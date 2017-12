Börse Ifo-Index bremst Dax

Der Dax kommt am Dienstag kaum von der Stelle. Anleger setzen zwar weiter auf die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump, doch ein überraschend gesunkener Ifo-Index drückt auf die Stimmung.

Der Dax Börsen-Chart zeigen kommt am Dienstag kaum von der Stelle. Zuletzt stand er unverändert bei 13.313,04 Punkten. Angetrieben von der Hoffnung, dass die US-Steuerreform in dieser Woche verabschiedet wird, hatte er zu Wochenbeginn den größten Tagesgewinn seit Anfang November eingefahren und so seine mehrwöchige Richtungssuche beendet.

Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich im Dezember überraschend von sehr hohem Niveau aus eingetrübt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel um 0,4 Punkte auf 117,2 Zähler, wie das Münchener Institut mitteilte. Damit konnte der Rekordstand vom Vormonat, der leicht nach oben revidiert wurde, nicht gehalten werden. Bankvolkswirte hatten dagegen mit einer Stagnation des Indikators gerechnet. Die Erwartungen für das kommende halbe Jahr verschlechterten sich, während die Bewertung der aktuellen Lage besser ausfiel.

Der MDax Börsen-Chart zeigen stieg um 0,19 Prozent auf 26.493,69 Zähler. Für den Technologiewerte-Index TecDax Börsen-Chart zeigen jedoch ging es knapp um 0,05 Prozent auf 2559,21 Punkte bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen stand moderat in der Gewinnzone.

Wall Street mit Gewinnen

Anleger hoffen, dass die größte Steuerreform in den USA seit den 1980er Jahren noch vor Weihnachten grünes Licht bekommt. Sie spekulieren darauf, dass es dadurch zu einem Wirtschaftsboom in den USA kommt, von dem Firmen auf der ganzen Welt profitieren. Über die Steuerreform, wird am Dienstag zunächst im Repräsentantenhaus abgestimmt. Dort und in der zweiten Kammer des Parlaments, dem Senat, gilt eine Zustimmung mittlerweile als sehr wahrscheinlich.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Börsen-Chart zeigenam Montag 0,6 Prozent höher bei 24.792 Punkten. Der Nasdaq Börsen-Chart zeigen verabschiedete sich mit einem Plus von 0,8 in den Feierabend, der S&P 500 gewann 0,5 Prozent.

Auf Unternehmensseite sorgte am Morgen vor allem Ceconomy für Gesprächsstoff. Der vom Handelskonzern Metro Börsen-Chart zeigen abgespaltene Elektronikhändler zog Bilanz fürs abgelaufene Geschäftsjahr. JPMorgan-Analystin Georgina Johanan wertete den Ausblick allerdings als eher enttäuschend. Die Aktien sackten deutlich um 5,6 Prozent ab.

Deutlich besser erging es da im MDax den Aktien von Hugo Boss Börsen-Chart zeigen mit einem Satz nach oben um 2,5 Prozent. Ein optimistischer Geschäftsausblick verlieh den Aktien des Modekonzerns frischen Rückenwind. Vorstandschef Mark Langer kündigte in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" für das kommende Geschäftsjahr wieder ein Umsatz- und Ergebniswachstum an.

Im TecDax erholten sich die Papiere von Dialog Semiconductor weiter von ihren Turbulenzen der vergangenen drei Wochen. Für ein Kursplus von fast 4 Prozent wurde Übernahmefantasie verantwortlich gemacht. Zuvor war bekannt geworden, dass der chinesische Großaktionär Tsinghua University seinen Anteil an dem Chipunternehmen auf gut 9 Prozent ausgebaut hat.

Bitcoin gibt nach

Der Bitcoin Börsen-Chart zeigen gab nach und notierte an der Luxemburger Börse Bitstamp bei 18.759 Dollar. Am Sonntag kletterte der Kurs der Kryptowährung an einigen Handelsplätzen zeitweise auf mehr als 20.000 Dollar. Investoren können nun auch an der weltgrößten Derivatebörse CME einen Bitcoin-Future handeln, nachdem die Rivalin CBOE bereits vergangene Woche ein solches Papier aufgelegt hat.

Börsianer erwarten, dass sich dadurch die bislang unregulierte virtuelle Währung als Anlageklasse für institutionelle Investoren etabliert. Dänemarks Zentralbankchef Lars Rohde warnte allerdings angesichts der 2000-prozentigen Kursrally der vergangenen Monate vor einem Platzen der Spekulationsblase: "Bleiben Sie weg. Das ist tödlich."

Euro etwas fester

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Die Gemeinschaftswährung wurde am Morgen bei 1,1792 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1795 (Freitag: 1,1806) Dollar festgesetzt.

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel etwas zugelegt. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen zur Lieferung im Februar kostete am Morgen 63,50 US-Dollar. Das waren 9 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Februar-Lieferung stieg um 14 Cent auf 57,36 Dollar.

Für etwas Auftrieb sorge die Erwartung fallender Rohöllagerbestände in den USA, hieß es aus dem Handel. Am Mittwoch werden die offiziellen Zahlen veröffentlicht. Größtes Thema am Markt bleibt das Tauziehen zwischen dem Ölkartell Opec und seinen Verbündeten einerseits sowie amerikanischen Förderern andererseits. Die Opec zielt mit Förderkürzungen auf steigende Ölpreise, die jedoch die US-Förderung lukrativer machen, was wiederum der Opec-Strategie zuwider läuft.

