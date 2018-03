Kursrutsch an den Börsen - Furcht vor Handelskrieg steigt Dax unter 12.000 Punkten, Kurssturz in Asien

Ausverkauf an den Börsen: In Asien verlieren Nikkei und Hang Seng jeweils knapp 5 Prozent, nachdem US-Präsident Trump mit neuen Strafzöllen einen Handelskrieg mit China heraufbeschworen hat. Der Dow Jones war bereits am Vortag eingebrochen. Der Dax stürzt unter 12.000 Punkte.

Kursrutsch an den Börsen: Die Angst vor einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China hat den Dax Börsen-Chart zeigen am Freitag weiter nach unten gezogen. Im frühen Handel notierte der Dax 1,1 Prozent tiefer bei 11.981 Punkten. Am Donnerstag hatte er bereits 1,7 Prozent schwächer bei 12.100 Punkten geschlossen.

Die Vorgaben aus Übersee sind negativ. An der Wall Street hatte der Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen nach Handelsschluss in Europa noch weitere gut 300 Punkte nachgegeben und letztlich mit 2,93 Prozent Verlust (700 Punkte) auf 23.957 Punkten geschlossen.

Auch an den Börsen in Asien ging es zum Wochenschluss steil abwärts; In Tokio sackte der Nikkei Börsen-Chart zeigen um 4,5 Prozent auf 20.618 Zähler ab. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 4,5 Prozent auf 3118 Punkte.

Investoren fürchten, dass der Handelsstreit der USA mit anderen Ländern den globalen Wachstumsmotor stottern lässt. Zwar wollen die USA die Europäische Union (EU) vorerst von den neuen Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte ausnehmen. Jedoch sollen chinesische Produkte mit höheren Zöllen belegt werden. "Ein Handelskrieg zwischen den USA und China würde die beiden Lokomotiven der globalen Konjunktur wohl beide gleichermaßen schädigen", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

US-Präsident Donald Trump hatte ein milliardenschweres Paket aus Zöllen und andere Maßnahmen unterzeichnet und das mit unfairen Handelspraktiken und Diebstahl geistigen Eigentums durch China begründet. Als Reaktion will China mit Handelsstrafen gegen Washington antworten.

DWS-Börsengang - Deutsche Bank konnte nicht alle Aktien unterbringen

Aufregung dürfte auch in den Zwillingstürmen der Deutschen Bank in Frankfurt herrschen, denn der Börsengang der Vermögensverwaltungstochter DWS steht an. Statt der einst erhofften zwei Milliarden Euro spült die Emission aber nur rund 1,4 Milliarden Euro in die Kassen der Deutschen Bank. Nicht alle angebotenen Aktien wurden bei Investoren untergebracht. Bankenwerte im Dax hatten am Donnerstag schon kräftig verloren: Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen sowie die Commerzbank Börsen-Chart zeigen, die ihre Verluste auf zuletzt 8 Prozent ausbaute.

Euro steigt deutlich

Der Kurs des Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen ist am Freitag gestiegen. Der US-Dollar verlor im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen an Wert, nachdem die USA neue Strafzölle für Waren aus China auf den Weg gebracht hatten. Gleichzeitig gab es am Morgen Kursgewinne bei der japanischen Währung, dem Yen und beim Schweizer Franken. Beide Währungen werden von Investoren als sichere Anlagehäfen geschätzt.

Der Euro wurde zuletzt bei 1,2336 Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der vergangenen Nacht noch bei 1,23 Dollar gelegen hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,2316 Dollar festgesetzt.

Ölpreise legen zu, Beobachter fürchten härtere Gangart gegen Iran

Die Ölpreise haben am Freitag zugelegt. Marktbeobachter erklärten den Anstieg mit der Sorge der Anleger vor einem schärferen Vorgehen der USA gegen das wichtige Förderland und Opec-Mitglied Iran. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen kostete am Morgen 69,57 US-Dollar. Das waren 66 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 79 Cent auf 65,09 Dollar.

In der vergangenen Nacht wurde bekannt, dass US-Präsident Donald Trump seinen bisherigen Nationalen Sicherheitsberater Raymond McMaster durch John Bolton ersetzen wird. Bolton gilt als Hardliner, der die Kritik Trumps am Iran-Atomabkommen teilt. Er dürfte eine härtere Gangart in der Iran-Politik vertreten, erklärten Marktbeobachter den Anstieg der Ölpreise.