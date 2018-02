Börse Dax fällt zurück, Telekom erholt sich

Der Dax gibt seine frühen Gewinne wieder ab und schwankt um den Vortagesschluss. Auch der schwächere Euro hilft dem Dax nicht. Die Aktie der Telekom startet nach ihrem Kursrutsch einen Erholungsversuch.

Anleger halten sich zurück: Der Dax gab am Freitag seine frühen Gewinne wieder ab und rutschte zuletzt leicht ins Minus auf 12.455 Punkte. Die Gewinne in Asien und den USA sowie der etwas schwächere Euro konnten den deutschen Leitindex damit nicht nachhaltig stützen.

Zu den größten Verlierern im Dax zählten am Freitag Continental Börsen-Chart zeigen und Infineon Börsen-Chart zeigen, die jeweils rund 1,5 Prozent nachgaben. Zu den wenigen Gewinnern im Dax zählte dagegen die Aktie der Deutschen Telekom Börsen-Chart zeigen, die um rund 2 Prozent zulegte und damit einen Erholungsversuch startete. Am Vortag war die T-Aktie auf das tiefste Niveau seit drei Jahren abgestürzt.

Goldman Sachs stützt Deutsche Telekom

Mit einem Aufschlag von 2,1 Prozent auf 13,30 Euro war die T-Aktie Spitzenreiter unter den 30 Dax-Werten. Am Vortag waren sie nach Vorlage der Jahreszahlen um mehr als 2 Prozent und zeitweise auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren abgerutscht, weil steigende Investitionen bei den Anleger für Unmut sorgten. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die T-Aktie nach Zahlen jedoch auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,70 Euro belassen. Das Schlussquartal und die erwartungsgemäß ausgefallene Prognose für 2018 unterstrichen den sich verbessernden Trend im Heimatmarkt, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings stiegen auch die Investitionen. Die langfristigen Investitionsrisiken, eine der größten Sorgen der Anleger, könnten zum Kapitalmarkttag im Mai zur Sprache kommen

In New York hatte der wichtigste US-Aktienindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Donnerstag letztlich zumindest einen Teil seiner Gewinne behauptet, was auch den asiatischen Börsen Rückenwind gab. Vor dem Wochenende zeichnet sich ein weiterer moderater Kursanstieg ab.

Auf der Unternehmensseite geht es nach der Zahlenflut der vergangenen Tage etwas ruhiger zu. Mit Blick auf die Konjunkturagenda interessieren am späteren Vormittag insbesondere die Eurozonen-Verbraucherpreise.

Volkswagen im Blick

Im Blick steht heute die Aktie von Volkswagen Börsen-Chart zeigen. Der Konzern dürfte heute nach der Aufsichtsratssitzung die ersten Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr bekannt geben. Bei Umsatz, operativem Ergebnis und Gewinn dürfte der Dax -Konzern im vergangenen Jahr die Werte aus dem Jahr 2014 getoppt haben, als die Dieselaffäre um manipulierte Abgastests noch nicht aufgeflogen war. Bezeichnend aber ist, dass Volkswagen-Vorstandschef Matthias Müller an diesem Freitag (23. Februar) den Aufsehern nicht nur Auskunft über den Geschäftsverlauf geben soll, sondern auch über die umstrittenen Tierversuche mit Diesel-Abgasen an Affen, die VW sowie Daimler und BMW mitfinanziert hatten.

Xing hebt Dividende an

Das Online-Karrierenetzwerk Xing berichtete für 2017 dank des ungebremst hohen Nutzerzulaufes ein überraschend deutliches Umsatzplus. Auch die Gewinne des im Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen gelisteten Unternehmens legten zu. Die Dividende will Xing deutlich anheben. Ein Händler sprach von erwartungsgemäß soliden Eckdaten, die kaum für deutliche Kursimpulse sorgen sollten. Auch die Aussagen zur Gewinnausschüttung seien keine Überraschung.

Asien mit Gewinnen

Asiens Aktienmärkte haben am Freitag Kursgewinne verzeichnet. Der Markt folgte damit den freundlichen Vorgaben aus den USA. Dort hatten die Ängste vor rasch steigenden Zinsen am Vortag wieder etwas abgenommen.

Japans Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen legte bis Handelsschluss um 0,72 Prozent auf 21 892,78 Punkte zu. Im bisherigen Jahresverlauf ergibt sich nach der jüngsten Talfahrt aber noch immer ein Verlust von fast 4 Prozent.

Auch Konjunkturdaten aus Japan trübten das Bild nicht nachhaltig. Der Preisindex, auf den die Währungshüter vor allem blicken, zog im Januar zwar etwas stärker an als Experten erwartet hatten, blieb aber immer noch ein gutes Stück unter dem Notenbank-Ziel eines Anstiegs um zwei Prozent.

Die Aktien in China tendierten ebenfalls im Plus. Der CSI 300 legte nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag nun um 0,5 Prozent zu und schloss bei 4071,09 Punkten. Erst am Donnerstag war dort der Handel nach den Neujahrsfeierlichkeiten wieder aufgenommen worden. Der Hongkonger Index Hang Seng Börsen-Chart zeigen lag am Morgen im späten Handel gut 1 Prozent im Plus.

Ölpreise legen deutlich zu

Die Aussicht auf eine Abspaltung von Geschäftsfeldern trieb den Kurs von United Technologies um 3,34 Prozent nach oben an die Spitze des Dow. Der Vorstandschef Greg Hayes hatte am Vorabend auf einer Konferenz von Plänen für eine Abspaltung der Segmente Flugzeugtriebwerke, Aufzüge und Klimaanlagen berichtet. Bis Jahresende solle eine Entscheidung fallen. Bei Abspaltungen von Aktivitäten werden diese für sich oft höher bewertet als wenn sie Teile eines Konglomerats sind.

Im Gefolge von United Technologies legten General Electric (GE) um 0,90 Prozent zu. Auch GE gilt als komplexer Industriekonzern, so dass Anleger hier ebenfalls auf die Abtrennung von Sparten spekulieren dürften.

Die in den USA überraschend gesunkenen Rohöllagerbestände beflügelten die Ölpreise - und mit ihnen auch die Kurse großer US-Ölkonzerne. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,6 Prozent auf knapp 63 US-Dollar, das war der höchste Stand seit zwei Wochen. Gleichzeitig legten Aktien von Chevron um 0,76 Prozent zu und die von Exxon Mobil um 1,30 Prozent. ConocoPhilips gewannen 2,16 Prozent.

Euro kaum verändert

Im fernöstlichen Devisenhandel notierte der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen kaum verändert bei 1,2327 Dollar nach Gewinnen von 0,4 Prozent am Vortag. Im Wochenverlauf hat die Gemeinschaftswährung bislang 0,75 Prozent nachgegeben. Der Dollar zeigte sich zum Yen fast unverändert bei 106,82 Yen. Der Schweizer Franken notierte mit 0,9342 je Dollar, zum Euro wurde er bei 1,1496 gehandelt.