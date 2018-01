Börse Dax steigt weiter - Volkswagen und Bayer gefragt

Gute Vorgaben von der New Yorker Börse und aus Asien treiben den Dax am Freitag über die Marke von 13.300 Punkten. Papiere von Volkswagen und Bayer führen den Dax an.

Die rekordfreudige Wall Street und der wieder schwächere Euro haben den Dax Börsen-Chart zeigen am Freitag weiter angetrieben. Der deutsche Leitindex zog bis zum Mittag um 1,14 Prozent auf 13 318,27 Punkte an. Der nachgebende Euro stützte vor allem die Aktien stark exportorientierter Unternehmen, da deren Produkte im Ausland nun tendenziell weniger kosteten.

Seit dem Rutsch bis auf 12.745 Punkte zum Jahresauftakt hat sich der Dax bereits wieder um rund 4,5 Prozent erholt. Damit steuert das Börsenbarometer auf ein Wochenplus von rund 3 Prozent zu. Von seinem Anfang November erreichten Rekordhoch von 13.525 Punkte ist er aber noch ein gutes Stück entfernt.

Der MDax Börsen-Chart zeigen gewann am Freitag 0,45 Prozent auf 26.868 Zähler, während sich der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen mit plus 0,03 Prozent auf 2623 Punkte nur wenig bewegte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen wiederum stieg um rund 1 Prozent. Am Donnerstag hatte die Neujahrs-Rally an der Wall Street den US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigenIndex erstmals über die Marke von 25.000 Punkten getrieben. Am Nachmittag steht der US-Arbeitsmarktbericht für den Dezember im Fokus.

In einem ansonsten nachrichtenarmen Umfeld bewegten vor allem Analystenkommentare die Kurse. So verteuerten sich die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer Börsen-Chart zeigen an der Dax-Spitze zuletzt um 3,5 Prozent. Die Experten der Citigroup sehen die Chancen gestiegen, dass die Übernahme des Monsanto-Konzerns noch im ersten Quartal in trockene Tücher gebracht werden kann.

31





Die Vorzugsaktien von Volkswagen Börsen-Chart zeigen zogen um gut 2,5 Prozent an. 2018 und 2019 dürften für den Autobauer wegen Erfolgen mit SUV-Modellen und einem möglichen Börsengang des Nutzfahrzeuggeschäfts zu idealen Jahren werden, schrieb Analyst Tim Rokossa von der Deutschen Bank. Aktien von Volkswagen führten den Dax mit einem Plus von 1,6 Prozent zunächst an. Der Experte stufte die Titel von "Hold" auf "Buy" hoch und hob das Kursziel von 170 auf 210 Euro an.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs ihre Verkaufsempfehlung für die Aktien von Henkel Börsen-Chart zeigen gestrichen. Nach dem jüngsten Kursrückschlag seien die kurzfristigen Herausforderungen für den Konsumgüterkonzern angemessen in den Papieren berücksichtigt, begründete Analyst Fulvio Cazzol das bessere Votum. Papiere von Henkel kletterten zuletzt um rund 1,5 Prozent.

Am Nachmittag steht der US-Arbeitsmarktbericht für den Dezember im Fokus. Die Daten des Dienstleisters ADP hatten am Vortag positive Signale aus der Privatwirtschaft gesendet. Hier waren im Vormonat mehr Arbeitsplätze geschaffen worden als erwartet. Dies habe die Rally an den Aktienmärkten weiter genährt, sagte Marktanalyst David Madden von CMC Markets UK.

Euro in Reichweite von Dreijahreshoch

Im Auge behalten sollten die Börsianer den starken Euro Börsen-Chart zeigen, der zwischen den Jahren noch Stimmungsdämpfer war. Er notiert fast so hoch wie seit drei Jahren nicht mehr und hielt sich am Freitagmorgen mit 1,2070 US-Dollar in der Nähe seines dreijährigen Höchststandes. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,2065 Dollar festgesetzt.

Dax Realtime: Sehen Sie Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit

Ölpreise weiter auf hohem Niveau

Die Ölpreise haben am Freitag ihre Preiszuwächse der vergangenen Tage überwiegend halten können. Am Morgen kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 68,02 US-Dollar. Das waren fünf Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fiel ebenfalls geringfügig um vier Cent auf 61,97 Dollar.

Zuletzt hatten zahlreiche Gründe, darunter die Protestwelle im ölreichen Opec-Staat Iran, für Preisauftrieb am Erdölmarkt gesorgt. Sowohl US-Rohöl als auch europäisches Öl kosten derzeit so viel wie seit Mitte 2015 nicht mehr. Am Donnerstag kamen neue Lagerdaten aus den USA hinzu. Erneut meldete die US-Regierung einen kräftigen Rückgang.

Fallende Lagerbestände sind ein Hauptziel des Ölkartells Opec, das mit anderen großen Produzenten anhand einer Fördergrenze die Weltmarktpreise anheben will. Als größter Konkurrent gilt die aufstrebende amerikanische Rohölindustrie, die ihre Produktion Zug um Zug ausweitet. Die Förderung nähert sich schon der Marke von 10 Millionen Barrel je Tag. Damit zählen die USA mit Saudi-Arabien und Russland zu den größten Förderländern.

mit Nachrichtenagenturen