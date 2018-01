Börse Dax bleibt im Bann des starken Euro

Der Dax pendelt weiter um die Marke von 13.300 Punkten. Die Erholung des Dollar war nur von kurzer Dauer: Am Freitag Morgen klettert der Euro wieder in Richtung 1,25 US-Dollar.

Der Dax Börsen-Chart zeigen ist belastet vom starken Euro am Freitag erneut mit Verlusten in den Handel gestartet. Im frühen Handel rutschte der deutsche Leitindex um weitere 0,4 Prozent auf 12.245 Punkte ab. Am Donnerstag hatte er wegen der erneuten Aufwertung des Euro Börsen-Chart zeigen bereits rund 0,8 Prozent auf 13.298 Punkte verloren. Anschließend griffen jedoch erste Käufer wieder zu, der Dax drehte um 0,2 Prozent ins Plus und lugte wieder über die Marke von 13.300 Zählern.

Die Stabilisierung des Dollar war nur von kurzer Dauer. Am Donnerstag war der Euro Börsen-Chart zeigen zeitweise über die Marke von 1,25 US-Dollar und damit auf ein Dreijahreshoch gestiegen. Am Donnerstag Abend setzte der US-Dollar jedoch zur Erholung an, nachdem US-Präsident Donald Trump in einem TV-Interview seinem Finanzminister Steve Mnuchin widersprochen und gesagt hatte, er wolle einen starken Dollar sehen. Anleger, die auf einen weiteren Verfall des Dollar gesetzt hatten, nahmen daraufhin Gewinne mit, und der Euro fiel wieder auf die Marke von 1,24 US-Dollar zurück.

Doch diese Zwischenerholung ist rasch verpufft. Am Freitag Morgen legte der Euro wieder deutlich zu und notierte zuletzt wieder bei 1,248 US-Dollar.

Ihre Aufmerksamkeit richten Anleger nun unter anderem auf die Auftragseingänge langlebiger US-Güter. Darüber hinaus legen zahlreiche US-Konzerne wie der Putzmittel- und Zahnpasta-Anbieter Colgate-Palmolive Geschäftszahlen vor.

Trumps Auftritt in Davos

Mit Spannung warten Börsianer auch auf den Auftritt Donald Trumps beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Sie fragen sich, ob der US-Präsident nach den Strafzöllen auf einige Importgüter weitere protektionistische Maßnahmen ankündigt.

Wall Street gibt Teil ihrer Gewinne ab

An der Wall Street gaben die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa einen Teil ihrer Gewinne ab. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen beendete die Sitzung 0,5 Prozent höher bei 26.392 Punkten, während der Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen 0,1 Prozent verlor. Der S&P 500 stieg um 0,1 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei Börsen-Chart zeigen am Freitag um 0,2 Prozent auf 23.632 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,5 Prozent auf 3565 Punkte - es ist der zehnte Handelstag in Folge mit Gewinnen.

Euro notiert knapp unter 1,25 US-Dollar

Trotz der jüngsten Erholung des Dollar: Die jüngste Aufwertung des Euro machtEuropas Währungshütern Sorge. "Die derzeitige Wechselkursvolatilität stellt eine Unsicherheitsquelle dar, die eine genaue Beobachtung erfordert", sagte der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, am Donnerstag. Der Euro Börsen-Chart zeigen rückte am Nachmittag über die Marke von 1,25 US-Dollar vor und erreichte zeitweise das höchsten Niveau seit 3 Jahren.

Die EZB hatte den Leitzins im Euroraum auf dem Rekordtief von null Prozent belassen. Die Notenbank gab zunächst auch keinen Hinweis auf eine Straffung ihrer ultralockeren Geldpolitik. Wie die EZB weiter mitteilte, wird sie ihr auf 2,3 Billionen angewachsenes Wertpapierkaufprogramm noch bis mindestens September fortsetzen.

mit Reuters und dpa