Kursrally in USA, Verluste im Dax Dax rutscht ins Minus - Diesel-Urteil belastet

Der Dax dreht ins Minus. Das Diesel-Urteil des Oberverwaltungsgerichts belastet Autowerte. Auch in den USA dürften Dow Jones und Nasdaq schwächer eröffnen. Anleger warten auf die Anhörung des neuen Fed-Chefs Jerome Powell.

Trotz der jüngsten Kursrally in den USA haben Anleger in Europa weiter Vorsicht walten lassen. Vor der Kongress-Anhörung des neuen US-Notenbankchefs Jerome Powell wagen sich kaum Käufer vor. Der Dax Börsen-Chart zeigen notierte am Dienstag mit 12.513 Punkten knapp im Minus, der EuroStoxx50 gab 0,2 Prozent auf 3070 Zähler nach.

In den USA hatten die Indizes am Montag ihre Erholungsrally fortgesetzt. Am Dienstag dürften die Anleger vor der Powell-Anhörung jedoch vorsichtig sein und ein paar der jüngsten Gewinne vom Tisch nehmen.

Die Technologiebörse Nasdaq Stock Market Börsen-Chart zeigen notiert nach ihrer jüngsten Erholung nur noch 1,2 Prozent unter ihrem im Januar erreichten Rekordniveau. Dem Dow Jones fehlen nur noch rund 3 Prozent bis zu seinem Rekordhoch. Damit haben die Indizes in den USA den Großteil ihrer Verluste in Höhe von 10 Prozent bereits wieder aufgeholt.

Warten auf Fed-Chef Powell

"Sollte der neue wichtigste Geldpolitiker der Welt vier statt drei Zinserhöhungen für dieses Jahr signalisieren, könnte dies erneut zu Zinsängsten führen", sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst vom Brokerhaus AxiTrader. Anfang Februar hatte die Furcht vor einer womöglich aggressiveren US-Zinspolitik weltweit die Kurse an den Aktienbörsen nach unten gezogen.

Der Dax, der Ende Januar noch ein Rekordhoch von 13.596 Zählern verbucht hatte, schwankt aktuell um die Marke von 12.500 Punkten und damit 1100 Zähler unter Rekordhoch, während die Erholung in den USA schon viel weiter fortgeschritten ist.

Die Anhörung von Powell im Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses ist für 16.00 Uhr MEZ anberaumt. Derzeit rechnen die meisten Volkswirte damit, dass die Fed angesichts des anhaltenden Wirtschaftsaufschwungs dieses Jahr drei mal den Leitzins erhöhen werden. Aktuell liegt er in einer Spanne von 1,25 bis 1,50 Prozent.

Fresenius gefragt: Übernahme von Akorn wackelt

Auf der Unternehmensseite machte am Dienstag Fresenius von sich Reden. Das mögliche Aus für die 4,4 Milliarden schwere Übernahme des amerikanischen Generika-Herstellers Akorn beflügelte die Aktien des deutschen Gesundheitskonzerns. Die Titel schossen zeitweise um knapp vier Prozent auf 67,60 Euro und waren damit Spitzenreiter im Dax.

Akorn-Aktien rauschten im nachbörslichen US-Handel vom Montag gut 40 Prozent in die Tiefe. Fresenius hatte in der Nacht zum Dienstag mitgeteilt, unter Einbeziehung externer Sachverständiger zu prüfen, ob Akorn gegen Vorgaben der US-Gesundheitsbehörde verstoßen habe. Dabei gehe es um Angaben bei der Produktentwicklung.

Der Deal stehe nun auf wackeligeren Beinen als zuvor, sagte Analyst Tom Jones von der Berenberg Bank. "Einige Investoren wären sicher froh, wenn Fresenius davonlaufen würde. Aber das würde auch nicht ohne Kosten passieren und könnte einen langwierigen Rechtsstreit nach sich ziehen." Ein Händler fügte hinzu, Investoren dürften nicht traurig sein über eine mögliche Absage des Deals, da sich das Geschäft von Akorn im vergangenen Jahr verschlechtert habe.

Urteil des OVG: Diesel-Fahrverbote generell zulässig

Das Urteil des OVG belastete zudem die Autowerte. Das Bundesverwaltungsgericht hält Diesel-Fahrverbote in Städten nach geltendem Recht für grundsätzlich zulässig. Die beklagten Städte Düsseldorf und Stuttgart müssten aber ihre Luftreinhaltepläne auf Verhältnismäßigkeit prüfen, urteilte das Gericht in Leipzig am Dienstag.

Sky klettert auf 18-Jahres-Hoch

An der Londoner Börse bescherte die 31 Milliarden Dollar schwere Gegenofferte des US-Kabelnetzbetreibers Comcast für Sky den Aktien des britischen Pay-TV-Senders einen deutlichen Kurssprung. Sie stiegen um 20,7 Prozent auf 1334 Pence, den höchsten Stand seit fast 18 Jahren. Damit fordert Comcast den Medien-Mogul Rupert Murdoch heraus, dessen Konzern Fox die Komplett-Übernahme von Sky bereits beschlossen hatte.

Fresenius Medical Care und BASF nach Zahlen unter Druck

Auf den Verkaufszetteln hatten die Anleger die Aktien der Fresenius-Tochter FMC, die trotz eines optimistischen Ausblicks um gut vier Prozent abrutschten.

Auch BASF Börsen-Chart zeigen konnte mit seiner Bilanz nicht punkten - die Aktien verloren 1,2 Prozent. Händlern zufolge fiel die Dividende etwas enttäuschend aus. Die Aktionäre sollen für das vergangene Geschäftsjahr eine zehn Cent höhere Ausschüttung von 3,10 Euro je Aktie erhalten. Zudem hätten sich die Investoren eine besseren Ausblick für das Basischemiegeschäft erhofft, sagte ein Börsianer. Hier rechnet der Konzern nach dem Ergebnissprung im vorigen Jahr mit einem deutlichen Rückgang.

Die Wall Street hat am Montag an ihre kräftige Erholung von Ende letzter Woche angeknüpft. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen und der Technologieindex Nasdaq Börsen-Chart zeigen bauten im späten Handel ihre Gewinne deutlich aus.

Für Erleichterung hatte am Freitag der fortgesetzte Rückgang der Rendite zehnjähriger US-Anleihen gesorgt. Die Furcht vor einem überraschend schnellen Renditeanstieg hatte zu Monatsbeginn für einen Ausverkauf am Aktienmarkt gesorgt.

Eurokurs kaum verändert

Kursgewinne an der Wall Street haben auch die Anleger in Japan bei Laune gehalten. Sie deckten sich am Dienstag mit Aktien ein und bescherten dem 225 Werte umfassenden Nikkei Börsen-Chart zeigen ein Plus von 1,1 Prozent auf 22.389 Punkte. Der breiter gefasste Topix schloss 0,9 Prozent höher bei 1790 Zählern.

In China nahmen Anleger dagegen lieber Gewinne mit, der CSI300 und der Leitindex der Börse in Shanghai fielen je um gut ein Prozent. Auch die Anleger in Asien warteten mit Spannung auf den ersten öffentlichen Auftritt des neuen Chefs der US-Notenbank Fed, Jerome Powell. Er spricht im Tagesverlauf vor einem Kongressausschuss. Investoren erhoffen sich Börsianern zufolge Hinweise auf die künftige Geldpolitik der USA und dürften jedes seiner Worte auf die Goldwaage legen. Zahlreiche Anleger spekulieren darauf, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr schneller anhebt als erwartet.

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat sich am Dienstag im frühen Handel wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,2323 US-Dollar und damit geringfügig mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,2320 (Freitag: 1,2299) Dollar festgesetzt.

Wichtigstes Ereignis des Tages wird ein Auftritt des neuen Vorsitzenden der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, vor Vertretern des Kongresses sein. Marktbeobachter erhoffen sich dabei Aufschluss über den künftigen geldpolitischen Kurs der Fed. Mehrheitlich gehen sie davon aus, dass Powell die Linie seiner Vorgängerin Janet Yellen fortsetzen wird und die Zinsen schrittweise erhöht. Die nächste Leitzinsanhebung wird Mitte März erwartet.