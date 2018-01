Starker Euro belastet Europas Börsen Dax baut Verluste aus - Autowerte unter Druck

Der Dax ist mit Verlusten in das neue Börsenjahr 2018 gestartet. Der starke Euro belastet die Kurse, die Gemeinschaftswährung notiert so hoch wie seit September 2017 nicht mehr. Größter Verlierer im Dax ist der Vorjahressieger Lufthansa.

Der steigende Euro hat den Anlegern den Start in das neue Börsenjahr vermiest. Der deutsche Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen weitete seine jüngsten Verluste am Dienstag aus und fiel um 0,9 Prozent auf 12.795 Punkte. Zeitweise rutschte der Dax auf den tiefsten Stand seit Ende September abgerutscht.

Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Werte büßte 0,5 Prozent auf 26 064 Zähler ein, und der Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen verlor 0,2 Prozent auf 2522 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab ebenfalls etwas nach.

Der Euro Börsen-Chart zeigen notiert derzeit auf einem Niveau, das er zuletzt Ende September 2017 erreicht hatte. Eine Verteuerung der Gemeinschaftswährung kann den exportlastigen Unternehmen hierzulande den Absatz ihrer Waren außerhalb der Eurozone erschweren.

Klares Schlusslicht im Dax waren die Aktien der Lufthansa Börsen-Chart zeigen. Nachdem die Kranichlinie 2017 noch mit einem Plus von gut 150 Prozent der unangefochtene Überflieger des Jahres im Dax gewesen war, machten die Anleger nun Kasse.

Ein Argument für Gewinnmitnahmen lieferte die jüngste Niki-Meldung: Die British-Airways-Mutter IAG kauft die Aktivitäten der insolventen früheren Air-Berlin-Tochter zum Preis von 20 Millionen Euro, wie kurz vor dem Wochenende bekannt worden war. Damit stärkt laut Börsianern ein Lufthansa-Wettbewerber auf heimischem Terrain seine Position. Die bereits ausgehandelte Übernahme durch die Lufthansa war zuvor nach Bedenken der EU-Wettbewerbshüter über mögliche Monopolstrecken abgesagt worden.

Schwacher Dollar: Dow Jones behält Rekordhoch im Blick

An der Wall Street legten die Indizes dagegen zu. Der US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen notierte im frühen Handel am Dienstag 0,5 Prozent höher bei 24 845 Punkten. Während Europas Aktienmärkte unter dem starken Euro litten, half die Dollarschwäche der Wall Street. Der US-Dollar neigt ungebrochen zur Schwäche, was für die Exporte der amerikanischen Unternehmen von Vorteil sein kann.

Damit behält der Dow Jones Börsen-Chart zeigen sein Rekordhoch von 24 876 Punkten im Blick. Vor dem Jahreswechsel hatte er sich diesem am Freitag noch bis auf wenige Punkte genähert, war dann aber im Handelsverlauf klar ins Minus abgerutscht. Immerhin hatte das Kursbarometer der Wall Street für 2017 jedoch einen Jahresgewinn von rund 25 Prozent eingetütet.

In den Mittelpunkt rückt nun zu Jahresbeginn wieder die Politik - mit einem drohenden "Government Shutdown" in den USA sowie Unruhen im Iran. Eine im Dezember verabschiedete Übergangslösung hält die US-Regierung derzeit noch bis zum 19. Januar flüssig. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un richtete derweil neue Drohungen in Richtung der USA. Gleichzeitig deutet es sich aber an, dass Nord- und Südkorea wieder aufeinander zugehen werden.

Dax Realtime : Sehen Sie Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit

Autoaktien unter Druck

Die Aktien von Autobauern und -zulieferern haben am ersten Handelstag 2018 zu den größten Verlierern gezählt. Sie litten unter dem weiter steigenden Euro , der am Dienstagvormittag bei über 1,20 US-Dollar den höchsten Stand seit September erreichte. Eine starke Gemeinschaftswährung verteuert tendenziell die Produkte der exportabhängigen Branche für Käufer außerhalb des Euroraums. Dazu kam eine negative Einschätzung des Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer: Ihm zufolge entsteht auf dem deutschen Automarkt eine Blase wegen der dauerhaft hohen Preisnachlässe.

Im schwächelnden deutschen Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen reihte sich BMW Börsen-Chart zeigenmit minus 2,58 Prozent weit hinten ein - hier belastete zusätzlich eine Abstufung durch Arndt Ellinghorst vom Analysehaus Evercore ISI. Für Volkswagen und Daimler ging es um 2,07 beziehungsweise 1,57 Prozent bergab.

Auch die Aktien des Zulieferers Continental Börsen-Chart zeigen sowie seiner Branchenkollegen im MDax Börsen-Chart zeigender mittelgroßen Unternehmen verzeichneten überdurchschnittliche Kursabschläge. Im marktbreiten europäischen Index Stoxx Europe 600 war der Subindex der Autoindustrie mit minus 2 Prozent klares Schlusslicht

An der Wall Street waren die US-Indizes am Freitag nach Börsenschluss in Deutschland abgebröckelt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigenbeendete die Sitzung 0,5 Prozent und der Nasdaq Börsen-Chart zeigen0,7 Prozent tiefer. Der S&P 500 fiel ebenfalls um 0,5 Prozent. In Tokio blieb die Börse am Dienstag wegen eines Feiertages geschlossen. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,9 Prozent auf 3337 Punkte.

Ihre Aufmerksamkeit richten Investoren heute unter anderem auf die Stimmungsbarometer der deutschen und europäischen Einkaufsmanager. Analysten rechnen in beiden Fällen mit einem Wert auf dem Niveau des Vormonats. In den USA legen die Autobauer General Motors Börsen-Chart zeigen und Ford Börsen-Chart zeigen Umsatzzahlen vor.

Euro über 1,20 Dollar

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Dienstag über der Marke von 1,20 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,2030 Dollar und damit so viel wie letztmalig im September vergangenen Jahres. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitag auf 1,1993 Dollar festgesetzt.

Während der amerikanische Dollar schon in den letzten Tagen des vergangenen Jahres unter Druck gestanden hatte, konnte der Euro beständig zulegen. Fachleute begründen die Entwicklung vor allem mit der robusten Konjunktur im Währungsraum und den guten Wachstumsaussichten für das neue Jahr. Begrenzt werden die Euro-Gewinne durch die Geldpolitik der EZB, die anhaltend locker erwartet wird. Niedrige Zinsen stellen grundsätzlich eine Belastung für Währungen dar.

Ölpreise nach Unruhen im Iran auf 30-Monats-Hoch

31





Der Ölpreis ist am Dienstag auf ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch gestiegen. Dazu trugen Börsianern zufolge Spekulationen auf den Ausfall iranischer Exporte bei. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 67,29 Dollar je Barrel. Bei den größten Protesten gegen die iranische Regierung seit 2009 waren in den vergangenen Tagen mindestens 13 Demonstranten ums Leben gekommen. Ferner erhalte der Ölpreis weiter Unterstützung durch die Förderbremse und das anhaltende Wachstum der Weltwirtschaft, betonte Analyst Jeffrey Halley vom Brokerhaus Oanda.

mg/rtr/dpa-afx