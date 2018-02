Börse Bayer zieht Dax nach unten

Der Dax gibt weiter nach. Die Verluste an der Wall Street belasten.

Aus Furcht vor einer Abkühlung der Konjunktur und einer aggressiveren Geldpolitik der US-Notenbank halten sich Anleger derzeit zurück. Der Dax und der europäische Leitindex EuroStoxx50 verloren am Mittwoch jeweils 0,2 Prozent auf 12.469 und 3452 Punkte und folgten damit den Börsen in den USA und Asien.

Enttäuschende Geschäftszahlen einiger Großkonzerne wie Bayer drückten zusätzlich auf die Stimmung.

Anleger beschäftigten sich hauptsächlich mit der Nachlese der Kongress-Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell vom Dienstag. "Obwohl dieser nicht viel neues an Informationen lieferte, interpretierte der Markt seine optimistischen Aussagen als Signal für vier Zinserhöhungen in diesem Jahr", sagte Analyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

Vor diesem Hintergrund legte der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, am Mittwoch um weitere 0,2 Prozent zu. Im Gegenzug verbilligte sich der Euro auf 1,2214 Dollar.

Konjunktur in China und Japan schwächelt

Ein weiterer Belastungsfaktor war der überraschend starke Rückgang der japanischen Industrieproduktion. Das Barometer für die Stimmung der chinesischen Einkaufsmanager fiel zudem auf 50,3 Punkte und lag damit nur noch knapp über der Schwelle von 50 Zählern, die Wachstum signalisiert. "Es besteht das Risiko, dass sich die Wirtschaft dieses Jahr schlechter entwickelt als insgesamt erwartet", sagte Julian Evans-Pritchard, Volkswirt für China beim Research-Haus Capital Economics.

Die schwachen Konjunkturdaten machten auch den Rohstoffen zu schaffen. Kupfer verbilligte sich um bis zu 0,7 Prozent auf 6975 Dollar je Tonne. China ist der weltgrößte Abnehmer dieses Industriemetalls.

Bayer enttäuscht mit Zahlen und Ausblick

Am deutschen Aktienmarkt fielen die Titel von Bayer zeitweise um 3,7 Prozent und waren mit 94,43 Euro so billig wie seit mehr als einem Jahr nicht. Der Betriebsgewinn 2017 lag ähnlich wie im Vorjahr bei etwa 9,3 Milliarden Euro - das Ziel einer Verbesserung verfehlte das Unternehmen. "Die Schätzungen für das vierte Quartal waren offensichtlich zu optimistisch", hieß es in einer Analyse des Bankhaus Lampe. Analyst Alistair Campbell von der Berenberg Bank bezeichnete den Bayer-Ausblick eines weiterhin stagnierenden Umsatzes und operativen Ergebnisses als enttäuschend.

Aktie von Dürr bricht ein

Auch der Maschinenbauer Dürr blieb mit seinen Geschäftszielen hinter den Markterwartungen zurück. Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Helvea Bank monierte vor allem die angepeilte operative Gewinnmarge von sieben bis 7,5 Prozent. Die Aktien des Maschinenbauers fielen daraufhin trotz eines Rekordgewinns um bis zu 7,1 Prozent. Damit steuern sie auf den größten Tagesverlust seit zwei Jahren zu.

"Die Mehrzahl der Anleger agiert im Moment mit kurzem Zeithorizont", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Sie steuerten ihre Portfolios "auf Sicht", weshalb Aktien beim ersten Anzeichen einer neuen Abwärtsbewegung rasch wieder verkauft würden.

Konjunkturdaten aus den USA

Bevor am Nachmittag Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten wie etwa die Stimmungsdaten der Einkaufsmanager in der Region Chicago dem deutschen Markt Impulse geben könnten, standen zunächst heimische Unternehmensberichte im Fokus.

Stahlhändler Klöckner & Co hingegen konnte die Investoren mit seiner Bilanz überzeugen. Das Papier sprang im SDax um fast 5 Prozent hoch.

Der Chiphersteller Dialog Semiconductor machte seinen gebeutelten Anlegern an diesem Morgen Hoffnung auf weiteres kräftiges Wachstum. Die Aussagen fielen optimistischer aus als erwartet, so dass die Aktie des Apple-Zulieferers um satte 8 Prozent zulegte.

Eurokurs kaum verändert

Der Euro in Dollar hat am Mittwoch weiter nachgegeben. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung unter 1,23 US-Dollar.

Aus Furcht vor einer Abkühlung der Konjunktur haben sich Anleger am Mittwoch aus den asiatischen Aktienmärkten zurückgezogen. Der japanische Nikkei verlor am Mittwoch 1,4 Prozent auf 22.068,24 Punkte.

Die chinesische Börse in Shanghai büßte ein Prozent auf 3259,50 Zähler ein. Genährt wurden diese Spekulationen unter anderem vom überraschend starken Rückgang der japanischen Industrieproduktion. Zudem fiel das Barometer für die Stimmung der chinesischen Einkaufsmanager auf 50,3 Punkte und lag damit nur noch knapp über der Schwelle von 50 Zählern, die Wachstum signalisiert.