Börse Dax startet erneut Erholungsversuch

Nachdem der Dax am Vortag seine anfänglichen Gewinne wieder abgeben musste, startet der deutsche Leitindex am Dienstag erneut einen Erholungsversuch. Im Fokus stehen Aktien von Covestro und ProSiebenSat.1. Vorgaben aus den USA fehlen, die Wall Street blieb feiertagsbedingt geschlossen.

Der Dax Börsen-Chart zeigen ist nach seinem schwachen Wochenbeginn am Dienstag mit einem bescheidenen Plus in den Handel gestartet. Angesichts des feiertagsbedingt verlängerten Wochenendes an der Wall Street fehlten dem deutschen Leitindex klare Vorgaben. Neben einigen Unternehmenszahlen schauten die Anleger zunächst auf heimische Konjunkturdaten.

Wenige Minuten nach dem Handelsstart stieg der Dax Börsen-Chart zeigen um 0,26 Prozent auf 12.417,42 Punkte. Nun bleibt abzuwarten, ob es zu einer Fortsetzung der deutlichen Zwischenerholung in der vergangenen Woche kommt. Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sprach von einem "harten Ringen zwischen Bullen und Bären". Noch sei nicht entschieden, ob die Optimisten oder die Pessimisten die Oberhand gewännen.

Analyst Ric Spooner von CMC Markets sah die Anleger mit Blick auf die schwächelnden asiatischen Handelsplätze in einem "Abwartemodus". Neue Impulse dürften vor allem am Nachmittag auf die Anleger warten, wenn die derzeit tonangebenden US-Börsen wieder in den Handel starten.

Dax-Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Die anderen deutschen Aktienindizes legten am Dienstagmorgen ebenfalls etwas zu: Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,36 Prozent auf 26.146,70 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen ging es um 0,16 Prozent auf 2567,50 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen gewann 0,15 Prozent auf 3412,98 Punkte.

In Tokio gab der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen am Dienstag um ein Prozent auf 21.925 Zähler nach. Die Börsen in Shanghai und an der Wall Steet blieb feiertagsbedingt geschlossen.

Covestro und ProSiebenSat.1 gefragt

Zu den Favoriten unter den Aktienwerten zählte Covestro Börsen-Chart zeigen mit einem Kursplus von 3,6 Prozent. Der Kunststoff-Hersteller steigerte den operativen Gewinn überraschend stark auf 879 Millionen Euro. Positiv sei außerdem der Ausblick, sagte ein Börsianer. Covestro stellt ein stabiles Ergebnis in Aussicht. Analysten hatten bislang mit einem Rückgang gerechnet.

Gefragt waren auch die Papiere von ProSiebenSat.1 Börsen-Chart zeigen , die sich um 0,8 Prozent verteuerten. Insidern zufolge will der Finanzinvestor General Atlantic eine Minderheitsbeteiligung an der Digital-Sparte der TV-Senderkette übernehmen. Der veranschlagte Gesamtwert des Geschäftsbereichs sei mit 1,7 Milliarden Euro höher als gedacht, sagte ein Aktienhändler.

Euro leichter

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Dienstag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2385 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der vergangenen Nacht noch knapp über 1,24 Dollar gelegen hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,2410 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Seit dem Wochenauftakt wurden kaum Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Außerdem starten die US-Finanzmärkte nach einem Feiertag am Montag erst heute in die Handelswoche.

Wichtige Personalentscheidungen für das Führungsgremium der EZB konnten dem Euro am Morgen keinen Auftrieb verleihen. Am späten Montagabend hatte der spanische Finanzminister Luis de Guindos die Unterstützung der Finanzminister des Euroraums für die Nachfolge von Vitor Constancio als neuer Vizepräsident der Notenbank erhalten. Zuvor hatte Irland den einzigen anderen Kandidaten, den irischen Zentralbankchef Philip Lane, zurückgezogen.

Ölpreise uneinheitlich

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel keine klare Richtung gefunden. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im April kostete am Morgen 65,50 US-Dollar. Das waren 17 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) ebenfalls zur Lieferung im April stieg hingegen um 65 Cent auf 62,33 Dollar.

Der Ölmarkt steht nach wie vor im Spannungsfeld zwischen einer rekordhohen Fördermenge der USA einerseits und den Bemühungen der Opec und anderer wichtiger Förderländer für eine Begrenzung des weltweiten Angebots auf der anderen Seite. Zuletzt hatte sich der Generalsekretär der Organisation erdölexportierender Länder (Opec), Mohammad Barkindo, zuversichtlich gezeigt, dass sich der Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf einem guten Weg befinde.

Im weiteren Handelsverlauf dürften neue Daten zu den US-Ölreserven in den Fokus der Anleger rücken. Die Daten werden in den kommenden Tagen veröffentlicht. Zuletzt waren die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl mehrfach in Folge gestiegen, während die US-Fördermenge einen neuen Rekordwert erreicht hatte.

mg/dpa-afx/rtr