenbar zu einer Aussage vor dem US-Kongress bereit. Der 33-Jährige werde Fragen zum Datenschutz und anderen Themen beantworten, hieß es.

Aktien von Tesla Börsen-Chart zeigen fielen rund 8 Prozent. Der tödliche Unfall mit einem Tesla Model X in Kalifornien wird in den USA offiziell untersucht. Dies teilte die Nationale Behörde für Transportsicherheit mit. Es sei unklar, ob das Elektroauto zum Zeitpunkt des Unfalls von seinem automatischen Kontrollsystem gesteuert worden sei. Der Unfall ereignete sich vergangene Woche. Aktien von Intel Börsen-Chart zeigen und Apple Börsen-Chart zeigen verloren jeweils rund 2,5 Prozent, Papiere von Microsoft Börsen-Chart zeigen brachen um 4,6 Prozent ein.

Auch zur Wochenmitte dürfte also die Handelspolitik die Akzente setzen. Die Schwäche an der Nasdaq könnte zudem deutsche Technologititel belasten. So wurden Aktien von Infineon Börsen-Chart zeigen vorbörslich rund 2 Prozent niedriger gehandelt.

Nebenwerte dürften mit Geschäftszahlen in den Blick rücken. Solche gab es vom Wirkstoffentwickler Evotec Börsen-Chart zeigen , von der Immobiliengesellschaft Aroundtown und von SMA Solar . Vorbörslich gaben Aktien von SMA Solar Börsen-Chart zeigen leicht nach, die beiden anderen Papiere bewegten sich bislang kaum.

Euro kaum bewegt, Ölpreise zeigen nach oben

Der Kurs des Euro hat am Mittwoch im frühen Handel kaum Regung gezeigt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2405 US-Dollar gehandelt und damit auf dem Niveau vom Vorabend gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,2376 (Montag: 1,2411) Dollar festgesetzt.

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Börsen-Chart zeigen kostete am Morgen 69,60 US-Dollar. Das waren 50 Cent weniger als am Vortag. In der Nacht auf Montag hatte der Brent-Preis zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Ende Januar bei 71,05 Dollar erreicht. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel zuletzt um 60 Cent auf 64,65 Dollar.

Hinweise auf ein höheres Ölangebot in den USA drückten laut Händlern auf die Preise. Zahlen des privaten Instituts API zufolge seien die Bestände in einem wichtigen Lager in Oklahoma überraschend stark gestiegen. Im weiteren Tagesverlauf werden noch die offiziellen Daten zu den US-Ölreserven veröffentlicht.

