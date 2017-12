Börse Aktionäre von RWE und Innogy atmen auf

Nach einem kurzen Rückschlag dürfte es zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt wieder leicht nach oben gehen. Als Stütze gilt die Steuerreform von Donald Trump, der in den USA kaum noch Hürden im Wege stehen. Die Aktien von RWE und Innogy steigen nach überraschenden Nachrichten deutlich. Bei Steinhoff geht das Kursdrama dagegen weiter.

Der Dax Börsen-Chart zeigen wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch leicht höher starten. Am Dienstag hatte er 0,7 Prozent im Minus bei 13.215,79 Punkten geschlossen.

Im Mittelpunkt des Interesses steht erneut die US-Steuerreform. Nach der Absegnung durch den Senat steht eine erneute Abstimmung im Repräsentantenhaus bevor, hier gilt das Ja durch die Mehrheit der Republikaner aber als sicher. Das Paket sieht Steuererleichterung in einem Umfang von 1,5 Billionen Dollar. Die Reform entlastet Unternehmen und reichere Amerikaner überproportional stark.

Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen mit den Standardwerten schloss am Dienstag 0,2 Prozent tiefer bei 24.754 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,3 Prozent auf 2681 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen verringerte sich um 0,4 Prozent auf 6963 Punkte. Alle drei Marktbarometer waren zu Wochenbeginn auf neue Rekordstände gestiegen. In Tokio stieg der Nikkei Börsen-Chart zeigen am Mittwoch um 0,1 Prozent auf 22.891 Punkte.

Im Blickpunkt stehen am Mittwoch zunächst Aktien von RWE und Innogy: Nach der Trennung von Vorstandschef Peter Terium legten die Titel von Innogy am Morgen im Handel bei Lang & Schwarz um 0,9 Prozent zu. Der Aktienkurs des Mutterkonzerns RWE Börsen-Chart zeigen stieg um 1,8 Prozent.

"Die nächste Überraschung von Innogy", sagte ein Händler nach der jüngsten Gewinnwarnung des Erzeugers erneuerbarer Energien. Die Maßnahme zeige, dass das Aufsichtsgremium Konsequenzen aus der jüngsten Entwicklung ziehe.

Nach der Gewinnwarnung von Innogy am Mittwoch vergangener Woche waren die Papiere in nur zwei Tagen um rund 18 Prozent eingebrochen und konnten sich anschließend auf dem niedrigen Niveau stabilisieren. Auch die Aktien der Mutter RWE waren unter starken Druck geraten.

Für die Aktien der Deutschen Post Börsen-Chart zeigen deutete sich ein freundlicher Start an. Mit Rückenwind eines guten Quartalsberichts und eines optimistischen Ausblicks des Konkurrenten FedEx Börsen-Chart zeigen kletterten sie vorbörslich um knapp ein halbes Prozent. Der US-Paketdienst hat seine Gewinnprognose nach einem besser als erwartet ausgefallenen zweiten Geschäftsquartal angehoben.

16





Für Gesprächsstoff sorgt außerdem wieder der Übernahmekampf um Stada Börsen-Chart zeigen . Die Haupteigner des Generikaherstellers, die Finanzinvestoren Bain und Cinven, ködern die restlichen Aktionäre mit einer neuen Offerte von 74,40 Euro je Anteilsschein. Dies entspricht genau dem Preis, den Aktionär Paul Singer und sein Hedgefonds Elliott gefordert hatten. Am Morgen jedoch wurde die Aktie auf Tradegate deutlich höher zu 86,88 Euro gehandelt. Sie hält sich schon seit September fast ausnahmslos über 80 Euro.

Bei der Aktie von Steinhoff Börsen-Chart zeigen gehen die Turbulenzen wegen der Nachwehen eines Bilanzskandals immer weiter. Nach einem erneuten Kurssturz um 20 Prozent am Vortag werden sie vor Börsenbeginn nochmals 8 Prozent tiefer gehandelt. Mit 0,426 Euro nähern sich die Titel des Ikea-Rivalen auf Tradegate wieder ihrem jüngsten Tief von 0,35 Euro.

Dax Realtime: Sehen Sie Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit

Mit Nachrichtenagenturen