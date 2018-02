Börse Dax macht vor US-Inflationsdaten wieder Boden gut

Derzeit blicken die Börsenhändler und Anleger gespannt nach Amerika. In den USA geben Inflationsdaten heute Aufschluss über die mögliche weitere Zinsentwicklung. Fällt der Preisauftrieb niedriger aus als erwartet, stehen die Chancen für Kursteigerungen an den Aktienmärkten gut.

Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten ist der Dax Börsen-Chart zeigen am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel gestartet. Im frühen Handel legte der Dax um 0,6 Prozent zu und klettert auf 12.300 Punkte. Am Dienstag hatte der Dax noch 0,7 Prozent niedriger bei 12.196 Punkten geschlossen.

Experten erwarten, dass die Verbraucherpreise in der weltgrößten Volkswirtschaft im Januar um 1,9 Prozent zum Vorjahr zugelegt haben. Damit dürfte der von der Notenbank Fed genau beobachtete Preisauftrieb niedriger als im Dezember ausfallen und Sorgen der Investoren vor aggressiveren Zinserhöhungen in den USA dämpfen. Sollte er allerdings höher ausfallen, schließen Börsianer neue Turbulenzen an den Märkten nicht aus.

Zudem steht in den USA noch die Statistik zu den Einzelhandelsumsätzen auf den Terminkalendern. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der US-Wirtschaft.

Diesseits des Atlantik werden die Daten zum deutschen und europäischen Wirtschaftswachstum veröffentlicht: Die deutsche Wirtschaft hat Ende 2017 wohl etwas an Kraft verloren. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs nach Prognosen von Ökonomen von Oktober bis Dezember um 0,6 Prozent. Im vorangegangenen Quartal hatte es noch zu einem Plus von 0,8 Prozent gereicht.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland zugelegt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 0,2 Prozent und der Nasdaq 0,5 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 0,3 Prozent. In Tokio gab der Nikkei Börsen-Chart zeigen am Mittwoch um 0,4 Prozent auf 21.154 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg dagegen um 0,4 Prozent auf 3196 Punkte.

Euro nur knapp unter 1,24 Dollar

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat am Mittwoch weiter zugelegt. Am Morgen stieg die Gemeinschaftswährung bis auf 1,2392 US-Dollar. Damit kostete sie etwas mehr als am Vorabend und eineinhalb Cent mehr als zu Wochenbeginn. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch auf 1,2333 Dollar festgesetzt.

Seit Wochenbeginn steht der amerikanische Dollar unter Druck, was zu Kursgewinnen vieler anderer Währungen führt. Besonders deutlich steigt derzeit der japanische Yen, der am Mittwoch gegenüber dem Dollar den höchsten Stand seit November 2016 erreichte. Der japanischen Regierung kann die Entwicklung angesichts der starken Exportorientierung ihrer Wirtschaft nicht recht sei. Bislang hat sie sich aber noch nicht größer zu der Yen-Stärke geäußert.

Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch im frühen Handel zunächst so gut wie nicht bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im April kostete am Morgen 62,80 US-Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März fiel dagegen um drei Cent auf 59,16 Dollar.

Nach starken Preisrückgängen in der Vorwoche haben sich die Rohölpreise in dieser Woche stabilisiert. Fachleute nennen als Grund auch die bessere Börsenstimmung. In der Woche zuvor hatten die starken Kursverluste an den internationalen Aktienmärkten auch die Preise am Rohölmarkt gedrückt.

Asien setzt Erholung fort, starker Yen bremst Nikkei in Japan

Asiens Börsen haben sich am Mittwoch wegen der guten Vorgaben aus den USA überwiegend positiv entwickelt und damit etwas von ihrem jüngsten Kursrutsch erholt. Auch die Wall Street hatte am Vortag mit positiven Vorzeichen geschlossen. Nach anfänglichen Verlusten hatten die Aktien dort am Ende leichte Gewinne verbucht.

Der japanische Markt musste am Mittwoch jedoch angesichts eines steigenden Yen, der die exportierenden Unternehmen belastet, Verluste hinnehmen. Der japanische Index Nikkei Börsen-Chart zeigen verlor 0,43 Prozent auf 21 154 Punkte.

Hang Seng in China legt vor Neujahrsfest deutlich zu

Weiter aufwärts ging es vor allem in China samt Hongkong. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten aus Festland-China gewann bis zum Börsenschluss 0,80 Prozent auf 3966,96 Punkte. Der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg im späteren Handel um rund 1,8 Prozent auf 30 376,08 Punkte.

Zum Ende der Woche sind viele Börsen in Asien geschlossen: China, Hongkong, Taiwan, Singapur, Malaysia und Indonesien begehen ihre Neujahrsfeiern für das Jahr des Hundes. Auf dem chinesischen Festland sind die Märkte von Donnerstag bis Mittwoch kommender Woche geschlossen.

