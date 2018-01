Börse Euro bremst Dax - Anleger rechnen mit EZB-Zinsschritt 2018

Der Dax startet einen Erholungsversuch, da die US-Börsen ihre Rekordjagd fortsetzen. Für Gegenwind am europäischen Aktienmarkt sorgt jedoch der kräftig steigende Euro.

Die Fortsetzung der Rekordjagd an der Wall Street hat am Freitag den Dax Börsen-Chart zeigen ein wenig Auftrieb geben. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 13.241 Punkte. Einen stärkeren Anstieg verhinderte jedoch der Höhenflug des Euro, der über die Marke von 1,21 US-Dollar kletterte.

Am Geldmarkt haben die Spekulationen auf eine Zinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB) im laufenden Jahr 2018 zugenommen. Inzwischen wird dort die Wahrscheinlichkeit auf 70 Prozent taxiert, dass die EZB ihre Strafzinsen für Geschäftsbanken im Verlauf von 2018 etwas abmildert. Diese Erwartung hängt vor allem mit dem am Donnerstag veröffentlichten Protokoll der Notenbank zur Dezember-Zinssitzung zusammen. Darin wird angedeutet, dass die EZB möglicherweise schon früh in diesem Jahr ihren geldpolitischen Ausblick überprüfen könnte. Die Zentralbank hatte letztmalig im Jahr 2011 einen ihrer Schlüsselsätze erhöht.

Aus den Terminkontrakten am Geldmarkt geht aktuell hervor, dass Anleger die Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung des EZB-Einlagensatzes von minus 0,4 Prozent auf minus 0,3 Prozent bis Dezember nun auf 70 Prozent taxieren.

Euro auf Dreijahreshoch - Dämpfer für den Dax

Für einen Dämpfer an den europäischen Aktienmärkten sorgte jedoch weiterhin der starke Euro Börsen-Chart zeigen, der am Freitag über die Marke von 1,21 US-Dollar und damit auf ein Dreijahreshoch zum Dollar kletterte. Dies dämpft die Exportchancen europäischer Unternehmen.

Am Donnerstag hatten Signale der Europäischen Zentralbank die Erwartungen an einen Ausstieg aus ihrer sehr lockeren Geldpolitik verstärkt. Der Euro hatte daraufhin zugelegt, der Aktienmarkt war unter Druck geraten.

Durchbruch bei Sondierungsgesprächen zwischen SPD und Union

Der Durchbruch bei den Sondierungsgesprächen für eine große Koalition in Berlin bewegte die Aktienkurse dagegen zunächst nicht. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitagmorgen in Berlin aus Teilnehmerkreisen erfuhr, haben sich CDU, CSU und SPD darauf geeinigt, ihren Parteien die Aufnahme von offiziellen Koalitionsverhandlungen zu empfehlen.

Puma bricht ein - Kering steigt aus

Für Aufsehen sorgten die Aktien von Puma Börsen-Chart zeigen . Sie stürzten um 14 Prozent ab, weil der französische Luxusmarken-Konzern Kering seine Mehrheitsbeteiligung an dem Sportartikelhersteller abgeben will. Händler führten den Kurssturz unter anderem darauf zurück, dass dadurch die Fantasie auf ein Übernahmeangebot für Puma zunichte gemacht worden seien. Mittelfristig sei aber positiv, dass Puma nun Chancen habe, in den Nebenwerteindex MDax Börsen-Chart zeigen aufzusteigen.

US-Banken im Blick

An der Wall Street als Schrittmacher der weltweiten Aktienmärkte dürfte sich das Interesse verstärkt auf die Quartalsberichte der Unternehmen richten. Am heutigen Freitag setzen mit den beiden Großbanken JPMorgan und Wells Fargo Börsen-Chart zeigen sowie dem weltgrößten Vermögensverwalter Blackrock drei Finanzschwergewichte die Akzente. "Ab heute wird sich zeigen, ob die Unternehmensgewinne mit den Kursgewinnen am Aktienmarkt Schritt halten können", schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Sollte das nicht der Fall sein, droht auch an der Wall Street eine Korrektur.

Für Bewegung könnten ferner die Verbraucherpreise und die Umsätze im Einzelhandel in den USA im Dezember sorgen. Die Verbraucherpreise sind eine wichtige Größe für die Geldpolitik der Notenbank Fed. Der Einzelhandelsumsatz gilt als Indikator für die konjunkturell außerordentlich wichtige Binnennachfrage.

Wall Street: US-Indizes setzen Rekordjagd fort

An der Wall Street setzten die US-Indizes dagegen ihre Rekordjagd fort. Die Schwäche des Dollar Börsen-Chart zeigen sowie steigende Ölpreise sorgten für Unterstützung. Sowohl Dow Jones Börsen-Chart zeigenals auch Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen erreichten am Freitag neuen Höchststände.

Die Stimmung sei allgemein wieder positiv, sagte Volkswirt Scott Brown vom Finanzdienstleister Raymond James. Dazu trug auch bei, dass am Markt für Staatsanleihen wieder Ruhe einkehrte. Auf der Gewinnerseite standen auch Xerox mit einem Kursplus von 6,2 Prozent. Laut "Wall Street Journal" führt der schwächelnde Druckerhersteller Gespräche mit dem japanischen Kameraanbieter Fujifilm über einen Schulterschluss.

Berichtsaison in USA: Gewinnplus von 10 Prozent erwartet

Investoren warteten auch auf die Quartalsberichte der Firmen. "Analysten blicken der US-Quartalsberichtssaison optimistisch entgegen", sagte Börsenexperte Uwe Streich von der Landesbank Baden-Württemberg. Die zusammengerechneten Gewinne der Firmen im S&P-500-Index dürften im Vergleich zum vierten Quartal 2016 um knapp zehn Prozent steigen. Auch die Steuerreform von Donald Trump dürfte zum Gewinnwachstum im laufenden Jahr beitragen, da sie die Unternehmenssteuern massiv senkt.

Empfehlung stützt Telekom

Bei den Einzelaktien bewegten Kommentare von Analysten die Kurse. So verhalf eine Kaufempfehlung des Bankhauses Lampe der Deutsche-Telekom-Aktie vorbörslich zu einem Plus von 1,2 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss.

Puma gaben indes vorbörslich um 1 Prozent nach. Merrill Lynch stufte die Aktien ab auf "Underperform". Am Vorabend war bekannt geworden, dass der französische Luxuskonzern Kering die Mehrheit am Sportartikelhersteller abgeben und die Anteile unter den eigenen Aktionären verteilen will.

Siltronic gewannen vorbörslich 1,7 Prozent, nachdem die Deutsche Bank die Bewertung der Papiere des Wafer-Herstellers mit "Kaufen" aufgenommen hatte. Eine gestrichene Empfehlung von Carl Zeiss Meditec durch die Berenberg Bank drückte den Kurs des Herstellers von Medizintechnik um 1,2 Prozent nach unten./bek/ag

EZB deutet weitere Schritte in Richtung Zinswende an

Die Euro-Notenbank machte zugleich klar, dass sie dabei Änderungen sehr behutsam vornehmen wird. Der geldpolitische Ausblick - die sogenannte "Forward Guidance" - ist ein wichtiges Instrument der EZB, um Finanzmärkte frühzeitig auf kommende geldpolitische Schritte vorzubereiten.

Der Euro Börsen-Chart zeigenreagierte umgehend und zog bis auf 1,2026 Dollar von zuvor 1,1940 an. "Der Markt interpretiert das so, dass die Notenbank den Wortlaut ihres Statements im Januar ändern könnte", sagte Helaba-Analyst Ulrich Wortlaut. "Der Hinweis zur möglichen Aufstockung oder Verlängerung der Anleihekäufe könnte gestrichen werden." Die nächsten Zinssitzungen der EZB sind am 25. Januar und am 8. März.

"Es wurde nahegelegt, dass sich die Kommunikation des EZB-Rats graduell mit der Zeit ändern sollte, um plötzliche und unerwünschte Entwicklungen bei den Finanzierungsbedingungen zu vermeiden," hieß es im Protokoll. Dabei wollen die Euro-Wächter an ihrer Schrittfolge nicht rütteln, die Zinserhöhungen erst nach Ende der Anleihenkäufe vorsehen. Der Leitzins liegt seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent.

Bislang stehen bei der EZB die billionenschweren Anleihenkäufe im Fokus. Sie hält zudem immer noch an der Klausel fest, dass sie die in Deutschland umstrittenen Käufe wenn erforderlich sogar erneut vergrößern oder verlängern könnte. An den Finanzmärkten wird damit allerdings nicht mehr gerechnet. Einen wichtigen Schritt in Richtung Zinswende hatte die EZB angesichts des sich festigenden Aufschwungs im Euro-Raum bereits gewagt. So werden ab diesem Januar die monatlichen Anleihenkäufe auf 30 Milliarden Euro halbiert. Sie sollen aber noch bis mindestens Ende September 2018 fortgesetzt werden.

Anlass für den deutlich steigenden Euro waren Gerüchte um die Europäische Zentralbank: Innerhalb der EZB nimmt die Diskussion über die nächsten geldpolitischen Schritte hin zur Zinswende Fahrt auf. Schon früh in diesem Jahr könnten sich die Währungshüter mit der Kommunikation ihrer geldpolitischen Ausrichtung und ihres geldpolitischen Ausblicks neu befassen, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Protokoll der Dezember-Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht.

Bitcoin fällt unter 14.000 US-Dollar-Marke

Die Kryptowährung Bitcoin/Dollar Börsen-Chart zeigen gab zuletzt wieder nach. Am Dienstag hatte die Digitalwährung nach ihrem jüngsten Kursrutsch wieder die Marke von 15.000 US-Dollar zurückerobert, rutschte nun aber unter die 14.000 Dollar Marke.

Chinas politische Führung hat laut einem Medienbericht Bitcoin Börsen-Chart zeigen -Schürfern die Beendigung ihrer Tätigkeit angeordnet. Es gehe um Kapazitäten, die für einen hohen Anteil des weltweiten Bitcoin-Angebots stehen, berichtete die US-Zeitung "Wall Street Journal" am Mittwoch auf ihrer Internetseite mit Bezug auf mit der Sache vertraute Personen. Eine Task Force unter Federführung der Notenbank habe vergangene Woche die lokalen Behörden angewiesen, die Schließungen zu koordinieren. Der Ausstieg soll demnach "geordnet" und ohne eine festgelegte Deadline stattfinden. Die Notenbank habe auf Anfrage nicht reagiert.

Ein Vertreter einer lokalen Regulierungsbehörde in der westlichen Region Xinjiang hat laut dem Bericht am Mittwoch bestätigt, dass seine Behörde die Anordnung erhalten habe und befolgen werde. Für den Bitcoin Börsen-Chart zeigen bedeutet das Vorgehen Chinas einen schweren Schlag, der allerdings nicht ganz überraschend kommt. Bereits vergangene Woche hatten Medien über ein entsprechendes Vorhaben berichtet. Dabei war von einer möglichen Beschränkung des Stromverbrauchs die Rede.

Das krisengeschüttelte Venezuela treibt derweil die Pläne für eine eigene Digitalwährung zur Linderung seiner Finanznot voran. Die Kryptodevise mit dem Namen "Petro" solle in den nächsten Tagen ausgegeben werden, kündigte der linke Präsident Nicolas Maduro am Freitag an. Dabei gehe es um 100 Millionen "Petro" und damit ein Volumen von rund 5,9 Milliarden Dollar.