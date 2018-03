Börse Dax vor Fed-Entscheidung unter Druck, Healthineers steigt weiter

Die US-Notenbank Federal Reserve dürfte am Mittwoch die Zinsen erneut anheben. Der Dax bleibt zu Wochenbeginn unter Druck - US-Präsident Donald Trump und ein drohender Handelskrieg sind derzeit die größten Risiken für die Börse. Aktionäre von Siemens Healthineers können dagegen zufrieden sein.

Zum Auftakt der Börsenwoche wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag etwas tiefer starten. Am Freitag hatte er 0,4 Prozent im Plus bei 12.389,58 Punkten geschlossen.

In den Auswahlindizes der Deutschen Börse werden zu Wochenbeginn die jüngst beschlossenen Änderungen wirksam. Der Kunststoffhersteller Covestro steigt in den Dax Börsen-Chart zeigen auf und ersetzt dort den Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 Börsen-Chart zeigen der in den MDax Börsen-Chart zeigen wechselt.

Im MDax Börsen-Chart zeigen Dort muss der Möbelkonzern Steinhoff seinen Platz für die Immobilienfirma Aroundtown räumen. Südzucker wird durch den Startup-Finanzierer Rocket Internet Börsen-Chart zeigen ersetzt.

Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht an. Im Blick behalten Anleger die Schlagzeilen rund um das Treffen der G20-Finanzminister in Buenos Aires. In Brüssel kommen zudem die EU-Außenminister zusammen.

An der Wall Street waren die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland abgebröckelt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen Jones beendete die Sitzung 0,3 Prozent höher, während der Nasdaq fast unverändert bei 7482 Stellen blieb. Der S&P500 stieg um 0,2 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei Börsen-Chart zeigen -Index am Montag um 0,9 Prozent auf 21.481 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,3 Prozent auf 3279 Punkte.

Siemens bringt Healthineers erfolgreich an die Börse - deutliche Gewinne

Zumindest Siemens konnte durchatmen. Der Börsengang der Siemens-Gesundheitssparte Healthineers war ein Erfolg. Die Aktie, die zu 28 Euro ausgegeben wurde, legte am Freitag mehr als 4 Prozent zu, die Emission war mehrfach überzeichnet. Auch am Montag deutete sich ein weiterer Kursgewinn für die Aktie von Siemens Healthineers Börsen-Chart zeigen an - das Papier stieg im frühen Handel über die Marke von 31 Euro. Der Kursgewinn seit Erstnotiz beträgt damit mehr als 10 Prozent.

Henkel nach Zahlen unter Druck

Wegen Lieferschwierigkeiten im nordamerikanischen Konsumgütergeschäft ist der Düsseldorfer Konzern Henkel Börsen-Chart zeigen nur verhalten in das erste Quartal 2018 gestartet. Die Probleme seien auf eine Umstellung in den Transport- und Logistiksystemen in Nordamerika zurückzuführen, teilte Henkel am Montag in Düsseldorf mit. Betroffen seien vor allem das Geschäft mit Wasch- und Reinigungsmitteln (Laundry & Home Care) sowie das Beauty-Geschäft.

Das Klebstoffgeschäft, das rund die Hälfte des Konzernumsatzes erwirtschaftet, zeige dagegen weiterhin eine starke Entwicklung. Den Jahresausblick für den Gesamtkonzern bestätigte die Dax-Gesellschaft . Demnach soll das Wachstum aus eigener Kraft in diesem Jahr weiter in der Bandbreite von 2 bis 4 Prozent liegen.

An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an. Die Aktien sackten zuletzt um mehr als 3 Prozent zum Xetra-Schluss ab.

Trump bremst die Börsen aus

US-Präsident Trump bleibt derzeit der größte Belastungsfaktor für die Börsen. Berechenbar scheint derzeit nur die Unberechenbarkeit zu sein. "Donald Trump ist derzeit das größte politische Risiko für die Finanzmärkte", urteilte Robert Greil, Chefstratege der Privatbank Merck Finck.

"Während in Trumps erstem Amtsjahr entgegen vieler Befürchtungen zumindest wirtschaftspolitisch nichts angebrannt ist, könnte nun das böse Erwachen kommen", sagte Christian Apelt von der Helaba. Die Wechsel in der US-Regierung sorgten für Unruhe an den Finanzmärkten. Weitere personelle Veränderungen könnten folgen. Sie dürften "kaum zu Gunsten von Pragmatikern ausfallen", warnte der Volkswirt.

Republikaner warnen Trump vor Entlassung Robert Muellers

Am Wochenende folgte bereits der nächste Schlag: Der frühere Vizedirektor des FBI, Andrew McCabe, wurde gefeuert. Dieser gehörte zu den ersten in den Reihen des FBI, die mögliche Verbindungen Trumps zu einer russischen Beeinflussung der Präsidentenwahl 2016 untersuchten. Nun bleibt abzuwarten ob der Schuss vielleicht nach hinten losgeht, denn McCabe will sich Notizen über Gespräche mit Trump gemacht haben, die jetzt angeblich Sonderermittler Robert Mueller vorliegen.

Was die in dieser Woche anstehenden Wirtschaftsdaten angeht, dürfte die Aussicht auf US-Strafzölle und die damit einhergehende Verunsicherung der Unternehmen sich negativ niederschlagen. Veröffentlicht werden neben dem deutschen ifo-Index im März zahlreiche Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone. Auf eine schärfere Handelspolitik der USA würde die Europäische Union "mit Sicherheit" mit Gegenmaßnahmen antworten, sagte Helaba-Experte Stefan Mütze. "Letztendlich gingen alle Beteiligten als Verlierer vom Platz".

Fed dürfte am Mittwoch die Zinsen erhöhen

Am Mittwoch dürfte auch die Sitzung der US-Notenbank Fed einen Blick wert sein. Als ausgemacht gilt, dass die Fed den Leitzins zum sechsten Mal in Folge erhöht. "Die Märkte schauen eher darauf, wohin die Fed nach diesem Zinsschritt steuert", merkte Bernd Weidensteiner von der Commerzbank an.

Die Schlüsselrolle wird aus Sicht der Notenbanker der Arbeitsmarkt spielen. Bei Anzeichen einer Überhitzung könnte die Fed die Zinsen in diesem Jahr vier Mal anziehen - und damit einmal mehr als gegenwärtig prognostiziert. Steigende Zinsen machen Anleihen attraktiver im Vergleich zu Aktien. Zudem steigen mit anziehenden Zinsen auch die Finanzierungskosten von Unternehmen, was wiederum die Gewinne schmälern kann.

Die Anhebung des Schlüsselsatzes um einen Viertelprozentpunkt gilt als sicher. Wichtiger seien daher Äußerungen zur Entwicklung von Konjunktur und Inflation, betont Commerzbank-Volkswirt Bernd Weidensteiner. "Der Zinsausblick für 2018 könnte dabei von drei auf vier Zinsschritte angepasst werden." Spannend sei außerdem, ob Powell auf die Gefahren eines Handelskrieges eingehen werde, sagt Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Politskandal in Japan bremst Nikkei aus

Der schwindende Rückhalt des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe in der Bevölkerung macht Anleger nervös. Der Nikkei-Index fiel am Montag um 0,9 Prozent auf 21.481 Punkte. Einer Umfrage vom Wochenende zufolge sind Abes Zustimmungswerte wegen einer Affäre um angebliche Vetternwirtschaft auf den niedrigsten Wert seit seinem Amtsantritt 2012 gefallen.

Zwei Drittel der Befragten gaben dem Ministerpräsidenten sowie Finanzminister Taro Aso eine Mitverantwortung an einem Vertuschungsversuch. Auslöser des Skandals ist der Verkauf staatlicher Grundstücke an den Schul-Betreiber Moritomo Gakuen, der Verbindungen zu Abes Frau Akie hat. In den Verkaufsdokumenten des Finanzministeriums wurden sämtliche Verweise auf Abe, seine Frau und Finanzminister Aso getilgt. Abe und Aso wiesen den Vorwurf des Fehlverhaltens zurück.

In Südkorea verlor die Börse 0,8 Prozent. Ihr setzte ein Kursrutsch von jeweils etwa 3,5 Prozent bei Kia und Hyundai Börsen-Chart zeigen zu. Auslöser des Ausverkaufs sind US-Ermittlungen wegen möglicherweise fehlerhafter Airbags in Fahrzeugen der Autobauer. Hyundai hatte im Januar wegen technischer Probleme mit diesem Bauteil in den USA bereits 150.000 in die Werkstätten gerufen.

Euro zum Dollar kaum verändert

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Montag etwas schwächer in die neue Handelswoche gegangen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2265 US-Dollar und damit etwas weniger als am Freitagabend. Der amerikanische Dollar Börsen-Chart zeigen tendierte gegen viele Währungen fester. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,2301 Dollar festgesetzt.

Zu Wochenbeginn dürften die Impulse durch Konjunkturdaten gering bleiben. In der Eurozone treffen allenfalls Zahlen zur italienischen Industrieproduktion und zum Außenhandel des Währungsraums auf breiteres Interesse. In den USA ist der Datenkalender leer.

Von ranghohen Notenbankern ist für den Abend eine Rede von EZB-Direktor Yves Mersch angekündigt. In den USA halten sich die Währungshüter vor der Zentralbanksitzung zurück. Fachleute rechnen damit, dass die US-Notenbank an diesem Mittwoch ihren moderaten Straffungskurs mit einer weiteren Zinserhöhung fortsetzen wird

mit Material von dpa und Reuters