Börse Dax legt am Hexensabbat wieder zu

Der Dax dürfte seinen Erholungsversuch am Freitag fortsetzen. Am großen Verfallstag (Hexensabbat) verfallen Optionen auf Aktien und Indizes. Die Vorgaben aus den USA sind gut.

Zum großen Verfall an den Terminmärkten ist der Dax am Freitag mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. Er legte im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 12.366 Punkte zu. Am Donnerstag hatte er bereits 0,9 Prozent im Plus bei 12.345 Punkten geschlossen.

Neben dem drohenden Handelskrieg zwischen den USA und China treibt Anleger die anhaltende Personalrochade im Weißen Haus um. US-Präsident Donald Trump will einem Medienbericht zufolge auch seinen Nationalen Sicherheitsberater H.R. McMaster austauschen.

An den asiatischen Börsen ging es am Freitag deswegen abwärts. Der Nikkei Börsen-Chart zeigen schloss in Japan leicht im Minus.

Spannend wird es auch auf der Konjunkturseite, da aus den USA unter anderem Zahlen zur Industrieproduktion anstehen. Von ihnen erhoffen sich die Anleger Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen durch die Notenbank Fed.

Dow legt zu, Nasdaq etwas schwächer

Darüber hinaus verfallen im Tagesverlauf Futures und Optionen auf Indizes sowie Optionen auf einzelne Aktien. Zum sogenannten Hexensabbat schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise der Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

Die Wall Street hatte am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Der Dow-Jones-Index gewann 0,5 Prozent auf 24.874 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab dagegen 0,1 Prozent nach, der Technologie-Index Nasdaq verlor 0,2 Prozent.

Euro zum Dollar kaum verändert

Der Kurs des Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat sich am Freitag nach den Kursverlusten vom Vortag vorerst stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2313 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,2341 Dollar festgesetzt.

Am Vortag hatte eine breitangelegte Dollarstärke den Euro deutlich belastet. Ausschlaggebend waren positive US-Konjunkturdaten. So hatte sich ein Konjunkturbarometer für die Region New York spürbar aufgehellt, während die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt abermals robust ausfielen.

