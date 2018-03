Börse Dax kaum verändert - Charttechniker fürchten "Todeskreuz"

Adidas

Der Dax tendiert nach seinem Kursrutsch vom Vortag kaum verändert - trotz der leichten Erholung in den USA. Charttechniker sehen ein Warnsignal im Dax.

Nach den deutlichen Verlusten zum Wochenstart hat sich der Dax Börsen-Chart zeigen am Dienstag kaum verändert gezeigt. Kurz nach dem Börsenbeginn legte er um 0,1 Prozent auf 12. 235 Punkte zu. Die Richtungssuche für den deutschen Leitindex geht damit weiter.

Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) wollten sich die meisten Anleger nicht in großem Stil positionieren. Zwar gilt als ausgemacht, dass am Mittwoch der Leitzins in den USA zum sechsten Mal in Folge erhöht wird, doch spannend bleiben die Signale, wie es mit der Geldpolitik weitergeht.

Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Werte gewann 0,34 Prozent auf 25 663,84 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen rückte um 0,35 Prozent auf 2660,15 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,24 Prozent auf 3402,81 Zähler.

Nach wie vor befindet sich der Dax auf Richtungssuche, bei zugleich starken und schnellen Schwankungen nach oben und unten. Portfoliomanager Thomas Altmann von CC Partners spricht daher aktuell von einer "nervösen Achterbahnfahrt". Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) wollten sich die meisten Anleger außerdem nicht in großem Stil positionieren.

Chartexperten weisen auf "Todeskreuz" hin

Im Dax hat sich Chartexperten zufolge am Vortag ein sogenanntes "Todeskreuz" ausgebildet. Dabei hat der gleitende 50-Tage-Durchschnitt sein 200-Tage-Pendant von oben geschnitten. "Wie der Name bereits andeutet, drohen im weiteren Verlauf deutliche Kursverluste, sofern in den kommenden Tagen weitere Bestätigungen auftreten", erklärte Experte Christian Schmidt von der Helaba. Besonders deutlich fielen die Abschläge nach einem derartigen Signal laut Schmidt im September 2000 (für den Dax Börsen-Chart zeigen ging es damals von 7200 auf 3540 nach unten), im Juni 2002 (4900 auf 2188), im Januar 2008 (7700 auf 3589) und im August 2011 (7000 auf 4950) aus.

Im drohenden Handelsstreit mit den USA macht sich derweil etwas Optimismus breit. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht nach einem Gespräch mit seinem US-Kollegen Wilbur Ross Möglichkeiten für eine Lösung im Streit um Zölle auf Stahl und Aluminium.

Ein Blick auf einzelne Werte: Der SDax Börsen-Chart zeigen -Immobilienkonzern Ado Properties legte seine Jahresbilanz vor und will 2018 seinen Betriebsgewinn weiter steigern. Die Dividende für 2017 soll zudem von 0,45 im Jahr 2016 auf 0,60 Euro je Aktie steigen. Auf der Handelsplattform Tradegate gab das Papier im Vergleich zum Börsenhandelsschluss um 0,7 Prozent nach. Auch der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson Börsen-Chart zeigen veröffentlicht seine Jahreszahlen. Umsatz und Profitabilität dürften besser als vom Unternehmen prognostiziert ausgefallen sein, erwartet Warburg-Analyst Alexander Wahl.

Der Autozulieferer Leoni legt endgültige Zahlen vor, wobei nun jedoch der Ausblick auf das laufende Jahr in den Fokus rücken dürfte. Endgültige Zahlen stehen auch bei dem auf Einkaufszentren spezialisierten Immobilienkonzern Deutsche Euroshop an, dessen Papiere vor dem Handelsstart auf Tradegate um etwas mehr als 1 Prozent zulegten.

Euro hält Gewinne vom Vortag

Der Euro kostete am Morgen 1,2340 US-Dollar und damit geringfügig weniger als am späten Montagabend. Zu Wochenbeginn hatte der Euro gut einen halben Cent an Wert gewonnen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2309 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag blicken Anleger auf die Konjunkturerwartungen des ZEW-Instituts aus Mannheim. Die Umfrage unter Finanzexperten gilt als loser Konjunkturindikator, der stark durch die Börsenstimmung geprägt ist. Schon im Februar hatten sich die jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten in einem Rückgang der Kennzahl bemerkbar gemacht. Analysten erwarten für März einen abermaligen Rücksetzer.

Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel um etwa einen halben Dollar gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 66,59 US-Dollar. Das waren 54 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April stieg in ähnlichem Ausmaß um 53 Cent auf 62,59 Dollar.

Mit Nachrichtenagenturen