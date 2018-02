Börse Dax steigt, Geely-Einstieg schüttelt Daimler-Aktie durch

Zur Großbildansicht Getty Images Geely-Chef Li Shufu ist mit knapp 10 Prozent bei Daimler eingestiegen - und ist damit größter Einzelaktionär

Der Deutsche Aktienindex Dax ist am Montag mit Gewinnen gestartet. Im Fokus stehen Aktien von Daimler. Der Einstieg des chinesischen Autobauers Geely bei Daimler verunsichert die Aktionäre.

Der starke Wochenabschluss an der Wall Street hat am Montag auch dem deutschen Aktienmarkt wieder Auftrieb gegeben: Der Dax Börsen-Chart zeigen gewann in den ersten Minuten 0,72 Prozent auf 12.573 Punkte, gab dann allerdings bis 11 Uhr den Großteil der Gewinne wieder ab. Auch beim MDax Börsen-Chart zeigen schnurrten die Gewinne auf zuletzt 0,12 Prozent zusammen. Der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen legte noch um 0,23 Prozent zu.

Im Blick stand vor allem die Daimler-Aktie: Heiß und durchaus kontrovers diskutiert wird am Aktienmarkt der milliardenschwere Einstieg des chinesischen Autobauer Geely beim deutschen Traditionskonzern Daimler Börsen-Chart zeigen , der am Freitagabend bekannt worden war. Analyst Philippe Houchois von der Investmentbank Jefferies sieht das Investment des erfolgreichen und langfristig denkenden Geely-Chefs Li Shufu durchaus positiv. Bernstein-Kollege Robin Zhu konstatiert dagegen nach Gesprächen mit Unternehmensmanagern und Investoren einen "Schock".

Die Aktie von Daimler drehte zuletzt mit 1,4 Prozent ins Minus und war schwächster Wert im Dax. Aktien von Geely legten dagegen in Hongkong um knapp 9 Prozent an. Beste Aktien im Leitindex waren die Papiere von Linde Börsen-Chart zeigen und Adidas Börsen-Chart zeigen, die jeweils um rund 1,9 Prozent zulegten.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Seit Wochen war spekuliert worden, dass der umtriebige Geely-Chef einen Großeinstieg planen könnte. Bisher war der Staatsfonds von Kuwait mit 6,8 Prozent größter Anteilseigner, einen richtigen Ankeraktionär hat der Konzern nicht.

Weiteres Thema am Markt ist der Börsengang der Deutsche-Bank-Tochter DWS, der nun in die heiße Phase geht. Es wird damit gerechnet, dass er noch vor Ostern stattfindet. Beim Gang aufs Parkett sollen ausschließlich Aktien aus dem Bestand der Deutschen Bank verkauft werden - und zwar dem Vernehmen nach ein Viertel der Anteile für rund zwei Milliarden Euro. Die Deutsche-Bank-Aktie legte auf Tradegate um fast 1,5 Prozent zu.

Eurokurs und Ölpreise steigen

21





Der Kurs des Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen ist am Montagmorgen gestiegen. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,2326 US-Dollar, nachdem sie vor dem Wochenende noch unter der Marke von 1,23 Euro gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,2299 (Donnerstag: 1,2276) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8131 (0,8146) Euro gekostet.

Der neue Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, wird an diesem Dienstag vor dem Kongress seinen ersten großen Auftritt haben. Marktbeobachter erhoffen sich dabei Aufschluss über den künftigen geldpolitischen Kurs der Fed.

Die Ölpreise sind am Montag weiter gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Morgen 67,44 US-Dollar. Das waren 13 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 22 Cent auf 63,77 Dollar.

Zuletzt hat mit Saudi-Arabien ein führendes Mitglied der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) Hinweise auf das Ende der Förderbegrenzung geliefert. Demnach will das Ölkartell mit anderen Förderstaaten das Limit zur Stabilisierung der Preise möglicherweise erst im kommenden Jahr auslaufen lassen. Dies sagte der saudische Ölminister Khalid Al-Falih am Wochenende und versicherte, dass diese Maßnahme keine Verwerfungen am Ölmarkt nach sich ziehen werde. Die Bemühungen der Opec zur Stützung der Ölpreise werden aber nach wie vor durch eine hohe Fördermenge in den USA konterkariert.

rei/la mit Nachrichtenagenturen