Börse Dax fängt sich - Beruhigung am Anleihemarkt

Nach dem Rücksetzer vom Vortag dürfte der Dax am Donnerstag einen Erholungsversuch starten. Auch am Anleihemarkt kehrt eine Beruhigung ein.

Nach dem Rücksetzer vom Vortag scheint sich der Dax Börsen-Chart zeigen am Donnerstag wieder zu fangen. Der Leitindex pendelte bis Donnerstag Mittag um den Vortagesschluss. Auch der MDax Börsen-Chart zeigen notierte kaum verändert.

"Vorstellbar ist, dass sich die Marktteilnehmer im Vorfeld der allmählich an Fahrt aufnehmenden US-Quartalsberichtssaison zunächst bedeckt halten", schrieb Christian Schmidt von der Helaba in einem Marktkommentar.

Zur Wochenmitte hatte ein recht deutlicher Anstieg der Renditen am Anleihemarkt der Rally der Aktienbörsen den Wind aus den Segeln genommen. Bei höheren Anleiherenditen können Aktien im Vergleich an Attraktivität einbüßen, zumal viele Investoren nach der jahrelangen Kursrally ohnehin etwas besorgt auf die Bewertungen schauen. Zuletzt beruhigte sich die Situation am Anleihemarkt aber ein Stück weit: Die Renditen kamen zurück. So dementierten chinesische Offizielle einen Pressebericht, demzufolge China grundsätzlich über eine Verringerung seiner Käufe von US-Staatsanleihen nachdenke.

Leichte Verluste in Asien

Dennoch dürften die Anleger die Renditen im Augen behalten. Zudem richten sich die Blicke im Handelsverlauf auf das Protokoll der jüngsten Sitzung der Europäischen Zentralbank sowie auf die Erzeugerpreise in den USA im Dezember.

An der Wall Street hatten sich die Leitindizes am Vortag nach dem Handelsschluss am deutschen Markt nicht mehr stärker bewegt. An den asiatischen Börsen gaben die Kurse überwiegend leicht nach.

Bayer platziert Covestro-Anteile

Bei den Einzelwerten dürfte eine Platzierung von Covestro-Aktiendurch Bayer Börsen-Chart zeigen den Covestro-Kurs belasten. Auf Tradegate gaben Covestro-Papiere gegenüber dem Xetra-Schluss um 1,5 Prozent nach. Der Pharma- und Agrochemiekonzern hatte Anteile für 1,8 Milliarden Euro an institutionelle Investoren verkauft für 86,25 Euro je Aktie. Wie bekannt will sich der Konzern ganz von Covestro trennen. Bayer-Aktien legten vorbörslich um 0,6 Prozent zu.

Abstufung belastet SAP

Eine Abstufung der Papiere von SAP Börsen-Chart zeigen durch Morgan Stanley drückte den Kurs vorbörslich um 1,1 Prozent nach unten. Aktien von Südzucker legten vorbörslich kräftig zu, nachdem der Zuckerproduzent die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2017/2018 erhöht hatte.

Hella auf Rekordhoch, Nordex setzt Erholung fort

Auf ein Rekordhoch von 56,50 Euro stiegen die Aktien von Hella . Zuletzt gewannen sie 1,4 Prozent auf 56,15 Euro. Der Automobilzulieferer profitierte im ersten Geschäftshalbjahr (Juni bis November) von einer starken Nachfrage nach Lichtsystemen und Elektronik.

Aktien von Südzucker legten um knapp 1 Prozent zu. Eine höhere Umsatzprognose des Zuckerproduzenten für das Gesamtjahr und gute Gewinne im Zuckergeschäft stützten den Kurs.

Bei Nordex gewann die Kurserholung nochmals an Dynamik. Die Aktien des Herstellers von Windkraftanlagen legten um gut 5 Prozent zu. Am Vortag hatte eine Kaufempfehlung von Warburg Research den Kurs bereits kräftig nach oben getrieben.

Berichtsaison in USA: Gewinnplus von 10 Prozent erwartet

Die Börsenbarometer Dow Jones Börsen-Chart zeigen und S&P 500 sind am Mittwoch kaum verändert aus dem Handel gegangen.

Investoren warteten auch auf die Quartalsberichte der Firmen. "Analysten blicken der US-Quartalsberichtssaison optimistisch entgegen", sagte Börsenexperte Uwe Streich von der Landesbank Baden-Württemberg. Die zusammengerechneten Gewinne der Firmen im S&P-500-Index dürften im Vergleich zum vierten Quartal 2016 um knapp zehn Prozent steigen. Auch die Steuerreform von Donald Trump dürfte zum Gewinnwachstum im laufenden Jahr beitragen, da sie die Unternehmenssteuern massiv senkt.

Euro legt wieder zu

Im Blick bleibt der Euro, der zuletzt zum US-Dollar deutlich zugelegt hatte, in dieser Woche aber wieder etwas nachgab. Ein zu starker Euro wird allgemein als mögliche Belastung für den deutschen Aktienmarkt mit seinen vielen exportorientierten Unternehmen gesehen.

Der Kurs des Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen rutschte zuletzt wieder unter die Marke von 1,20 US-Dollar und wurde zuletzt bei 1,1984 Dollar gehandelt. Am Sonntag stand der Euro noch zeitweise bei 1,2052 Dollar und damit auf dem höchsten Niveau seit drei Jahren.

Bitcoin fällt unter 14.000 US-Dollar-Marke

Die Kryptowährung Bitcoin/Dollar Börsen-Chart zeigen gab zuletzt wieder nach. Am Dienstag hatte die Digitalwährung nach ihrem jüngsten Kursrutsch wieder die Marke von 15.000 US-Dollar zurückerobert, rutschte nun aber unter die 14.000 Dollar Marke.

Chinas politische Führung hat laut einem Medienbericht Bitcoin Börsen-Chart zeigen -Schürfern die Beendigung ihrer Tätigkeit angeordnet. Es gehe um Kapazitäten, die für einen hohen Anteil des weltweiten Bitcoin-Angebots stehen, berichtete die US-Zeitung "Wall Street Journal" am Mittwoch auf ihrer Internetseite mit Bezug auf mit der Sache vertraute Personen. Eine Task Force unter Federführung der Notenbank habe vergangene Woche die lokalen Behörden angewiesen, die Schließungen zu koordinieren. Der Ausstieg soll demnach "geordnet" und ohne eine festgelegte Deadline stattfinden. Die Notenbank habe auf Anfrage nicht reagiert.

Ein Vertreter einer lokalen Regulierungsbehörde in der westlichen Region Xinjiang hat laut dem Bericht am Mittwoch bestätigt, dass seine Behörde die Anordnung erhalten habe und befolgen werde. Für den Bitcoin Börsen-Chart zeigen bedeutet das Vorgehen Chinas einen schweren Schlag, der allerdings nicht ganz überraschend kommt. Bereits vergangene Woche hatten Medien über ein entsprechendes Vorhaben berichtet. Dabei war von einer möglichen Beschränkung des Stromverbrauchs die Rede.

Das krisengeschüttelte Venezuela treibt derweil die Pläne für eine eigene Digitalwährung zur Linderung seiner Finanznot voran. Die Kryptodevise mit dem Namen "Petro" solle in den nächsten Tagen ausgegeben werden, kündigte der linke Präsident Nicolas Maduro am Freitag an. Dabei gehe es um 100 Millionen "Petro" und damit ein Volumen von rund 5,9 Milliarden Dollar.