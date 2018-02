Zinsangst belastet Börse Dax taucht ab, T-Aktie bricht ein

Der Dow Jones gibt wegen steigender Renditen an den Anleihemärkten deutlich nach. Auch der Dax baut am Donnerstag seine Verluste aus. Unter Druck geraten vor allem Aktien der Deutschen Telekom.

Das Fed-Protokoll hat die Anleger an der Wall Street am Mittwoch einige Nerven gekostet. Die Aussicht auf rasch steigende Leitzinsen in den USA bremste die Aktienkurse im späten Handel komplett aus. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen büßte am Ende 0,67 Prozent auf 24 797 Punkte ein - nachdem er zuvor noch um bis zu 1 Prozent zugelegt hatte. Auch der Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen schloss im Minus.

Für den Dax Börsen-Chart zeigen ist das ein erneuter Rückschlag. Der deutsche Leitindex tauchte am Donnerstag erneut ab. Zuletzt baute der Index seine Verluste auf 1,3 Prozent aus und droht unter die Marke von 12.300 Zählern zu fallen. Zu den größten Dax-Verlierern zählte die Deutsche Telekom Börsen-Chart zeigen, die ihre Verluste nach Vorlage der Jahreszahlen auf knapp 4 Prozent ausbaute.

"Laut einer Mehrheit der Teilnehmer erhöht der stärkere wirtschaftliche Ausblick die Wahrscheinlichkeit für weitere graduelle Leitzinsanhebungen", hieß es im Protokoll der Sitzung der Notenbanker von Ende Januar. Die meisten Fed-Mitglieder verwiesen auf die wirtschaftliche Dynamik.

Nach der Veröffentlichung des Protokolls waren die Börsenindizes zunächst noch auf Tageshöchstkurse gestiegen. Als dann jedoch am US-Anleihemarkt die Renditen kräftig stiegen, büßten die Aktienkurse ihre Aufschläge wieder ein.

Telekom nach Zahlen schwächer

Schwächster Dax-Wert waren am Vormittag die Aktien der Deutschen Telekom Börsen-Chart zeigen, die sich trotz eines Gewinnsprungs zuletzt um 3,8 Prozent verbilligten. Der Ausblick der Bonner wurde am Markt unterschiedlich interpretiert. Ein Händler sagte, die Prognosen seien etwas optimistischer als erwartet. Vom Analysehaus Jefferies hieß es, der Ausblick sei etwas mau und das vierte Quartal des Dax-Konzerns habe die Erwartungen verfehlt.

Besser weg kamen die Aktien von Henkel. Sie setzten sich mit einem Plus von 0,7 Prozent an die Spitze des Leitindex, nachdem der Konzern eine Erhöhung der Dividende in Aussicht gestellt hatte.

Autobauer im Blick: Entscheidung über Fahrverbote

m Fokus standen auch die Autobauer: Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheidet über mögliche Fahrverbote für Diesel-Autos in deutschen Städten wegen Umweltbelastungen. Die Aktien von Volkswagen Börsen-Chart zeigen , Daimler und BMW verloren zwischen 1,9 und 0,9 Prozent.

Rendite zehnjähriger US-Bonds auf Vierjahreshoch

Die Rendite zehnjähriger US-Papiere erreichte den höchsten Stand seit Anfang 2014. Damit verlieren Aktien im Verhältnis zu Anleihen an Attraktivität. Zudem können steigende Kapitalmarktzinsen die Profitabilität der Unternehmen schmälern.

Die Fed steuert auf die erste Zinserhöhung in diesem Jahr zu. Sie setzte in den Mitschriften der geldpolitischen Sitzung von Ende Januar kräftige Signale für eine Anhebung im März. Die Währungshüter stehen angesichts rosiger Konjunkturperspektiven bereit, die Zügel weiter zu straffen. Dabei ist es ihrer Ansicht nach wahrscheinlich angebracht, die Zinsen "schrittweise weiter nach oben" zu setzen.

Dow Jones schwächer, Amazon legt gegen den Trend zu

Die Aktie von Amazon Börsen-Chart zeigen stemmte sich mit einem Plus von einem Prozent auf 1482 Dollar gegen den Abwärtstrend. Zuvor war das Papier erstmals über die Marke von 1500 Dollar geklettert. Damit erhöhte sich die Marktbewertung des Online-Händlers auf rund 726 Milliarden Dollar. Erst am 26. Januar hatte die Amazon-Aktie erstmals die Marke von 1400 Dollar geknackt.

Das Thema Zinsen hielt auch die Anleger an den europäischen Aktienmärkten dagegen in Schach. Der Dax schloss mit 12.470 Punkten leicht im Minus. Der EuroStoxx50 kam ebenfalls kaum vom Fleck.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 890 Millionen Aktien den Besitzer. 1356 Werte legten zu, 1592 gaben nach und 123 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 1,91 Milliarden Aktien 1629 im Plus, 1313 im Minus und 197 unverändert.

Die US-Kreditmärkte gaben nach. Die zehnjährigen Staatsanleihen verloren 14/32 auf 98-10/32. Die Rendite stieg auf 2,9445 Prozent. Der 30-jährige Bond sank 1-10/32 auf 95-22/32 und rentierte mit 3,2246 Prozent.

Dax-Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Euro kaum verändert

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Mittwoch wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2329 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2340 Dollar festgesetzt.

Am Vormittag könnten wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone für neue Impulse im Handel am Devisenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen erste Hinweise auf die Stimmung der Einkaufsmanager führender Euro-Volkswirtschaften im Februar.

Im weiteren Tagesverlauf rückt dann die Geldpolitik in den USA stärker in den Fokus. Am Abend wird die US-Notenbank Fed das Protokoll der jüngsten Zinssitzung veröffentlichen. Am Markt werden Hinweise auf die Anzahl der Zinserhöhungen in diesem Jahr erwartet. Bisher hatten die Notenbanker drei Zinsschritte in Aussicht gestellt. Am Markt wurde aber zuletzt darauf spekuliert, dass es in den USA vier Zinserhöhung gegeben könnte.