Börse im Aufwärtstrend Dax rutscht ins Minus, VW an Dax-Spitze

VW-Werk: US-Bank vollzieht 180-Grad-Wende und verdoppelt das Kursziel für die Aktie

Der Dax rutscht ins Minus. Trotz der Rekordjagd in den USA nehmen Anleger erst einmal Gewinne mit. Im Blick bleibt der starke Euro.

Der Dax Börsen-Chart zeigen ist am Montag nach einem zunächst festeren Wochenstart ins Minus gerutscht. Zuletzt notierte der Index 0,4 Prozent schwächer und brach damit seinen Erholungsversuch vom Freitag wieder ab.

Noch am vergangenen Dienstag hatte der Dax Börsen-Chart zeigen bei 13.596 Punkten ein Rekordhoch markiert, anschließend aber zwei Tage in Folge klar nachgegeben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen verzeichnete am Montagmorgen ebenfalls moderate Gewinne. In den USA hatten die wichtigsten Aktienindizes am Freitag ihren Rekordlauf fortgesetzt. Zu Wochenbeginn zeichnet sich eine Fortsetzung dieser Entwicklung ab.

Volkswagen an Dax-Spitze - US-Investmentbank verdoppelt Kursziel

Die Aktie von Volkswagen Börsen-Chart zeigen war trotz des Skandals über Tierversuche bei Diesel-Abgastests mit einem Plus von 1,3 Prozent der stärkste Wert im Dax. Der Grund für den Kursanstieg: Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Volkswagen von "Underperform" auf "Buy" gleich um mehrere Stufen hochgestuft und das Kursziel auf 205 Euro beinahe verdoppelt. Trotz der imposanten Kursrally im vierten Quartal hänge die Aktie dem europäischen Branchenindex noch deutlich hinterher, schrieb Analyst Fraser Hill in einer am Montag vorliegenden Studie.

Einige Anleger nehmen die Merrill-Studie als Vorlage zum Kauf. Andere sehen die Analyse der US-Bank als Beispiel, wie stark und erratisch die Bewertungen von Unternehmen auch bei den so genannten Expertenstudien schwanken - je nach Großwetterlage an den Börsen. In dem Bemühen, die 180-Grad-Wende bei der Einschätzung von VW zu rechtfertigen, bemühte Merrill Lynch den so genannten Konglomeratsabschlag: Nachdem nun Aufspaltungsstrategien in der Branche immer mehr zum Thema würden - Daimler bereitet zum Beispiel Teilbörsengänge vor - erwäge man auch bei VW nun einen Teil-Börsengang der Lkw-Sparte, so Hill. Auf Basis seiner eigenen Berechnungen könnte die Volkswagen Börsen-Chart zeigen -Vorzugsaktie bei separaten Börsennotierungen des LKW-Geschäfts sowie der Premium- und Volumenmarken bis zu 250 Euro wert sein, so Hill.

Euro tritt auf der Stelle bei 1,242 US-Dollar

Derweil trat der Euro Börsen-Chart zeigen mehr oder weniger auf der Stelle: Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,2422 US-Dollar, womit sich die jüngst kurzzeitig überwundene Marke von 1,25 Dollar erst einmal als zu hohe Hürde erwies. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,2436 Dollar festgesetzt. Ein steigender Eurokurs macht deutschen Exportunternehmen tendenziell das Leben schwer, da er ihre Produkte für Käufer außerhalb des Währungsraums verteuert.

Siemens und Deutsche Bank planen jeweils Teil-Börsengänge

Mit Siemens Börsen-Chart zeigen und der Deutschen Bank planen Kreisen zufolge gleich zwei Dax-Konzerne den baldigen Börsengang von Unternehmensteilen. Die Medizintechnik-Sparte des Industriekonzerns solle unter den Namen Siemens Healthineers vor Ostern den Sprung aufs Parkett wagen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Auf der Handelsplattform Tradegate legten Siemens-Papiere zuletzt 1,5 Prozent zu.

Ebenfalls vor Ostern plane die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen die Erstnotiz ihrer Vermögensverwaltung, schrieb die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS). Erwartet wird, dass die Deutsche Bank ein Viertel ihrer Anteile an die Börse bringt. Das soll zum einen geschätzte knapp zweieinhalb Milliarden Euro in die Kasse der Bank spülen, zum anderen der Vermögensverwaltung mehr Freiheiten bei der Gewinnung neuer Kunden eröffnen. Die Aktien des größten deutschen Geldhauses reagierten mit einem moderaten vorbörslichen Plus recht verhalten auf die Meldung.

UBS sorgt für Gewinnmitnahmen bei Commerzbank

Eine Verkaufsempfehlung der schweizerischen Bank UBS hat am Montagmorgen die Aktien der Commerzbank Börsen-Chart zeigen belastet. Sie fielen am Montag im frühen Handel um 1,37 Prozent auf 13,518 Euro. Der Dax -Konzern werde zwar von höheren Zinsen profitieren und es gebe Fortschritte auf der Ertrags- und Kostenseite, doch sei das bereits mehr als ausreichend in den Aktienkurs eingepreist, begründete Analyst Daniele Brupbacher seine Abstufung von "Neutral" auf "Sell". Vor dem Wochenende hatten die Commerzbank-Papiere bei 13,82 Euro den höchsten Stand seit April 2014 erreicht. Auf Sicht von zwölf Monaten legen sie mit einem Plus vom knapp 66 Prozent auf Platz zwei des Dax Börsen-Chart zeigen .

Zum Start in die neue Börsenwoche stehen kaum Termine auf der Agenda. Im Tagesverlauf veröffentlichen die USA aktuelle Konjunkturdaten zu den persönlichen Einkommen und den Konsumausgaben im Dezember. Bilanzzahlen von Unternehmen werden keine erwartet.

Nikkei kaum verändert, MSCI Asia mit zwölftem Gewinntag in Folge

In Tokio blieb der Nikkei-Index am Montag fast unverändert bei 23.629,34 Punkten. Der chinesische Shanghai Composite fiel nach seinem Zweijahreshoch am Freitag um 0,9 Prozent auf 3525 Punkte - hier machten Anleger Kasse. Der marktbreite MSCI Asia Pacific (außer Japan) stieg dagegen um 0,3 Prozent: Es ist der zwölfte Handelstag mit Gewinnen in Folge, der Index hat seit Jahresbeginn 8 Prozent gewonnen.

Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 schließen jeweils auf Rekordhoch

Die Wall Street hat am Freitag im Sog starker Tech- und Biotech-Werte neue Höhen erklommen. Überzeugende Geschäftszahlen des Chipkonzerns Intel Börsen-Chart zeigen beruhigten die Anleger, die sich jüngst über eine drohende Trendwende in der zuletzt so erfolgreichen Technologiebranche gesorgt hatten.

Die Aktien von Intel Börsen-Chart zeigen führten denn auch den Dow Jones Industrial Börsen-Chart zeigen mit einem Plus von 10,55 Prozent an. Es ist das höchste Niveau seit 17 Jahren Der US-Leitindex selbst schloss mit plus 0,85 Prozent auf 26 616 Punkte auf einem Rekordhoch. Auf Wochensicht summierte sich der Gewinn im Dow Jones auf mehr als 2 Prozent.

Für den breit gefassten S&P 500 ging es am Freitag um 1,18 Prozent auf 2872,87 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq Stock Market Börsen-Chart zeigen stieg um 1,5 Prozent auf 7022,97 Zähler. Für beide Indizes bedeutete das ebenfalls Rekorde.

Die Blicke der Anleger richteten sich auch auf einen Auftritt des US-Präsidenten beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Donald Trump hatte die weltweiten Unternehmen zum Investieren in den USA eingeladen und eine Rückkehr seines Landes zum Transpazifischen Handelsabkommen TPP nicht ausgeschlossen. Das Motto "America first" bedeute nicht "Amercia alone", betonte Trump. Seine Rede, die sich überwiegend auf Eigenlob beschränkte, enttäuschte nicht nur die Teilnehmer des IWF.

Ein etwas langsamer als gedachtes Wachstum der US-Wirtschaft im vierten Quartal 2017 beunruhigte die Anleger nicht. Immerhin hatte das Bruttoinlandsprodukt um auf das Jahr hochgerechnet 2,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal zugelegt.

Schwacher Dollar: US-Finanzminister Steve Mnuchin rudert zurück

US-Finanzminister Steven Mnuchin betonte indes in Davos, ein starker Dollar liege im Interesse der USA. Er habe nicht versucht, die Währung mit seinen vorherigen Äußerungen zu bewegen. Mnuchin hatte zuvor mit seinem Kommentar, die Dollar-Schwäche sei erwünscht, die US-Währung unter Druck gesetzt. Trumps protektionistische Haltung nährte zudem zuletzt die Furcht der Anleger vor einem Handelskrieg.

Trotz des Hin und Her, das Mnuchin und Trump inszenieren: Experten halten einen weiteren Anstieg des Euro Börsen-Chart zeigen in Richtung 1,28 Dollar für möglich. Die Gemeinschaftswährung war am Donnerstag zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren über 1,25 Dollar gestiegen und notierte am Freitagabend bei 1,2422 Dollar. Ein starker Euro belastet die hiesigen Aktienmärkte, da sich dann Waren von exportorientierten Firmen im Welthandel verteuern und ihre Wettbewerbschancen sinken.

Weitere Zinserhöhungen der Fed wahrscheinlich

Besser als erwartet fielen die Bestellungen für langlebige Güter in den USA aus. Sie wuchsen im Dezember um 2,9 Prozent zum Vormonat. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich 0,8 Prozent erwartet. Hingegen hat die US-Wirtschaft insgesamt ihr Wachstumstempo vor dem Jahreswechsel verringert. Zwischen Oktober und Dezember 2017 stieg das Bruttoinlandsprodukt nur noch mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2,6 Prozent. Aufs Gesamtjahr gerechnet wuchs die Wirtschaft stärker als 2016. "Damit dürfte die Federal Reserve unter Zugzwang bleiben und bereits im März eine weitere Leitzinsanhebung vornehmen."