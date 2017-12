Börse Starker Euro belastet Aktien von Exportfirmen

Dem Dax Börsen-Chart zeigen fehlt auch am zweiten Tag nach Weihnachten der richtige Schwung. Der Leitindex startete mit einem moderaten Minus von 0,1 Prozent auf 13.052 Punkte in den Donnerstag. Für den MDax Börsen-Chart zeigen ging es ebenfalls leicht um 0,15 Prozent auf 26.258 Zähler bergab. Der TecDax Börsen-Chart zeigen fiel um 0,2 Prozent auf 2534 Punkte. Auch der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen stand geringfügig tiefer bei 3544 Punkten.

Als Grund dafür, dass sich der Aktienmarkt in Europa weiter schwer tut, gilt der starke Euro Börsen-Chart zeigen. Er hat über 1,19 US-Dollar das höchste Niveau seit Anfang Dezember erreicht und kann so die Exporte hiesiger Unternehmen verteuern.

Insgesamt dürfte der Stillstand an den Aktienmärkten aber weitergehen. "Der Dax ist oberhalb von 13.000 Punkten sesshaft geworden", sagte ein Marktbeobachter. Bis dato hat er aber auch ein sehr gutes Jahr hinter sich, sodass die Stagnation auf hohem Niveau geschieht. Seit Jahresbeginn hat der Leitindex knapp fast 14 Prozent zugelegt. Es dürfte so das sechste Gewinnjahr in Folge für ihn werden.

Bei den Unternehmen rückte Ceconomy durch den Tod des Großaktionärs Erich Kellerhals ins Rampenlicht. Die Meldung sei tragisch, dürfte aber eine positive Kursreaktion nach sich ziehen, schrieb Analyst Volker Bosse von der Baader Bank in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wahrscheinlichkeit steige, dass bestehende Konflikte eher früher als später gelöst werden: So könnte Ceconomy die Minderheitsbeteiligung übernehmen. Kellerhals lieferte sich einen jahrelangen erbitterten Machtkampf um das Sagen bei Media-Saturn. Ceconomy-Aktien Börsen-Chart zeigen gewannen bis zu 4 Prozent und waren mit 12,27 Euro so teuer wie noch nie seit der Abspaltung von Metro Börsen-Chart zeigen.

Die Angst vor einer strengeren staatlichen Regulierung in Südkorea hat den Bitcoin Börsen-Chart zeigen am Donnerstag stark unter Druck gebracht. Der Kurs der umstrittenen Kryptowährung rutschte auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise unter die Marke von 14.000 US-Dollar. Zuletzt notierte der Bitcoin noch 8 Prozent im Minus bei 14.150 Dollar.

Der Preis für Kupfer Börsen-Chart zeigen stieg in der Spitze um 1 Prozent auf ein Vier-Jahres-Hoch von 7312,50 Dollar je Tonne. Das Industriemetall profitierte Börsianern zufolge erneut von der Hoffnung auf eine anziehende Nachfrage aus China. Vor diesem Hintergrund gehörten Bergbaufirmen wie Anglo American, Antofagasta, BHP Billiton, Fresnillo, Glencore und Rio Tinto oder die deutsche Kupferhütte Aurubis Börsen-Chart zeigen mit Kursgewinnen von bis zu 1,1 Prozent erneut zu den Favoriten am Aktienmarkt.

