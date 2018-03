Neuer Kursrutsch an der Börse Dax bricht ein, Wall Street beschleunigt Kursrutsch

Der Dax fällt am Donnerstag unter die Marke von 12.300 Punkten. An der Wall Street setzen Zins-Ängste Dow Jones und Nasdaq zu. Anleger sind nervös.

Neuer Kursrutsch an der Börse: Erneute Verluste an der Wall Street haben dem Dax Börsen-Chart zeigen am Donnerstag einen kräftigen Dämpfer versetzt. Kurz nach Handelsbeginn in den USA baute der Dax seine Verluste auf 2,2 Prozent aus und fiel unter die Marke von 12.200 Punkten.

Die Sorge um rasch steigende Zinsen in den USA ist zurück. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen gab bereits am Mittwoch um 1,5 Prozent nach und setzte seine Talfahrt am Donnerstag zunächst fort: Kurz nach Handelsbeginn in den USA fiel der Dow Jones Börsen-Chart zeigen um weitere 0,6 Prozent und notierte unter der Marke von 25.000 Punkten. Binnen 3 Tagen hat der Dow Jones Börsen-Chart zeigen mehr als 600 Punkte eingebüßt. Auch der Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen gab weiter nach.

Alle Dax-Werte notierten zuletzt im Minus. Zu den größten Verlierern gehörten neben Beiersdorf Börsen-Chart zeigen auch die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigenund ProSiebenSat.1 Börsen-Chart zeigen mit Verlusten zwischen 2 und 3,5 Prozent.

In Erwartung weiter anziehender Zinsen machten sich Investoren zunehmend Gedanken über die angemessene Bewertung von Aktien, sagte Analyst Ric Sponner vom Broker CMC Markets. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist bereits vor Wochen gestiegen knapp unter die Dreiprozentmarke gestiegen. "In diesem Umfeld scheinen Anleger nicht mehr willens zu sein, die Börsenindizes auf neue Rekordhöhen zu treiben." Aus Sicht von Händler weise die Risikobilanz bei Aktien daher in Richtung Gewinnmitnahmen, ergänzte Spooner.

Salesforce und Mylan in den USA über den Erwartungen

Von Unternehmensseite gab es unterdessen einige positive Nachrichten. So blickt der Softwarehersteller Salesforce Börsen-Chart zeigen nach einem überraschend guten Jahresabschluss zuversichtlicher in die Zukunft als gedacht. Die Cloud-basierten Produkte des Konzerns sollen den Umsatz im laufenden Geschäftsjahr beflügeln. Die Aktien zogen daraufhin im vorbörslichen US-Handel um gut 3 Prozent an.

Um ebenfalls mehr als 3 Prozent ging es vorbörslich für die Anteilsscheine von Mylan nach oben. Die Konkurrenz bei Nachahmer-Medikamenten in den USA hatte dem Generika-Hersteller zwar Ende 2017 deutlich zu schaffen gemacht. Dennoch zeigte sich Konzernchefin Heather Bresch zuversichtlich für 2018 und will Umsatz und Gewinn deutlich steigern.

Medienwerte unter Druck - britische WPP bricht um 14 Prozent ein

Aus Branchensicht gab es in Europa fast überall Verluste. Das deutlichste Minus verzeichneten Medienwerte mit einem Abschlag von knapp 3 Prozent, nachdem der Londoner Werbekonzern WPP mit einem stagnierenden Umsatz im Monat Januar enttäuscht hatte. WPP-Aktien knickten als Schlusslicht im "Footsie" um fast 14 Prozent ein.

12.000 Punkte Schlüsselmarke - "Risikomanagement hat höchste Priorität"

Für den deutschen Leitindex sind die 12 000 Punkte dabei eine Schlüsselmarke auf seinem Weg nach unten. Dieses Niveau hatte der Dax Börsen-Chart zeigen zuletzt am 9. Februar getestet, bevor er anschließend wieder über 12 500 Zähler kletterte. "Sollte der Dax Börsen-Chart zeigen weiterhin diese Schwäche zeigen, ist ein Test der Tiefs um 12 000 Punkte sehr wahrscheinlich", schrieb Analyst Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel in einem charttechnischen Marktkommentar. Die jüngst schwache Verfassung des Dax belege auch die Tatsache, dass der Index die gleitende Durchschnittslinie der vergangenen 200 Handelstage zuletzt nicht mehr erreicht habe. Diese verläuft bei gegenwärtig bei 12.736 Zählern und gilt als Indikator für den längerfristigen Trend. Das Risikomanagement habe nun wieder "höchste Priorität", so Utschneider.

Berichtssaison geht dem Ende zu

Aus konjunktureller Sicht dürften am Donnerstag Umfragen unter Einkaufsmanagern in Europa und den USA im Februar das Interesse auf sich ziehen. Nach wie vor ist die Wachstumsdynamik in beiden Regionen hoch und deutet auf Expansion hin. Unternehmensseitig wird es im Zuge der zu Ende gehenden Berichtssaison zunehmend ruhiger.

Beiersdorf nach Zahlen schwach

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf berichtete endgültige Zahlen zum Jahr 2017 und meldete einen Gewinnrückgang. Grund waren zum einen fehlende Einmalerträge, zum anderen belasteten der starke Euro sowie Wertverluste bei Finanzanlagen. 2018 sei wieder mit einem "signifikant höheren" Gewinn zu rechnen, hieß es. Beiersdorf verloren etwas mehr als 3 Prozent.

Der Online-Modehändler Zalando gab ebenfalls endgültige Zahlen bekannt und machte ebenfalls noch Aussagen zum laufenden Jahr. Auf Tradegate büßten die Papiere 3,4 Prozent ein.

Verluste in Japan, Gewinne in China - Nikkei auf Vierwochentief

Ein stärkerer Yen und schwache Vorgaben von der Wall Street haben den japanischen Börsen am Donnerstag zugesetzt. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen fiel um 1,6 Prozent auf 21.724 Punkte. Das ist der niedrigste Stand seit knapp zwei Wochen. Der breiter gefasste Topix gab 1,6 Prozent auf 1740 Zähler nach. Unter die Räder kamen vor allem Exportwerte. Toyota Börsen-Chart zeigen büßten 2,1 Prozent an Wert ein, bei Honda waren es 1,4 Prozent. Eine starke japanische Währung schmälert die Absatzchancen der Auto-Hersteller auf dem Weltmarkt. Der Euro fiel zum Yen auf den niedrigsten Stand seit Anfang September.

In China linderte ein etwas besser als erwartet ausgefallener Caixin-Konjunkturindex für die Industrie die Sorgen vor einer Abschwächung des Wachstums. Vor allem Konsum- und Bankenwerte waren gefragt. Der chinesische Index CSI300 rückte um 0,6 Prozent vor.

Eurokurs unter 1,22 US-Dollar

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat sich am Donnerstag im frühen Handel kaum verändert gezeigt. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung klar unter 1,22 US-Dollar. Damit erreichte der Dollar zum Euro ein 4-Wochen-Hoch.

Der Dollar Index, der das Verhältnis des Dollar zu mehreren Währungen widerspiegelt, klettert mit 90,7 Punkten auf den höchsten Stand seit 5 Wochen.

Marktbeobachter gehen inzwischen von 4 Zinserhöhungen in den USA in diesem Jahr aus, nachdem Fed-Chef Jerome Powell sich optimistisch zur US-Konjunktur geäußert hatte.