Börse Dax nahe Rekord, Deutsche Bank fällt weiter

Der Dax nähert sich am Dienstag der Marke von 13.400 Punkten und behält sein Rekordhoch im Blick. Der Bitcoin erholt sich von seinem Kursrutsch am Vortag.

Nach der Rally zum Jahresanfang ist der Dax Börsen-Chart zeigen am Dienstag kaum verändert in den Handel gestartet. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex mit 13.394 Zählern um 0,2 Prozent über dem Schlusskurs am Vortag und nahm die 13.400 Zähler in den Blick.

Seit dem Zwischentief gleich zum Start ins neue Jahr hat der Dax Börsen-Chart zeigen in der Spitze um mehr als 5 Prozent zugelegt. Das Verlaufs-Rekordhoch im Dax liegt bei 13.525 Punkten, der Dax hatte dieses Niveau Mitte November im Handelsverlauf erreicht.

Zu den Gewinnern im Dax zählten die Aktien von RWE Börsen-Chart zeigen, die nach einer Hochstufung durch Bernstein um rund 2 Prozent zulegten.

Unter den größten Verlierern waren abermals die Titel der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen, sie verloren 0,7 Prozent. Deutschlands größtes Geldhaus schockte seine Anleger vergangene Woche mit einer Verlustankündigung. Ende der Woche legen die ersten US-Großbanken ihres Quartalsberichte vor.

Asiens Börsen überwiegend fest

An den fernöstlichen Börsen setzte sich am Dienstag zwar keine einheitliche Tendenz durch, es überwogen jedoch die Handelsplätze mit Kursgewinnen. An der Wall Street hatten die Kurse am Vortag nach dem Handelsschluss am deutschen Markt auf der Stelle getreten.

Euro pendelt bei 1,20 US-Dollar

Im Blick bleibt der Euro, der zuletzt zum US-Dollar deutlich zugelegt hatte, zum Wochenstart aber wieder etwas nachgab. Ein zu starker Euro wird allgemein als mögliche Belastung für den deutschen Aktienmarkt mit seinen vielen exportorientierten Unternehmen gesehen.

Dax Realtime: Sehen Sie Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit

Wall Street: Gewinne der US-Firmen dürften um knapp 10 Prozent steigen

An der Wall Street testeten die Indizes im frühen Handel neue Bestmarken, gaben dann aber ihre Gewinne wieder ab. Der Standardwerteindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen ging 0,1 Prozent schwächer aus dem Handel, nachdem er vergangene Woche erstmals die 25.000-Punkte-Marke geknackt hatte.

Investoren warteten auch auf die Quartalsberichte der Firmen. Gegen Ende der Woche legen sich die ersten Banken ihr Zahlenwerk vor. "Analysten blicken der US-Quartalsberichtssaison optimistisch entgegen", sagte Börsenexperte Uwe Streich von der Landesbank Baden-Württemberg. Die zusammengerechneten Gewinne der Firmen im S&P-500-Index dürften im Vergleich zum vierten Quartal 2016 um knapp zehn Prozent steigen. Auch die Steuerreform von Donald Trump dürfte zum Gewinnwachstum im laufenden Jahr beitragen, da sie die Unternehmenssteuern massiv senkt.

Zu den Gewinnern an der Wall Street gehörten die Aktien von Kohls mit einem Plus von 8,7 Prozent. Der Kaufhausketten-Betreiber erhöhte nach guten Geschäften im November und Dezember seine Prognosen für das Gesamtjahr. Die Aktien der Rivalen J C Penney und Macy's legten ebenfalls zu.

Stimmung in Euro-Zone auf 17-Jahres-Hoch

Vor allem die brummende Konjunktur sorgte für gute Laune bei Börsianern. Die Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone ist laut einer Studie der EU-Kommission so gut wie seit 17 Jahren nicht mehr.. Auch die Börsianer selbst sind für die Konjunktur des Währungsraums zuversichtlicher. Das machte den unerwarteten Rückgang der Nachfrage nach Produkten der deutschen Industriekonzerne wett. "Alles in allem bleibt die deutsche Wirtschaft auf Wachstumskurs", sagte Volkswirtin Ulrike Kastens von Sal. Oppenheim.

Euro pendelt um 1,20 Dollar

Der Kurs des Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat am Montag leicht nachgegeben. Am Morgen rutschte die Gemeinschaftswährung unter die Marke von 1,20 US-Dollar und wurde zuletzt bei 1,1984 Dollar gehandelt. Dies ist der tiefste Kurs im neuen Jahr. Am Dienstag im frühen Handel legte er wieder leicht zu.

Am Sonntag stand der Euro noch zeitweise bei 1,2052 Dollar und damit auf dem höchsten Niveau seit drei Jahren.

Beiersdorf steigert Umsatz

Kurz vor Handelsschluss am Montag erfreute der Nivea-Hersteller Beiersdorf die Anleger mit vorläufigen Bilanzzahlen. Demnach stieg der Umsatz im Schlussquartal stärker als erwartet auf gut sieben Milliarden Euro. Beiersdorf Börsen-Chart zeigen-Aktien legten am Dienstag im frühen Handel minimal zu.

Bitcoin erholt sich nach Kursrutsch

Die Kryptowährung Bitcoin/Dollar Börsen-Chart zeigen gab am Montag zeitweise deutlich nach und fiel zeitweise unter die Marke von 14.000 US-Dollar. Am Freitag war der Kurs noch um knapp 10 Prozent gestiegen - die Schwankungen der Cyberwährung bleiben enorm. Auch am Dienstag setzte die Digitalwährung wieder zur Erholung an und eroberte wieder die Marke von 15.000 US-Dollar zurück.

Das krisengeschüttelte Venezuela treibt derweil die Pläne für eine eigene Digitalwährung zur Linderung seiner Finanznot voran. Die Kryptodevise mit dem Namen "Petro" solle in den nächsten Tagen ausgegeben werden, kündigte der linke Präsident Nicolas Maduro am Freitag an. Dabei gehe es um 100 Millionen "Petro" und damit ein Volumen von rund 5,9 Milliarden Dollar.

BoA erwartet kräftiges Wachstum in Emerging Markets

31





In Erwartung eines fortgesetzten Aufschwungs decken sich Anleger mit asiatischen Aktien ein. Der MSCI-Index für die dortigen Börsen mit Ausnahme Japans stieg zeitweise auf ein erneutes Zehn-Jahres-Hoch von 589,33 Punkten und blieb damit nur etwa zwei Zähler unter seinem Rekord von 2007. "Das synchrone weltweite Wachstum hat den Aktienmärkten 2017 Auftrieb gegeben und die Weltwirtschaft läuft zum Jahreswechsel 2018 auf vollen Touren", erklärten Analysten der Bank of America Merrill Lynch.

Sie prognostizierten ein Wachstum von vier oder mehr Prozent und erwarteten in Asien und Europa überdurchschnittliche Kursgewinne an den Aktienmärkten. Der Leitindex der Börse Shanghai gewann 0,5 Prozent auf 3410 Punkte und legte damit den siebten Tag in Folge zu. Der japanische Aktienmarkt blieb wegen eines Feiertages geschlossen.

mit Material von dpa und Reuters