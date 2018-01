Börse BMW treibt Dax nahe Rekordhoch

Kauflaune an den Börsen: Der Dax hat am Montag seine Kursrally fortgesetzt und sich der Rekordmarke von 13.478 Punkten genähert. BMW legt kräftig zu, Aktien der Deutschen Bank bleiben nach der Gewinnwarnung vom Freitag unter Druck.

Kursgewinne: Der Dax Börsen-Chart zeigen hat zum Start der zweiten Handelswoche des Jahres seine Klettertour fortgesetzt und hat sich seinem Rekordhoch 13.478 Punkten bis auf 100 Punkte (0,8 Prozent) genähert. Dank starker Vorgaben aus den USA greifen Anleger auch an den europäischen Aktienmärkten zu.

In der ersten Handelswoche des Jahres hatte der Dax Börsen-Chart zeigen bereits um gut 3 Prozent zugelegt. Analyst Christian Schmidt von der Helaba schrieb in einem Marktkommentar von einer "beeindruckenden Aufwärtsbewegung", in deren Verlauf der Dax zuletzt etliche Widerstände überwunden habe. Händler und Analysten sehen nun das Rekordhoch vom November 2017 (Schlusshoch 13.478 Punkte, Verlaufshoch 13.525 Punkte) wieder in Reichweite rücken.

TecDax bereits auf Rekordhoch

Der MDax Börsen-Chart zeigen der 50 mittelgroßen Börsentitel stieg um 0,29 Prozent auf 27 095,79 Punkte, blieb damit jedoch knapp unter seinem Rekordhoch von Ende November. Der TecDax Börsen-Chart zeigen kletterte dagegen um 0,78 Prozent auf 2663,01 Zähler und damit auf einen historischen Höchstkurs.

Zu den größten Gewinnern am Montag Vormittag zählten BMW und Daimler. Die Automesse CES in Las Vegas lenkt den Blick auf die Autobranche - davon können die beiden Autobauer am Montag zunächst profitieren.

Bei den Einzelwerten steht erneut die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen im Rampenlicht. Die Ankündigung eines Verlustes für 2017 hatte den Aktienkurs am Freitagnachmittag um über 5 Prozent einbrechen lassen. Analysten reagierten: So stufte die Großbank HSBC ihr Votum für die Papiere "Kaufen" auf "Halten". Am Montag gab die Aktie der Deutschen Bank um weitere 2 Prozent nach.

Kursgewinne von rund 3 Prozent verzeichneten Evotec Börsen-Chart zeigen , das Biotech-Unternehmen hat aus einer Kooperation mit dem französischen Pharmariesen Sanofi eine erste sogenannte Meilensteinzahlung erhalten. Aktien von Dialog Semiconductor stiegen vorbörslich um 1,6 Prozent, nachdem der Chip-Hersteller den Umsatz im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27 Prozent gesteigert hatte.

Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind am Montag etwas gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 67,73 US-Dollar. Das waren elf Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg um zwölf Cent auf 61,56 Dollar.

Ein Rückgang der Ölbohrlöcher in den USA habe die Ölpreise zum Wochenauftakt gestützt, hieß es von Marktbeobachtern. Am Freitag hatte die US-Ausrüsterfirma Baker Hughes gemeldet, dass die Zahl der amerikanischen Bohrlöcher in der vergangenen Woche um 5 auf 742 gesunken sei.

Euro fällt wieder unter 1,20 Dollar

Der Kurs des Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat am Montag leicht nachgegeben. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung knapp unter 1,20 US-Dollar gehandelt und damit etwas leichter als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,2045 Dollar festgelegt. Der Euro hat in der vergangenen Woche nur knapp ein Drei-Jahres-Hoch verpasst.

Bitcoin bei rund 15.000 US-Dollar

Die Kryptowährung Bitcoin Börsen-Chart zeigen gab am Montag nach und fiel wieder in Richtung 15.000 US-Dollar. Am Freitag war der Kurs noch um knapp 10 Prozent gestiegen, die Schwankungen der Cyberwährung bleiben enorm.

Das krisengeschüttelte Venezuela treibt derweil die Pläne für eine eigene Digitalwährung zur Linderung seiner Finanznot voran. Die Kryptodevise mit dem Namen "Petro" solle in den nächsten Tagen ausgegeben werden, kündigte der linke Präsident Nicolas Maduro am Freitag an. Dabei gehe es um 100 Millionen "Petro" und damit ein Volumen von rund 5,9 Milliarden Dollar.

Denn das neue Zahlungsmittel soll an den Preis für ein Barrel Öl des südamerikanischen Opec-Staates gekoppelt werden, der zuletzt bei rund 59 Dollar lag. Die virtuelle Währung werde Venezuela modernisieren und einen besseren Zugang zu realem Geld verschaffen. Venezuela will so die US-Sanktionen umgehen, die das Land größtenteils vom Finanzmarkt abschneiden und zugleich vom Boom der Internet-Währung Bitcoin Börsen-Chart zeigen profitieren, deren Kurs im vergangenen Jahr um 1500 Prozent nach oben schnellte.

mit Material von dpa und Reuters