Börse VW und Deutsche Bank ziehen Dax ins Plus

In ihrer letzten Sitzung hat Notenbank-Chefin Janet Yellen die US-Zinsen wie erwartet unverändert gelassen. Die Wall Street reagierte mit einem leichten Plus, der Nikkei-Index legte sogar um 1,7 Prozent zu. Der deutsche Leitindex folgt den Vorgaben und verzeichnet ebenfalls Gewinne. Besonders gefragt sind die Aktien von ProSiebenSat.1.

Der Dax Börsen-Chart zeigen ist am Donnerstag dank Rückenwinds von den Übersee-Börsen mit moderaten Gewinnen in den Handel gestartet. Im frühen Handel legte der deutsche Leitindex um 0,3 Prozent auf 13.227 Punkte zu. Damit könnte er nach den jüngsten Verlusten einen erneuten Erholungsversuch wagen. Zu den größten Gewinnern gehörte die Aktie von Volkswagen Vz. Börsen-Chart zeigen und von der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen, die jeweils rund 2 Prozent zulegten.

Am Mittwoch hatte das Börsenbarometer nach zwischenzeitlichen Gewinnen zwar knapp im Minus geschlossen, für den Januar aber ein Plus von gut 2 Prozent verbucht.

Freundlich präsentierten sich am Donnerstag auch die anderen deutschen Aktienindizes: Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Unternehmen rückte um 0,18 Prozent auf 26.872,52 Punkte vor und der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen gewann 0,50 Prozent auf 2662,27 Zähler. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen stand ein Kursplus von 0,38 Prozent auf 3623,01 Punkte zu Buche.

Die US-Notenbank hält zum Ende der Ära von Fed-Chefin Janet Yellen die Zinsen konstant und die Tür für eine Zinserhöhung im März weit offen. Die US-Börsen hatten sich nach zwei schwachen Tagen am Mittwoch wieder berappelt und mit bescheidenen Gewinnen geschlossen. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen stieg um 0,3 Prozent auf 26.149 Punkte.Beim Tokioter Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen stand am Donnerstagmorgen sogar ein dickes Plus von 1,7 Prozent zu Buche.

Daimler mit Rekordgewinn - doch 2018 wird schwieriger

Daimler Börsen-Chart zeigen traut sich nach dem Gewinnsprung im vergangenen Jahr wegen der steigenden Investitionen 2018 kein neues Ergebnisplus zu - die Aktien verloren zuletzt rund 1 Prozent und waren damit schwächster Dax-Wert.

Auf der Konjunkturseite stehen die detaillierten Einkaufsmanagerindizes für die deutsche Industrie und für die Euro-Zone im Januar im Terminkalender. Am Nachmittag folgen aus den USA der Wochenbericht vom US-Arbeitsmarkt sowie unter anderem der ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie. Beide könnten Hinweise auf die am Freitag erwarteten offiziellen Jobdaten geben.

Euro kaum verändert

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Donnerstag nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2417 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,2457 Dollar festgesetzt.

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend ihre Geldpolitik nicht verändert und den Leitzins wie erwartet in der Spanne von 1,25 Prozent bis 1,50 Prozent belassen. In der Stellungnahme der Fed im Anschluss an die Zinsentscheidung hatte es im Vergleich zur vorangegangenen Mitteilung kaum Veränderungen gegeben. Die amerikanische Zentralbank will demnach die Zinsen weiterhin nur langsam erhöhen.

Ölpreise steigen

Die Ölpreise haben am Donnerstag etwas zugelegt. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im März kostete im frühen Handel 69,02 US-Dollar. Das waren 13 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 10 Cent auf 64,83 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern hat der jüngste Höhenflug der Ölpreise, der in der vergangenen Woche zu neuen Drei-Jahreshochs geführt hatte, seine Dynamik ein wenig verloren. Trotz der leichten Zugewinne im frühen Handel sind die Notierungen für Brent-Öl und für US-Öl seit Beginn der Woche gesunken.

Jüngste Daten zu den Ölreserven in den USA sprechen eher für weiter sinkende Ölpreise. In der vergangenen Woche waren die Rohölbestände in der größten Volkswirtschaft der Welt stärker gestiegen als von Experten erwartet. Sie legten laut Daten des US-Energieministeriums vom Vortag um 6,8 Millionen Barrel auf 418,4 Millionen Barrel zu. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg um 0,3 Millionen Barrel erwartet. Außerdem war die amerikanische Fördermenge auf einen neuen Rekordstand von 9,91 Millionen Barrel pro Tag gestiegen.

mg/dpa-afx/rtr