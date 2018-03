Dax Anleger in Lauerstellung, Merck unter Druck

Der Dax Börsen-Chart zeigen hat nach der jüngsten Erholung keine klare Richtung gefunden. Der deutsche Leitindex stand am Donnerstagmorgen zuletzt 0,02 Prozent tiefer bei 12 .42,91 Punkten. Seit Wochenbeginn hat sich das Börsenbarometer wieder um knapp 3 Prozent nach vorn gearbeitet, obwohl es sich zwischenzeitlich auf dem tiefsten Stand seit Februar 2017 wiedergefunden hatte.

In der zweiten deutschen Börsenreihe ging es für den MDax Börsen-Chart zeigen am Donnerstag um 0,09 Prozent auf 25.858,51 Punkte nach oben. Der TecDax Börsen-Chart zeigen der Technologiewerte zog sogar um 1,41 Prozent auf 2631,88 Punkte an. Hier half ein Kurssprung bei den Aktien des Wirkstoffforschers Evotec . Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen wiederum legte nur moderat zu.

"Die Märkte beruhigen sich, man wartet nun auf Details", schrieb Marktanalyst Ric Spooner vom Handelshaus CMC Markets mit Blick auf die protektionistischen Maßnahmen in den USA. US-Präsident Donald Trump will noch am Donnerstag die umstrittenen Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte verhängen. Den Investoren gehe es nun vor allem um die möglichen Ausnahmen von den Strafzöllen, schrieb Spooner.

In New York hatte der Dow-Jones-Index Börsen-Chart zeigen der Standardwerte am Mittwoch 0,3 Prozent tiefer auf 24.801 Punkten geschlossen. Der breiter gefasste S&P-500 ging kaum verändert auf 2726 Zählern aus dem Handel. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Börsen-Chart zeigen verbesserte sich dagegen um 0,3 Prozent auf 7396 Punkte.

In Tokio dominierte am Donnerstag die Hoffnung auf ein Einlenken von US-Präsident Donald Trump im Streit über seine Schutzzoll-Pläne. Der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen verbesserte sich um 0,5 Prozent.

Merck mit Bilanz im Blick

Ansonsten konzentrierten sich die Anleger erst einmal auf jüngste Analystenkommentare und die noch laufende Berichtssaison der Unternehmen. So fielen die Aktien der Merck KGaA Börsen-Chart zeigen am Dax-Ende um 2,47 Prozent auf 79,10 Euro. Das Pharma- und Chemieunternehmen stellte für 2018 ein lediglich moderates organisches Umsatzwachstum in Aussicht. Dabei dürften negative Währungseffekte das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen belasten.

An der Dax-Spitze zogen die Anteilsscheine von Adidas Börsen-Chart zeigen um rund 2,5 Prozent an. Die US-Investmentbank Merrill Lynch hatte die Papiere zum Kauf empfohlen. Nach einer Periode starken Umsatzwachstums trete der Sportartikelkonzern nun in die Phase höherer Profitabilität ein, schrieb Analystin Sophie Park.

Am MDax-Ende brachen die Aktien von Axel Springer Börsen-Chart zeigen nach Ergebnissen für 2017 und Prognosen für 2018 überraschend um zuletzt fast 9 Prozent ein. Ein Händler führte die hohen Einbußen darauf zurück, dass die Zahlen und der Ausblick der Mediengruppe die hohen Kursgewinne der vergangenen Monate nicht rechtfertigten.

Zweitschwächster Wert waren die Anteilsscheine von Hugo Boss Börsen-Chart zeigen mit einem Abschlag von fast 5 Prozent. Die vom Modekonzern in Aussicht gestellte Spanne für den operativen Gewinn in diesem Jahr verfehlte die Markterwartung.

Derweil verzeichnete der Kraftwerksbetreiber Uniper Börsen-Chart zeigen im vergangenen Geschäftsjahr erneut einen Verlust, was die Aktien um rund 0,5 Prozent ins Minus drückte.

Höhere Mieten und der Kauf weiterer Wohnungen trieben derweil den Immobilienkonzern LEG Börsen-Chart zeigen weiter an: Die Aktien zogen um fast 2 Prozent an.

Im Bieterwettkampf um den spanischen Autobahnbetreiber Abertis Infraestructuras Börsen-Chart zeigen zeichnet sich eine mögliche Einigung ab. Der italienische Kaufinteressent Atlantia und der spanische Mutterkonzern ACS Börsen-Chart zeigen des deutschen Bieters Hochtief Börsen-Chart zeigen bestätigten laufende Gespräche über ihre Übernahmepläne. Dies bescherte den Aktien von Hochtief als Favorit im MDax ein Plus von rund 5 Prozent.

An der TecDax -Spitze schnellten die Anteilsscheine von Evotec Börsen-Chart zeigen um fast 8 Prozent in die Höhe. Der Wirkstoffforscher und der französische Pharmakonzern Sanofi Börsen-Chart zeigen loten eine gemeinsame Entwicklung von Medikamenten gegen Infektionskrankheiten aus.

Euro vor EZB-Entscheid kaum verändert

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Donnerstag vor neuen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2410 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Insgesamt war die Lage am Devisenmarkt ruhig. Die EZB hatte den Euro-Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2417 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag blicken die Anleger in Richtung Frankfurt. Dort tagt der EZB-Rat, um über den geldpolitischen Kurs zu beratschlagen. Fachleute rechnen mit Entscheidungen im Detail. Konkret könnten kleinere Hinweise fallen, dass sich die EZB langsam in Richtung geldpolitische Normalisierung bewegt. Leitzinsänderungen oder eine Anpassung des billionenschweren Wertpapierkaufprogramms werden jedoch nicht erwartet.

Ölpreise stabilisieren sich

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nach deutlichen Verlusten am Vortag stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im Mai kostete am Morgen 64,40 US-Dollar. Das waren sechs Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April stieg um sieben Cent auf 61,22 Dollar.

Nachdem die Rohölpreise zur Wochenmitte noch durch Ängste vor einem weltweiten Handelskonflikt belastet wurden, beruhigte sich die Lage am Ölmarkt zuletzt. Am Markt wurden einige Einflussfaktoren genannt, die sich unter dem Strich in etwa ausgeglichen hätten. Preisstützend haben demnach neue Prognosen etwa vom Ölriesen Exxon Mobil Börsen-Chart zeigen gewirkt, die von einer anhaltend soliden Ölnachfrage ausgehen.

Als preisbelastend wurden dagegen Daten vom amerikanischen Ölmarkt wahrgenommen. Zahlen des US-Energieministeriums vom Mittwoch hatten steigende Rohölvorräte und ein neues Rekordhoch der amerikanischen Rohölproduktion offengelegt. Die beständig steigende Ölforderung der USA gilt als eine der wichtigsten Entwicklungen am internationalen Erdölmarkt.

mg/dpa-afx/rtr