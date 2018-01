Starker Jahresstart an der Börse Dax im Vorwärtsgang, Dow Jones erstmals über 25.000

An der Wall Street kletterten die Kurse deutlich, in Tokio schoss der Nikkei sogar auf den höchsten Stand seit 26 Jahren. Das motiviert Anleger hierzulande, der Dax steigt wieder über die Marke von 13.100 Punkten. Besonders gefragt sind Autowerte.

An der Wall Street geht der Gipfelsturm weiter: Gleich zu Handelsbeginn markierten die großen Indizes neue Bestmarken. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen stieg um 0,5 Prozent auf über 25.042 Punkte und notierte damit erstmals über der 25.000-Punkte-Marke.

"Wir nehmen diese wichtigen Hürden immer zügiger", sagte ein Händler. Der S&P 500 legte 0,4 Prozent auf die neue Rekordmarke von mehr als 2722 Zähler zu. Der Nasdaq-Composite stieg um 0,5 Prozent auf 7098 Punkte.

Unterstützt wurde die gute Stimmung vom überraschend starken Stellenzuwachs in der US-Privatwirtschaft. Dem Personaldienstleister ADP zufolge stellten die Firmen mit insgesamt 250.000 Mitarbeitern mehr Personal ein als erwartet. Analysten hatten im Schnitt mit einem Plus von nur 190.000 gerechnet. Es war der größte monatliche Zuwachs seit März. Die Umfrage gibt den Anlegern einen Vorgeschmack auf die amtlichen Daten vom US-Arbeitsmarkt, die am Freitag erwartet werden. Die Fed hat im Dezember auf den andauernden Boom am amerikanischen Stellenmarkt mit der dritten Zinserhöhung im Jahr 2017 reagiert.

Gebremst wurde der Dow allerdings durch Intel Börsen-Chart zeigen. Die Titel des Chip-Weltmarktführers fielen um 4 Prozent, nachdem sie am Mittwoch schon 3,4 Prozent verloren hatten. Ein von Intel seit Jahren verkaufter Mikroprozessor hat eine Sicherheitslücke, die es Hackern ermöglichen kann, Passwörter auszulesen. Auch Chips des Rivalen AMD bergen laut Experten Risiken. AMD setzten aber ihren Aufwärtstrend vom fort und gewannen sechs Prozent, nachdem sie am Mittwoch schon 5,2 Prozent gewonnen hatten.

Abwärts ging es auch mit Tesla Börsen-Chart zeigen: Der Elektroauto-Pionier enttäuschte Anleger mit seinen Absatzzahlen und weiteren Verzögerungen bei der Fertigung seines Hoffnungsträgers Model 3. Die Aktien verloren 2 Prozent.

Der Dax Börsen-Chart zeigen hat am Donnerstag seine zur Wochenmitte erzielten Gewinne deutlich ausgebaut. Der deutsche Leitindex zog bis zum frühen Nachmittag um 1,3 Prozent auf 13.145,1 Punkte an. Die Rekordjagd an der Wall Street trieb den Dax ebenso an wie erfreuliche Wirtschaftsdaten.

Auch die deutschen Nebenwerte-Indizes verzeichneten teils deutliche Gewinne: Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Werte kletterte um 1 Prozent auf 26.657,9 Zähler, und der TecDax Börsen-Chart zeigen legte um 0,5 Prozent auf 2610,8 Punkte zu. Damit bewegt sich der Technologiewerte-Index wieder auf dem Niveau von Anfang 2001.

Der SDax Börsen-Chart zeigen der gering kapitalisierten Werte stieg sogar auf ein Rekordhoch und lag zuletzt 0,6 Prozent im Plus. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen ging es um rund 1,5 Prozent bergauf.

Aus dem US-Handel kommen starke Impulse - vor allem aus der Technologiebranche. In China war die Stimmung bei privaten und mittelständischen Unternehmen auch im Dienstleistungsbereich gestiegen.

Hierzulande kletterten die Papiere von Siemens Börsen-Chart zeigen an der Dax-Spitze um gut 2 Prozent auf 119,18 Euro. Zudem stiegen Aktien von Daimler Börsen-Chart zeigen und BMW Börsen-Chart zeigen nach Absatzzahlen aus den USA für Dezember um jeweils mehr als 1 Prozent.

Die von einem Bilanzskandal durchgeschüttelten Aktien von Steinhoff Börsen-Chart zeigen stabilisierten sich an der MDax-Spitze mit plus 22 Prozent weiter und kosteten nun wieder mehr als 50 Cent.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,32 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,07 Prozent auf 140,40 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,13 Prozent auf 161,32 Punkte. Der Euro kostete zuletzt 1,2060 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2023 (Dienstag: 1,2065) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8317 (0,8288) Euro gekostet.

