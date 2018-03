Kursrutsch an den Börsen Dax wankt - Trump lässt Wall Street stürzen

Zur Großbildansicht DPA Donald Trump: Gift für die Börse

Die Angst ist zurück. Der Dax schwankt am Montag um die Marke von 11.900 Punkten. Nach dem Kurssturz in den USA droht den deutschen Börsen jedoch eine weitere Verkaufswelle. Anleger sind hochnervös.

Stabilisierungsversuch nach dem Kursrutsch: Der deutsche Aktienindex Dax Börsen-Chart zeigen startete am Montag mit einem Plus von 0,2 Prozent in die neue Woche und hielt sich knapp über der Marke von 11.900 Punkten. Der Handelsstreit zwischen den USA und dem Rest der Welt dürfte den Dax Börsen-Chart zeigen jedoch weiterhin in Bann halten - Börsianer müssen sich in der verkürzten Handelswoche auf starke Kursschwankungen einstellen.

Am Freitag war der Dax Börsen-Chart zeigen bereits unter die Marke von 12.000 Punkten gerutscht und hatte 1,8 Prozent schwächer bei 11.886 Zählern geschlossen. In den USA hatten Dow Jones und Nasdaq am Freitag im späten Handel ihre Verluste deutlich ausgebaut, jedoch deuten die US-Futures für den Handelsstart am Montag einen Erholungsversuch in den USA an. Dies stabilisierte im frühen Handel auch den Dax. "Erste Schnäppchenjäger sind unterwegs - doch angesichts der starken Schwankungen und der charttechnischen Verfassung des Dax ist das ein sehr riskantes Unterfangen", sagte ein Händler in Frankfurt.

Die Lage an den internationalen Aktienmärkten ist nach Einschätzung der Commerzbank charttechnsich derzeit so angespannt wie lange nicht mehr. In der vergangnenen Woche seien die internationalen Märkte erneut kräftig unter Druck geraten, wobei sowohl der deutsche als auch der amerikanische Markt an wichtige Unterstützungslinien gelaufen seien, analysierte Chartexperte Christop Geyer in einer Studie am Montag.

US-Präsident Donald Trump hat nach Worten von Finanzminister Steven Mnuchin keine Angst vor einem Handelskrieg mit China. "Wir werden mit unseren Zöllen fortfahren. Wir arbeiten daran", sagte Mnuchin am Sonntag dem Sender Fox News. Trump hatte am Donnerstag höhere Zölle angekündigt, die sich speziell gegen die Volksrepublik richten. Die Regierung in Peking bereitet ihrerseits Zusatz-Abgaben auf US-Produkte vor.

Dow Jones stürzt auf tiefstes Niveau seit November - 5 Prozent Wochenverlust

Die US-Börsen haben zum Wochenschluss kräftig nachgegeben. Der Handelsstreit hing weiter als Damokles-Schwert über der Wall Street. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss 1,8 Prozent tiefer mit 23.533 Punkten - dem tiefsten Schluss-Stand seit November. Der breiter gefasste S&P-500 sank 2,1 Prozent auf 2588 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Börsen-Chart zeigen verringerte sich um 2,4 Prozent auf 6992 Punkte.

Der Dow hatte vor allem im späten Geschäft seine Talfahrt beschleunigt. Im Wochenvergleich ergab sich für den Dow Jones Börsen-Chart zeigen ein Minus von 5,7 Prozent, für den S&P von fast sechs und für den Nasdaq-Index von 6,5 Prozent.

Facebook-Aktien setzten ihren Abwärtstrend mit einem Minus von 3,3 Prozent fort. Die Datenaffäre setzt dem weltgrößten Internetnetzwerk weiter zu.

Chinas Börsen geben nach, Nikkei und Südkorea drehen ins Plus

Die Angst vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China lässt Anleger in Asien nicht los. "Zölle für China werden sehr wahrscheinlich Schaden in ganz Asien anrichten, vor allem in kleineren, offenen Ländern", sagte Alex Wolf von Aberdeen Standard Investments. Die USA wollen nach den Worten von Finanzminister Steven Mnuchin trotz der von China angedrohten Vergeltungsmaßnahmen keinen Rückzieher bei den geplanten Zöllen auf chinesische Produkte machen.

Vor allem die Börsen in China verzeichneten zum Wochenstart deshalb Verluste. Auch der Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans lag im Minus.

Dagegen legte die Börse in Südkorea um 0,7 Prozent zu, weil sich die USA mit dem Land über eine dauerhafte Ausnahme der seit Freitag geltenden Stahl-Zölle geeinigt hat. Aktien von Stahlkonzernen wie Dongbu Steel, Seah Steel und Husteel stiegen um bis zu vier Prozent. Auch der japanische Leitindex Nikkei erholte sich von Verlusten zum Handelsbeginn und schloss 0,7 Prozent fester bei 20.766 Punkten.

Zu den größten Verlierern im Dax hatten am Freitag erneut die Aktien der Deutschen Bank gehört. Zuletzt notierte die Aktie bei 11,38 Euro und auf dem tiefsten Niveau seit 18 Monaten.

Börsenschreck Trump serviert Anlegern Giftcocktail

"Der Abwärtstrend beschleunigt sich bei hohem Volumen, was für eine breite Teilnahme aller Marktteilnehmer an dem Ausverkauf spricht", kommentierte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Er sieht verschiedene Gründe für den Ausverkauf an den Börsen:

- die politische Unsicherheit, die durch die Ernennung des Hardliners John Bolton zum neuen Nationalen Sicherheitsberater verstärkt wurde

- die aggressivere Haltung der US-Notenbank, die für dieses Jahr drei Zinserhöhungen angekündigt hat

- der Stress am Kreditmarkt, der durch die Erwartung steigender Zinsen entstanden ist

- Trumps Strafzölle für China, die Angst vor einem Handelskrieg zwischen den USA und Peking schüren - denn Peking dürfte sich Trumps breitbeiniges Auftreten nicht gefallen lassen und mit Gegenmaßnahmen reagieren

- die geplante Besteuerung der hoch gehandelten US-Techriesen wie Google, Apple und Amazon durch die EU

- die Facebook-Vertrauenskrise, die durch den Missbrauch privater Nutzerdaten entstanden ist und den Nasdaq-Highflyer stark belastet

- all diese Faktoren hätten einen Giftcocktail entstehen lassen, der die Kurse an den Börsen weltweit kräftig nach unten drückt.

Auch wenn Trump einige Regionen, darunter auch die Europäische Union, bis Mai von der Besteuerung von Aluminium und Stahl ausklammern wird, verbreitete die Pressekonferenz zu diesem Thema am Donnerstag Abend eine feindschaftliche Stimmung, auf die Investoren in der ganzen Welt mit Verkäufen reagiert haben. Auch die Ernennung des Falken John Bolton zum neuen Nationalen Sicherheitsberater wird nicht nur in Korea als Alarmzeichen gesehen.

US-Präsident Trump hat sich inzwischen zu einem Börsenschreck entwickelt, der die Short-Seller anzieht: Auf jede neue Personalvolte im Weißen Haus reagieren die Börsen an der Wall Street, in Asien und Europa mit Verlusten.

Aus technischer Sicht könne der Dax in den kommenden Wochen weiter in Richtung 11.000 Punkte fallen, so Stanzl. "Die Käufer haben für den Moment die Flinte ins Korn geworfen und nutzen die negativen Nachrichten und die tieferen Kurse nicht zum Einstieg. Der deutsche Aktienmarkt ist jetzt im Bärenland angekommen und wir müssen beobachten, wie tief es den Markt in die Verlustzone befördern wird."

Dollar fällt, Euro steigt

Der Kurs des Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen ist am Montag leicht gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2369 US-Dollar und damit geringfügig mehr als am Freitag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende auf 1,2346 (Donnerstag: 1,2316) Dollar festgesetzt.

Der amerikanische Dollar Börsen-Chart zeigen wurde vor dem Wochenende durch mehrere Entwicklungen belastet. Allen voran wirkten die neuen Strafzölle der USA gegen China als Belastung für die US-Währung. Hinzu kam ein neuerlicher Rauswurf in der US-Regierung. Der als gemäßigt geltende Sicherheitsberater H.R. McMaster soll durch John Bolton ersetzt werden. Bolton gilt als Hardliner, der etwa im Atomabkommen mit dem Iran und in der Nordkorea-Frage scharfe Positionen vertritt.

Ölpreise legen zu, Beobachter fürchten härtere Gangart gegen Iran

Die Ölpreise haben am Freitag zugelegt. Marktbeobachter erklärten den Anstieg mit der Sorge der Anleger vor einem schärferen Vorgehen der USA gegen das wichtige Förderland und Opec-Mitglied Iran. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen kostete am Morgen 69,57 US-Dollar. Das waren 66 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 79 Cent auf 65,09 Dollar.

In der vergangenen Nacht wurde bekannt, dass US-Präsident Donald Trump seinen bisherigen Nationalen Sicherheitsberater Raymond McMaster durch John Bolton ersetzen wird. Bolton gilt als Hardliner, der die Kritik Trumps am Iran-Atomabkommen teilt. Er dürfte eine härtere Gangart in der Iran-Politik vertreten, erklärten Marktbeobachter den Anstieg der Ölpreise.