Börse US-Zinserhöhung drückt Dax, RWE nach Sturz im Blick

Zur Großbildansicht AP Janet Yellen: Die scheidende Fed-Chefin hat zum dritten Mal in diesem Jahr die Zinsen erhöht

Die US-Notenbank Federal Reserve hat wie erwartet die Zinsen erhöht. Der Dax startet mit Verlusten in den Handel. Die Aktie von RWE startet nach dem Kurssturz vom Vortag einen zarten Erholungsversuch.

Höhere Zinsen in den USA, doch kaum Impulse für die Börsen: Nach der wie erwartet ausgefallenen Zinserhöhung in den USA um 25 Basispunkte ist der Dax Börsen-Chart zeigen am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Am Mittwoch hatte er bereits 0,4 Prozent schwächer bei 13.125 Punkten geschlossen.

Die Zinserhöhung der Federal Reserve vom Vorabend war erwartet worden. Die US-Notenbank hob den Leitzins um einen Viertelpunkt auf 1,25 bis 1,5 Prozent an und will die Zügel weiter straffen. Im kommenden Jahr sollen drei weitere Schritte nach oben folgen. Damit reagieren die Währungshüter auf den konjunkturellen Aufschwung in den USA.

EZB und BoE entscheiden über Zinspolitik

Die Geldpolitik wird Anleger auch im weiteren Tagesverlauf auf Trab halten. Europäische Zentralbank (EZB), Bank von England (BoE) und Schweizerische Nationalbank (SNB) beraten über ihre jeweilige Geldpolitik. Zinserhöhungen erwarten Investoren hier allerdings nicht. Unabhängig davon stehen noch die US-Einzelhandelsumsätze auf dem Terminplan. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

RWE nach Kurssturz im Blick - Goldman Sachs bleibt Aktie treu

Im Dax steht nach dem Ausverkauf vom Vortag vor allem die Aktie des Energieversorgers RWE Börsen-Chart zeigen im Blick. Die Aktie hatte am Mittwoch knapp 15 Prozent an Wert verloren, weil die Ökostrom-Tochter Innogy wegen ihrer massiven Probleme in England ihre Prognose gesenkt hatte.

Am Donnerstag im frühen Handel legte die Aktie jedoch wieder knapp 1 Prozent zu und startete damit einen zaghaften Stabilisierungsversuch: Die US-Bank Goldman Sachs hat zwar ihr Kursziel für RWE auf 24 Euro gesenkt, die Aktie jedoch auf ihrer "Conviction Buy List" belassen.

Ein Händler schloss jedoch nicht aus, dass beide Kurse im Verlauf des Handels nochmals nachgeben: "Vor allem die Gewinnprognose von Innogy für das kommende Jahr war sehr schlecht, sie lag um 15 Prozent unter der Konsensschätzung". Auf dieser Gewinnkennziffer basiere zudem die Dividende, die RWE Börsen-Chart zeigen von ihrer Tochter Innogy erhalte.

Die Societe Generale stufte derweil RWE Börsen-Chart zeigen von "Buy" auf "Hold" ab und senkte das Kursziel von 22,90 auf 18,80 Euro. Gleichzeitig bestätigte die französische Bank die Innogy-Aktien mit "Hold", reduzierte das Kursziel aber von 38 auf 32,70 Euro

Verfallstag am Freitag

Vor dem großen Verfall an der Termin- und Optionsbörse Eurex an diesem Freitag dürfte sich am deutschen Kassamarkt nicht mehr viel tun. "Der bevorstehende große Verfall lässt kaum Spielraum für größere Schwankungen", schrieb Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel am Donnerstag. Die technischen Indikatoren für den Dax seien unter dem Strich gegenwärtig neutral.

Dow Jones schließt auf Rekordhoch

Nach der Zinserhöhung schlossen die New Yorker Börsen nur wenig verändert. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigenschloss mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 24.585 Punkten auf Rekordniveau. Der breiter gefasste S&P-500 trat bei 2662 Zählern auf der Stelle. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigenlegte 0,2 Prozent auf 6875 Punkte vor.

In Tokio lag der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigenam Donnerstag 0,3 Prozent im Minus. Der MSCI Asia Pacific legte dagegen 0,2 Prozent zu.

Steinhoff-Aktie weiterhin Spielball der Spekulanten

Die im MDax Börsen-Chart zeigen notierten Aktien von Steinhoff Börsen-Chart zeigen schwanken nach ihrem jüngsten Erholungsversuch weiter stark. Im Zuge des Bilanzskandals samt Abgang des Chefs und Abstufung der Kreditwürdigkeit auf Ramschniveau durch die Ratingagentur Moody's hatte die Aktie binnen einer Woche zwischenzeitlich fast 82 Prozent an Wert verloren, sich zuletzt aber leicht erholt.

Inzwischen prüft die südafrikanische Finanzaufsicht mögliche Fälle von Insiderhandel und auch die Börse in Johannesburg nimmt den Kursverlauf unter die Lupe.

In der vergangenen Woche hatte der nach Ikea weltweit zweitgrößte Möbelkonzern mehr als 80 Prozent an Börsenwert eingebüßt. Steinhoff steht unter dem Verdacht der Bilanzfälschung.

Bitcoin bei rund 16.000 US-Dollar - Yellen warnt

Die Digitalwährung Bitcoin Börsen-Chart zeigen schwankt weiterhin um die Marke von 16.000 US-Dollar. Nach der Kursrally der vergangenen Wochen hat die Kryptowährung in den vergangenen zwei Tagen minimal nachgegeben.

Die Vorsitzende der US-Notenbank, Janet Yellen, hat Anleger unterdessen vor der Digitalwährung Bitcoin Börsen-Chart zeigen gewarnt. Der Bitcoin sei eine "hoch spekulative Anlageform", sagte Janet Yellen am Mittwoch auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Zinsentscheidung der Fed. Ihrer Einschätzung nach ist der Bitcoin keine stabile Wertanlage. Daran ändert auch die Einführung von Bitcoin-Futures an den Terminbörsen nichts.

Investoren können mit Futures auf steigende oder fallende Bitcoin-Kurse setzen. Mit dem Future macht die einst nur von Computerexperten genutzte Digitalwährung einen großen Schritt in Richtung des klassischen Finanzmarkts machte - weitere Produkte folgen bald. So gibt es bald auch einen Terminkontrakt an der Chicago Mercantile Exchange (CME), der größten Terminbörse der Welt.

Euro weiter über 1,18 Dollar - Zinserhöhung war erwartet worden

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Donnerstag im frühen Handel seine Vortagesgewinne infolge der Zinsentscheidung in den USA weitgehend gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1825 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1736 (Dienstag: 1,1766) Dollar festgesetzt.

Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch ihren Leitzins wie erwartet zum dritten Mal im laufenden Jahr angehoben und auch im kommenden Jahr drei Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Zinserhöhungen in den USA stützen normalerweise den Dollar. Da der Zinsschritt aber weithin erwartet worden war, hatte der Dollar bereits in den vergangenen Tagen deutlich gegenüber dem Euro zugelegt.

Die scheidende Notenbankchefin Janet Yellen sieht unter ihrem künftigen Nachfolger Jerome Powell eine Kontinuität bei der Fortsetzung der langsamen Zinserhöhungen. Hinweise auf ein schnelleres Straffungstempo gab es nicht.