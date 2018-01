Börse Euro-Höhenflug bremst den Dax

In der neuen Woche lassen Anleger am deutschen Aktienmarkt weiter Vorsicht walten. Der starke Euro und der Feiertag an der Wall Street sorgen für Zurückhaltung. Der Dax gibt nach.

Der Dax Börsen-Chart zeigen ist am Montag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet und notierte zuletzt nur knapp über der Marke von 13.200 Punkten. Auch MDax Börsen-Chart zeigen und EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen tendierten kaum verändert.

Angesichts des weiterhin starken Euro wird mit Zurückhaltung an den europäischen Aktienmärkten gerechnet. Außerdem bleiben in den USA die Aktienmärkte zum Wochenstart feiertagsbedingt geschlossen, was sich europaweit gewöhnlich in geringen Handelsumsätzen niederschlägt.

Die Wall Street notiert unterdessen auf Rekordhoch. Am Freitag hatte eine gut angelaufene Berichtssaison den Wall-Street-Index Dow Jones Börsen-Chart zeigen erstmals über die Marke von 25 800 Punkten getrieben.

Euro erstmals seit drei Jahren bei 1,22 US-Dollar

Allerdings bremst den Dax Börsen-Chart zeigen ein stärkerer Euro. Die Gemeinschaftswährung der Eurozone legte über Nacht im asiatischen Handel weiter zu und hält sich mit gut über 1,22 Dollar pro Euro derzeit auf dem höchsten Stand seit drei Jahren.

Unter den Einzelwerten stehen die Anteile von Thyssenkrupp Börsen-Chart zeigen im Blick, die im frühen Handel um 0,75 Prozent stiegen. Der schwedische Finanzinvestor Cevian erhöhte vor der Hauptversammlung den Druck. "Es muss der Anspruch eines Vorstandes sein, seine selbst gesetzten Ziele zu erreichen. Thyssenkrupp entwickelt sich aber noch nicht so, wie wir uns das vorstellen", sagte der Chef von Cevian, Lars Förberg, der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" und fordert Änderungen der Unternehmensstruktur.

VW nach Absatzrekord knapp im Plus

Mit einer Erholung des lange schwierigen US-Geschäfts und einem weltweiten Absatzrekord im Rücken setzt Volkswagen2018 auf weitere Fortschritte in den Vereinigten Staaten. Dazu beitragen sollen neue Modelle und Milliarden-Investitionen in Nordamerika. VW profitierte vor allem vom starken Geschäft in China - dort seien 3,18 Millionen Autos ausgeliefert worden (plus 5,9 Prozent). Schlechter lief es in Deutschland, wo die Dieselkrise den Absatz im vergangenen Jahr belastet hatte. VW legten vorbörslich um 0,61 Prozent zu.

Metro schwächer als erwartet

Die Erlöse des Handelskonzerns Metro Börsen-Chart zeigen stiegen im wichtigen Weihnachtsquartal nur leicht und verfehlte die Erwartungen von Analysten. Ein besseres Abschneiden wurde unter anderem durch negative Währungseffekte verhindert. Vorbörslich büßten die Metro-Papiere 0,56 Prozent ein.

Dax am Scheideweg

Sollten die Unternehmen mit ihren Geschäftszahlen zu Beginn der Quartalssaison enttäuschen, könnten auch für den Dax Börsen-Chart zeigen die Zeichen auf weitere Konsolidierung stehen, sagten Analysten. Das bisherige Rekordhoch bei 13 525 Punkten von Anfang November 2017 dürfte dann erst einmal kein Thema mehr sein.

Nach seiner starken ersten Handelswoche des Jahres hatte der Dax Börsen-Chart zeigen zuletzt merklich an Schwung verloren. Die Hauptschuld trägt der deutlich gestiegene Eurokurs. Für die exportorientierten deutschen Unternehmen ist dies schlecht, weil die Nachfrage nach ihren Waren im Ausland dadurch gedämpft werden kann. Wertet die Gemeinschaftswährung weiter auf, könnten somit weitere Kursverluste drohen.

Asiens Börsen auf Rekordhoch, Wall Street am Montag geschlossen

Die Kursrekorde an der Wall Street haben zum Wochenauftakt die Börsen in Asien beflügelt. In Tokio gewann der Standardwerte-Index Nikkei Börsen-Chart zeigen 0,3 Prozent auf 23.731 Punkte. Der breiter aufgestellte Topix stieg 0,5 Prozent auf 1884 Zähler. Der MSCI-Index für Asien/Pazifik unter Ausschluss Japans legte 0,6 Prozent zu.

In den USA hatten Quartalsbilanzen von Finanzkonzernen und starke Einzelhandelsdaten für weitere Rekorde an den Aktienmärkten gesorgt. Für Montag sind von dort allerdings kaum Impulse zu erwarten, da die Märkte wegen eines Feiertags geschlossen sind.

In Japan gehörten die Aktien von Softbank Börsen-Chart zeigen mit einem Plus von in der Spitze sechs Prozent zu den größten Gewinnern. Einem Zeitungsbericht zufolge will der Konzern die Mobilfunktochter an die Börse bringen.

Euro bei 1,22 US-Dollar

Auf dem Devisenmarkt stieg der Euro auf 1,22 Dollar. Der Auftrieb wurde durch Spekulationen auf einen nahenden geldpolitischen Schwenk der Europäischen Zentralbank ausgelöst und hielt am Montag an. Zusätzlich half, dass Union und SPD sich darauf verständigten, Koalitionsverhandlungen aufnehmen zu wollen.

Der Dollar blieb unter Druck. Der Greenback kostete im Vergleich zur japanischen Währung 110,75 Yen. Der Schweizer Franken wurde im Vergleich zum Dollar mit 0,9669 und zum Euro mit 1,1795 bewertet.

Wall Street weiter auf Rekordjagd

In den USA hatten dagegen zuletzt der Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen Jones Industrial und der breit gefasste S&P 500 weitere Bestmarken aufgestellt. Analyst Markus Reinwand von der Helaba erinnerte daran, dass die ersten fünf Handelstage an der Wall Street mit einem Plus geendet hatten.

"Da dem Jahresauftakt eine gewisse Indikatorfunktion für das Gesamtjahr zugeschrieben wird, ist dies Wasser auf die Mühlen jener, die den Aufwärtstrend fortschreiben. Verlassen sollte man sich darauf aber nicht", so der Experte.

Laut Reinwand ist im Dax Börsen-Chart zeigen das Chance-Risiko-Verhältnis derzeit ausgesprochen ungünstig. Und die Experten vom Börsenstatistik-Magazin Index Radar hoben hervor, dass die Dax-Entwicklung aus charttechnischer Sicht kurzfristig eindeutig nach unten zeige.

Goldman Sachs und Citigroup mit Zahlen ab Dienstag

Besonders im Fokus stehen aber die Berichte amerikanischer Banken - mit der Citigroup am Dienstag sowie Goldman Sachs und Bank of America am Mittwoch. Am Donnerstag berichten Morgan Stanley sowie der Kreditkartenanbieter American Express . Am Markt wird allgemein damit gerechnet, dass den Banken die Belastungen im Zuge der US-Steuerreform das Schlussquartal verhagelt haben.

JPMorgan hatte bereits am Freitag (12. Januar) Zahlen vorgelegt. Das Ergebnis war im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 37 Prozent abgerutscht. Ohne die Belastung durch die Steuerreform wäre der Gewinn laut der größten US-Bank praktisch stabil geblieben. Bankchef Jamie Dimon lobte die Steuerreform aber ausdrücklich - sie würde die US-Wirtschaft wettbewerbsfähiger machen und damit allen Amerikanern zugute kommen.

Für die Autoindustrie steht mit der "Detroit Motor Show" das erste wichtige Ereignis des Jahres auf der Agenda. Sie lockt Hersteller aus aller Welt an. Die Ausstellung öffnet am Montag zunächst für die Presse und Händler, vom 19. bis zum 28. Januar dann auch für Privatbesucher. Im Laufe der Zeit hat die Automesse allerdings verstärkt Konkurrenz bekommen. So läuft bereits in dieser Woche in Las Vegas die Technik-Schau CES, wo ebenfalls Autobauer auftreten - Schwerpunkte dort sind selbstfahrende und elektrische Fahrzeuge sowie Vernetzung.

Am Dienstag endet zudem die Übernahmefrist für die Aktien des Kraftwerkbetreibers Uniper . Der Energiekonzern Eon hatte jüngst endgültig beschlossen, für knapp 3,8 Milliarden Euro seine Beteiligung von rund 47 Prozent an Uniper dem finnischen Versorger Fortum anzubieten. Fortum zahlt Eon 22 Euro je Aktie und hat dieses Angebot auch allen anderen Aktionären gemacht.

Unter den Konjunkturdaten der neuen Woche dürfte insbesondere die US-Industrieproduktion für Dezember interessieren. Die US-Wirtschaft wachse weiter sehr ordentlich, und dies liege vor allem an der Industrie, so die Ökonomen der Commerzbank. Die anstehenden Produktionszahlen dürften dies erneut zeigen.

Dax Realtime: Sehen Sie Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit

Bitcoin fällt unter 14.000 US-Dollar-Marke

Die Kryptowährung Bitcoin/Dollar Börsen-Chart zeigen gab zuletzt wieder nach. Am Dienstag hatte die Digitalwährung nach ihrem jüngsten Kursrutsch wieder die Marke von 15.000 US-Dollar zurückerobert, rutschte nun aber unter die 14.000 Dollar Marke.

Chinas politische Führung hat laut einem Medienbericht Bitcoin Börsen-Chart zeigen -Schürfern die Beendigung ihrer Tätigkeit angeordnet. Es gehe um Kapazitäten, die für einen hohen Anteil des weltweiten Bitcoin-Angebots stehen, berichtete die US-Zeitung "Wall Street Journal" am Mittwoch auf ihrer Internetseite mit Bezug auf mit der Sache vertraute Personen. Eine Task Force unter Federführung der Notenbank habe vergangene Woche die lokalen Behörden angewiesen, die Schließungen zu koordinieren. Der Ausstieg soll demnach "geordnet" und ohne eine festgelegte Deadline stattfinden. Die Notenbank habe auf Anfrage nicht reagiert.

Ein Vertreter einer lokalen Regulierungsbehörde in der westlichen Region Xinjiang hat laut dem Bericht am Mittwoch bestätigt, dass seine Behörde die Anordnung erhalten habe und befolgen werde. Für den Bitcoin Börsen-Chart zeigen bedeutet das Vorgehen Chinas einen schweren Schlag, der allerdings nicht ganz überraschend kommt. Bereits vergangene Woche hatten Medien über ein entsprechendes Vorhaben berichtet. Dabei war von einer möglichen Beschränkung des Stromverbrauchs die Rede.

Das krisengeschüttelte Venezuela treibt derweil die Pläne für eine eigene Digitalwährung zur Linderung seiner Finanznot voran. Die Kryptodevise mit dem Namen "Petro" solle in den nächsten Tagen ausgegeben werden, kündigte der linke Präsident Nicolas Maduro am Freitag an. Dabei gehe es um 100 Millionen "Petro" und damit ein Volumen von rund 5,9 Milliarden Dollar.