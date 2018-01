Börse Dax rutscht ab, Commerzbank haussiert

Der Dax gibt nach - obwohl die Rekordjagd an der Wall Street weitergeht. Der Ölpreis notiert auf dem höchsten Stand seit Ende 2014. Gegen den Trend legt die Aktie der Commerzbank deutlich zu.

Der Ölpreis steigt und steigt: Am Mittwochmorgen stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar um 50 Cent auf 63,46 US-Dollar. Zeitweise erreichte der US-Ölpreis bei 63,53 Dollar den höchsten Stand seit Ende 2014.

Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich auch beim Preis für Rohöl aus der Nordsee. Ein Fass der Sorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im März wurde zuletzt für 69,16 Dollar gehandelt. In der vergangenen Nacht hatte der Brentpreis bei 69,29 Dollar zeitweise den höchsten Stand seit Mai 2015 erreicht. Als Grund für die steigenden Ölpreise gilt die Entwicklung der Ölreserven in den USA. Diese waren zuletzt mehrfach und zum Teil deutlich gefallen. Das kann ein Hinweis für ein geringeres Angebot oder eine steigende Nachfrage sein und stützt in der Regel die Ölpreise.

Bankentitel gefragt - Commerzbank an der Dax-Spitze

An der Börse gehen Dax-Anleger am Mittwoch unmittelbar vor Beginn der US-Bilanzsaison offenbar auf Nummer sicher und machen Kasse. Nach fünf Tagen mit Kursgewinnen in Folge verlor der deutsche Leitindex zur Eröffnung am Mittwoch 0,2 Prozent auf 13.355 Punkte. Zu den wenigen Gewinnern gehörten die Aktien der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen und der Commerzbank Börsen-Chart zeigen, die jeweils rund 2 Prozent zulegten. Anleger rechnen damit, dass die US-Banken zum Start der Bilanzsaison steigende Gewinne melden.

Bankentitel profitierten laut Händlern außerdem von steigenden Zinsen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr gestiegen. Damit verbessert sich für die Geldhäuser tendenziell das Geschäft mit Krediten und mit festverzinsten Wertpapieren. Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen stiegen um 2,1 Prozent und Commerzbank Börsen-Chart zeigen um 3,7 Prozent.

Lufthansa legten um 1,4 Prozent zu. Die Aktien profitierten von einer Hochstufung von "Neutral" auf "Outperform" durch die Credit Suisse.

Gewinnmitnahmen bei Continental

Continental Börsen-Chart zeigen litten mit einem Abschlag von 2 Prozent nach dem starken Kursanstieg vom Vortag unter Gewinnmitnahmen. Hier beklagten Händler zudem, dass es vom Automobilzulieferer bislang keine Details zur am Vortag angekündigten neuen Konzernstruktur gibt.

Eine Abstufung der Papiere von Dialog Semiconductor von "Outperform" auf "Neutral" durch die Credit Suisse drückte den Kurs des Chip-Produzenten um 2,65 Prozent nach unten. Auch andere Titel aus dem Umfeld der Halbleiterbranche wie Infineon , Aixtron und Siltronic gaben nach.

USA: Wall Street setzt Rekordjagd fort

Die Rekordjagd an der Wall Street hat sich auch am Dienstag fortgesetzt. Die Börsenbarometer Dow Jones Börsen-Chart zeigen und S&P 500 markierten zu Handelsbeginn neue Höchststände. Anleger hofften auf ermutigende Quartalszahlen der Unternehmen. Die Berichtssaison steht unmittelbar bevor.

Berichtsaison: Gewinnplus von 10 Prozent erwartet

Investoren warteten auch auf die Quartalsberichte der Firmen. Gegen Ende der Woche legen sich die ersten Banken ihr Zahlenwerk vor. "Analysten blicken der US-Quartalsberichtssaison optimistisch entgegen", sagte Börsenexperte Uwe Streich von der Landesbank Baden-Württemberg. Die zusammengerechneten Gewinne der Firmen im S&P-500-Index dürften im Vergleich zum vierten Quartal 2016 um knapp zehn Prozent steigen. Auch die Steuerreform von Donald Trump dürfte zum Gewinnwachstum im laufenden Jahr beitragen, da sie die Unternehmenssteuern massiv senkt.

Euro unter 1,20 Dollar

Im Blick bleibt der Euro, der zuletzt zum US-Dollar deutlich zugelegt hatte, in dieser Woche aber wieder etwas nachgab. Ein zu starker Euro wird allgemein als mögliche Belastung für den deutschen Aktienmarkt mit seinen vielen exportorientierten Unternehmen gesehen.

Der Kurs des Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen rutschte zuletzt wieder unter die Marke von 1,20 US-Dollar und wurde zuletzt bei 1,1934 Dollar gehandelt. Am Sonntag stand der Euro noch zeitweise bei 1,2052 Dollar und damit auf dem höchsten Niveau seit drei Jahren.

Asien beendet sechstägige Rally

Asien-Anleger nutzen den jüngsten Kursanstieg für Gewinnmitnahmen. Der Der MSCI-Index für die dortigen Börsen mit Ausnahme Japans verlor am Mittwoch 0,4 Prozent und schloss erstmals seit sechs Tagen im Minus.

In Tokio büßte der Nikkei Börsen-Chart zeigen 0,3 Prozent ein. "Die Rally war etwas zu schnell", sagte Anlagestratege Yukino Yamada vom Brokerhaus Daiwa. "Anleger nehmen vor allem bei den hoch gehandelten Technologiewerten Gewinne mit." Die Aussichten für die Konjunktur und die Unternehmensgewinne seien aber unverändert gut.

Bitcoin fällt unter 14.000 US-Dollar

Die Kryptowährung Bitcoin/Dollar Börsen-Chart zeigen gab am Mittwoch zeitweise deutlich nach und fiel zuletzt um 8 Prozent. Am Dienstag hatte die Digitalwährung nach ihrem jüngsten Kursrutsch wieder die Marke von 15.000 US-Dollar zurückerobert, rutschte nun aber unter die 14.000 Dollar Marke.

Das krisengeschüttelte Venezuela treibt derweil die Pläne für eine eigene Digitalwährung zur Linderung seiner Finanznot voran. Die Kryptodevise mit dem Namen "Petro" solle in den nächsten Tagen ausgegeben werden, kündigte der linke Präsident Nicolas Maduro am Freitag an. Dabei gehe es um 100 Millionen "Petro" und damit ein Volumen von rund 5,9 Milliarden Dollar.