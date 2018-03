Erholung an der Börse Dax mit Gewinnen, Nasdaq auf Rekordhoch

Die Kursgewinne an der Wall Street treiben den Dax an. Der Dow Jones legt nach US-Jobdaten kräftig zu, der Nasdaq Composite erreicht sogar ein Rekordhoch. Im Dax vollziehen RWE und Eon wegen der Innogy-Pläne jeweils einen Kurssprung.

Erholung an der deutschen Börse: Die gute Stimmung an der Wall Street hat zum Wochenstart den Dax gestützt. Der Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen gewann am Montag in den ersten Minuten 0,8 Prozent auf 12 446 Punkte und knüpfte damit an seine Erholung der Vorwoche an, in der er um rund dreieinhalb Prozent zugelegt hatte. Die Marke von 12.400 Punkten hat das Barometer nun wieder geknackt.

An der Spitze lagen die Energieversorger RWE Börsen-Chart zeigen und Eon Börsen-Chart zeigen mit Gewinnen von 13 beziehungsweise 6 Prozent - die beiden teilen den Ökostromanbieter Innogy unter sich auf.

Für den MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Werte um 0,53 Prozent auf 26 264 Punkte hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen gewann auf Grund der Rekordjagd an der Nasda 1,04 Prozent auf 2720,36 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,60 Prozent zu.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Nasdaq auf Rekordhoch, Inflationsängste nehmen ab

Rückenwind kommt von der Wall Street, wo der Dow Jones und der S&P500 nach positiven US-Arbeitsmarktdaten zum Wochenschluss kräftig gestiegen waren. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen kletterte um 1,8 Prozent. Der Technologieindex Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen hatte sogar einen neuen Rekordstand erreicht.

Der Schub an den US-Börsen kam von starken US-Jobdaten für Februar. Die ebenfalls starken Januar-Zahlen hatten hingegen eine Korrektur bei Aktien ausgelöst, kommentierte Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. Der Unterschied? Damals hatte die Lohnentwicklung deutlich über den Schätzungen gelegen, was Inflationsängste auslöste. Diesmal bewegte sich das Lohnplus von 2,6 Prozent im Jahresvergleich jedoch innerhalb der Erwartungen. Dass die Inflation lange so beharrlich niedrig ist, haben viele auf günstige und einfach zu vergleichende Preise im Onlinehandel geschoben. Amazon, Ebay & Co. stehen ja inzwischen für knapp zehn Prozent der US-Einzelhandelsumsätze, so Stephan.

RWE und Eon teilen Strommarkt neu auf - Eon kauft RWE-Tochter Innogy

Eines der bestimmenden Themen in den Handelssälen dürfte am Montag auch die Neuordnung in der deutschen Strombranche sein. Die beiden Energieversorger Eon Börsen-Chart zeigen und RWE Börsen-Chart zeigen stellen sich nur zwei Jahre nach ihrer jeweiligen Aufspaltung neu auf.

So soll die RWE-Tochter Innogy zwischen den Konzernen aufgeteilt werden und RWE eine Minderheitsbeteiligung an E.ON erhalten. Sowohl Eon als auch RWE vollzogen am Montag im frühen Handel einen Kurssprung von jeweils mehr als 8 Prozent. Auch die Aktie von Innogy kletterte trotz eines Gewinneinbruchs im vergangenen Geschäftsquartal zuletzt um mehr als 10 Prozent.

Deutsche Bank bringt DWS an die Börse

Gesprächsthema liefert auch die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen , die Details zum Börsengang ihrer Vermögensverwaltungssparte DWS genannt hat. Die Platzierung soll dem Institut bis zu 1,8 Milliarden Euro einbringen. Die Aktien kommen für jeweils 30 bis 36 Euro auf den Markt. Insgesamt wird die Fondsgesellschaft dadurch mit sechs bis 7,2 Milliarden Euro bewertet. Die Aktie der Deutsche Bank gehörte am Montag im frühen Handel ebenfalls zu den Gewinnern im Dax.

In Tokio zog der Nikkei Börsen-Chart zeigen am Montag um 1,7 Prozent auf 21.824 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,6 Prozent auf 3328 Punkte.

Euro legt leicht zu

Der Kurs des Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen ist am Montag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2321 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,2291 Dollar festgesetzt.

In der Eurozone und in den USA werden im Tagesverlauf keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Nach wie vor werde der Euro Börsen-Chart zeigen durch jüngste Arbeitsmarktdaten aus den USA leicht gestützt, hieß es von Marktbeobachtern. Am Freitag hatte die US-Regierung gemeldet, dass die Löhne in der größten Volkswirtschaft der Welt im Februar schwächer als erwartet gestiegen waren. Experten gehen angesichts der Lohnentwicklung davon aus, dass die US-Notenbank Fed keine Notwendigkeit sehen sollte, die Straffung ihrer Geldpolitik zu beschleunigen.

mit Material von dpa und Reuters